Pourquoi Eminem a été “annulé” sur TikTok

Le rappeur Eminem a construit sa carrière sur la valeur de choc de ses paroles incendiaires, alors certains trouvent amusant que les critiques sur TikTok “tentent d’annuler Eminem”. Le rappeur a utilisé le sectarisme, les menaces de violence et les attaques personnelles depuis des décennies, y compris des descriptions graphiques de fantasmes criminels très personnels. Pour certains, cela l’isole presque, d’une certaine manière, de la forme courante d’examen des médias sociaux d’aujourd’hui.

Eminem a souvent été “annulé” tout au long de sa carrière, selon la façon dont vous définissez le terme. Il a été critiqué par des parents, des politiciens et des groupes de défense des droits, et a été blâmé pour les actions violentes de ses fans au fil des ans. En général, cela n’a jamais affecté sa popularité ou ses résultats à long terme, et cela a conduit certains fans à penser qu’il est pratiquement invincible. Beaucoup traitent ce nouveau cycle d'”annulation” comme une chose générationnelle, l’épinglant sur TikTok et “Gen Z” en particulier.

Je veux annuler eminem par dépit maintenant pic.twitter.com/IehdeXCvH5 – tanjiro bisexuel (@chairn0izes) 2 mars 2021

Eminem a fait des vagues depuis ses toutes premières sorties musicales, qui ont adopté une approche shock-jock pour attirer l’attention. En 1997, son premier album studio majeur, The Slim Shady LP, contenait la chanson “’97 Bonnie and Clyde”, où il racontait son fantasme d’assassiner sa femme et de demander à sa fille en bas âge de l’aider à cacher son cadavre. Le suivi, The Marshall Mathers LP de 2000, présentait “Kim”, un fantasme encore plus violent sur le meurtre de sa femme en temps réel.

Les controverses ne se limitent pas non plus à ses travaux antérieurs. Même dans ses sorties les plus récentes, la violence domestique reste un thème constant dans les paroles d’Eminem, et les insultes homophobes et capacitistes persistent également.

Certains des défenseurs d’Eminem ont essayé de formuler ces controverses au passé, mais beaucoup d’autres ont simplement dit que la controverse faisait partie de sa marque et ne pouvait pas être prise trop au sérieux. Au cours de toutes ces discussions en ligne, il était difficile de juger qui était sérieux et qui était ironique. Faites défiler vers le bas pour voir par vous-même les récents débats sur les paroles d’Eminem.

Annulation constante

Ne se souvient-elle pas quand WE a également essayé d’annuler Eminem? Toute sa carrière dépend d’avoir des “hains” et ainsi de suite. On essaie tous juste d’alimenter son prochain projet lol – L’Olympe est tombé et il ne peut pas se relever (@AndySunshine) 2 mars 2021

Eminem a dit un jour :

“Je ne peux pas comprendre un mot de ce que tu dis (je suis sourd)

Je pense que comme ça je préfère rester (je suis sourd)

Je ne m’arrêterai pas même quand mes cheveux deviendront gris (je suis sourd)

Parce qu’ils ne s’arrêteront pas tant qu’ils ne m’auront pas annulé” pic.twitter.com/9OyeDvTwZD – Tina (@Tina_Shadyy) 2 mars 2021

Pour le meilleur ou pour le pire, de nombreux utilisateurs ont fait valoir qu’Eminem prospère dans un état d’annulation constante, et ce depuis les années 1990. Toute tentative de “l’annuler” ne peut être prise véritablement, par leur logique, puisqu’elle ne fera qu’alimenter ses défenseurs et son récit personnel.

Autres célébrités

et toujours eminem a vendu toute sa discographie avec le pire album qu’il a laissé tomber dans sa carrière en 2017 lol – macthonystantano (@macthonystanta1) 2 mars 2021

De nombreux utilisateurs ont évoqué le point de vue d’autres célébrités – en particulier les rappeurs – sur Eminem, les présentant comme preuve de son statut d’annulation. Les défenseurs ont ensuite comparé les ventes record de ces stars et d’autres mesures à celles d’Eminem.

Gênant

L’EMBARRASSEMENT D’OCCASION QUE J’AI OBTENU https://t.co/oZIoW0oMIy — ✿ – rubis (@rubyflamezz) 2 mars 2021

D’autres ne se sont pas disputés avec les défenseurs d’Eminem, mais les ont plaints, affirmant qu’il y avait un “embarras secondaire” impliqué.

Longévité

Vous essayez d’annuler Eminem, oubliez que vous avez certainement écouté au moins un de ses morceaux en grandissant. Il a traversé plusieurs époques du rap et maintenant vous voulez tous ramener ses anciennes paroles ? le 🐐 vit sans loyer dans les têtes de yalls. – James-Extend Justin Simmons (@XJimboJxx) 2 mars 2021

La génération Z devrait savoir maintenant que certaines personnes sont au-dessus de l’annulation. Les médias ont essayé d’annuler Eminem bien avant d’annuler était une chose. Il est sorti en 99 et ses premiers mots étaient “Salut les enfants, aimez-vous la violence” et a toujours apprécié 22 ans dans le jeu. C’est qui tu veux annuler ? pic.twitter.com/d5t9wcFZd6 – Ephraim (@EphraimTalker) 2 mars 2021

Certains défenseurs d’Eminem ont souligné sa longévité dans l’industrie de la musique, citant cela comme un accomplissement en soi. Les détracteurs ont souligné d’autres sensations de musique rap qui ont fait de même, avec moins de controverse en cours de route.

Mauvaises lignes

c’est pourquoi nous devons annuler eminem pic.twitter.com/mr73J81Hcy – cummuniste (@_novakaine) 2 mars 2021

Ignorant ses moments problématiques, certains ont plaisanté en disant qu’Eminem devrait être “annulé” pour ses pires paroles. Les fans et les détracteurs se sont amusés à partager leurs lignes les moins préférées des chansons et des freestyles d’Eminem.

Juste des mots

Les gens veulent annuler Eminem ?

Pour les paroles des chansons ? ?? Pourquoi? – Maria Rose (@mareea_rose) 1er mars 2021

Certains utilisateurs ont défendu les paroles les plus scandaleuses d’Eminem comme rien de plus que des mots, et ont fait valoir qu’ils ne devraient pas être pris si au sérieux.

Bonne chance

en tant que millénaire qui a essayé et échoué à annuler Eminem, je souhaite bonne chance à la génération z – un peu peu stimulant (@softbutchicon) 2 mars 2021

En plus d’être incroyablement grincer des dents, cela ignore le fait que nous, les milléniaux, avons AUSSI essayé d'”annuler” Eminem, dans la mesure où cela signifie quelque chose (ce n’est pas le cas). https://t.co/Q3kC351Qy2 – Louis Peitzman (@LouisPeitzman) 2 mars 2021

Enfin, de nombreux utilisateurs souhaitent à la génération Z en général bonne chance pour annuler avec succès Eminem, avertissant que d’autres avaient essayé et échoué. Pourtant, ils pensaient que la nouvelle génération pourrait peut-être réussir. Cependant, au moment d’écrire ces lignes, Eminem n’a perdu aucun contrat record ni aucun parrainage au cours de cette dernière campagne d’annulation rétroactive.

