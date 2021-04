Pourquoi Eddie Murphy a besoin de plus de films comme Dolemite après son arrivée 2 America

Un problème commun rencontré dans de nombreuses suites d’Eddie Murphy est que de nombreux films ont tendance à rechaper le vieux terrain d’une manière ou d’une autre. Plus précisément, ils recyclent parfois des séquences ou des blagues passées. Cela limite gravement un talent comme Murphy, qui est capable de faire bien plus. Oui, beaucoup de ses films pourraient jouer sur sa sensibilité comique mais, avec un rôle plus complexe, les chances qu’il refasse un vieux morceau diminuent considérablement. La plupart des acteurs, idéalement, veulent se diversifier et ajouter à leur CV au fil des années, et de nombreux fans d’Eddie Murphy voudront probablement voir cela pour lui. L’acteur et comédien a plus que prouvé qu’il en reste beaucoup dans le réservoir, et il serait mieux servi par un matériel inattendu lui permettant d’utiliser tous les outils qu’il possède.