Pourquoi Emily dans Lucas Bravo de Paris rejette son statut de « coup de cœur »

Le casting d’« Emily in Paris » décide : Gabriel vs. Alfie

Alors que le chef Gabriel sert des regards sur Emily à Paris, l’acteur qui le joue méprise son statut croissant de – comme on dit en Amérique – une collation.

La saison deux de la comédie romantique Netflix a fait ses débuts la semaine dernière et a vu le retour de Lucas Bravole personnage de , la voisine sexy et amoureuse d’Emily, interprétée par l’actrice principale Lily collins. L’acteur français de 33 ans a fait ses débuts dans la première saison de la série en 2020. Le rôle de Gabriel, en partie inspiré par Sex and the City’s Aidan, marque le rôle marquant de Bravo après de petits rôles dans des courts métrages et des émissions de télévision dans sa France natale. .

« Je suis, comme, cette chose du jour au lendemain objectivée … J’étais juste comme une idole du jour au lendemain », a déclaré Bravo au journal britannique The Times à propos de sa célébrité induite par Emily à Paris, dans des commentaires publiés le mardi 28 décembre. « Il se sent un peu bousculé. Trop d’attention pour la qualité du travail que j’ai fourni. «

Lorsqu’on lui a demandé ce que c’était que d’être un « coup de cœur », Bravo a déclaré: « Cela m’a rendu très conscient de moi-même. Parce que quand vous pensez à ce mot et aux personnes qu’il englobe, vous voyez toujours une personne en bonne santé, belle et déchirée – et Je ne suis pas ça. »