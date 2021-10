Pourquoi El Salvador bâcle son expérience Bitcoin

Ce que cet article (et la plupart des médias) ne parviennent pas à saisir, c’est que BTC est un projet en développement. Après toutes ces années passées à observer les progrès des technologies perturbatrices, cela m’épate un peu que les gens ne comprennent toujours pas comment ce schéma se répète.

Internet a-t-il été un échec, car les premières connexions 32K ont souvent échoué/perdu la connexion ?

Le paiement en ligne a-t-il été un échec, car les premiers utilisateurs se faisaient parfois voler leurs informations CC ?

Netflix a-t-il été un échec, car la qualité du streaming au début n’était pas aussi bonne que celle des DVD/Blu-ray ?

El Salvador a pris la décision audacieuse d’être la première nation à adopter une technologie révolutionnaire qui en est encore à ses balbutiements. Leurs expériences révèlent aux développeurs où se situent les problèmes et ce qui doit être amélioré/réparé. *Certaines* nations devaient être celles qui traversaient les douleurs de croissance pour que le progrès se poursuive. Les développeurs continueront à travailler pour améliorer le produit, et le succès de Bitcoin au Salvador (et dans le monde) dépendra en fin de compte de leur capacité à produire plus de valeur pour les utilisateurs que le système financier existant.

En retour, si le BTC réussit, les Salvadoriens qui ont détenu le BTC pendant les turbulences et ont ainsi contribué au développement de l’écosystème seront récompensés par une appréciation du pouvoir d’achat.