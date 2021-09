Pourquoi Ellen DeGeneres, Shaun White et d’autres soutiennent une startup de Seattle qui réduit le gaspillage alimentaire

L’équipe de direction de Shelf Engine (en commençant en haut à gauche, dans le sens des aiguilles d’une montre) : Stefan Kalb, co-fondateur et PDG ; Bede Jordan, co-fondateur et directeur de la technologie ; Kane McCord, directeur des recettes et président ; et Deborah Alexander, chef de l’exploitation et chef des finances. (Photos de moteur d’étagère)

Shelf Engine exploite le pouvoir promotionnel des célébrités pour faire connaître les impacts environnementaux et sociaux du gaspillage alimentaire – et pour approuver les solutions de la startup pour résoudre le problème.

Les acteurs Ellen DeGeneres et Portia de Rossi, le médaillé d’or olympique en snowboard Shaun White et le chanteur/compositeur canadien Shawn Mendes contribuent au financement et à la promotion de Shelf Engine. Ils font tous partie d’un cycle de financement de 2 millions de dollars annoncé aujourd’hui. Les partenariats ont été facilités par PLUS Capital, qui associe des célébrités et des athlètes à des entreprises qui correspondent à leurs valeurs.

En mars, Shelf Engine a annoncé un tour de table de 41 millions de dollars. La startup de 5 ans a levé 56 millions de dollars au total.

« Nous sommes dans une excellente position en termes de trésorerie pour l’entreprise », a déclaré Kane McCord, directeur des revenus et président de Shelf Engine. Les partenariats avec des célébrités concernent « autant l’implication et les soutiens que le capital ».

Shelf Engine exploite une plate-forme technologique utilisée par les épiciers pour gérer les commandes de nourriture pour leurs épiceries fines, boulangeries, produits coupés, viandes et fruits de mer. Il utilise des outils de prévision et des systèmes d’automatisation des commandes pour analyser l’historique des commandes, les données de vente et d’autres variables. La plateforme gère les commandes, paie les fournisseurs et ne facture au détaillant que les articles vendus. Shelf gagne de l’argent en marquant le produit du vendeur au détaillant.

(Photo de moteur d’étagère)

La société rapporte que les détaillants qui utilisent la plate-forme peuvent réduire le gaspillage alimentaire jusqu’à 32% tout en augmentant considérablement leurs bénéfices. Shelf Engine affirme qu’il a permis d’éviter que plus d’un million de livres de nourriture ne soient jetées dans les décharges.

La réduction des déchets peut remédier aux pénuries alimentaires et à la faim, tout en offrant des avantages environnementaux lorsque l’eau, les engrais et d’autres ressources ne sont pas gaspillés en aliments qui sont jetés.

“Chaque pas que nous prenons pour éliminer le gaspillage alimentaire est un pas de plus vers la résolution de la crise de l’insécurité alimentaire à travers le monde”, a déclaré DeGeneres dans un communiqué. « Shelf Engine mène cette lutte contre le gaspillage chez les détaillants et les épiceries, en réduisant considérablement la quantité d’aliments frais jetés chaque jour.

Shelf Engine est utilisé dans au moins 3 500 magasins aux États-Unis. Les clients comprennent Kroger, Target et Whole Foods, ainsi que la société de services alimentaires Compass Group. L’entreprise a récemment ouvert un deuxième bureau à Denver et compte 200 employés à l’échelle nationale.

McCord voit un vaste potentiel d’expansion des services de Shelf Engine. L’entreprise pourrait créer des outils de gestion des aliments pour les chaînes de restaurants, les marques de produits elles-mêmes, les écoles et les agences gouvernementales. Il pourrait informer les acheteurs des baisses de prix sur les produits, en les informant, par exemple, lorsque les paquets de fraises sont sur le point d’expirer.

L’équipe de direction de la société comprend également le co-fondateur et PDG Stefan Kalb, le co-fondateur et directeur de la technologie Bede Jordan, et Deborah Alexander, directrice de l’exploitation et responsable des finances.