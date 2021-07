Pourquoi en Australie 112 infections provoquent une annonce très dure, et ici avec 21 789 … presque rien

12/07/2021 à 20:36 CEST

Cela nous semble probablement très étrange ici, mais à Sydney, une épidémie avec 64 cas actifs dans le quartier touristique de Bondi a suffi aux autorités pour décréter le confinement de la ville la plus grande et la plus riche d’Australie.

5 millions de personnes sont « enfermées & rdquor; chez eux sans pouvoir sortir plus que ce qui est nécessaire, et tout cela à cause de quelques dizaines d’infections et pas un seul décès jusqu’à hier.

Un monde très différent de notre pays, où des milliers de contaminations ne provoquent même pas un renversement de la recommandation de retirer les masques. Et où les mesures que veulent prendre les gouvernements autonomes sont rares et juridiquement difficiles à mettre en œuvre.

Maintenant, en plus, une publicité pour mentaliser les citoyens de Sydney a suscité la controverse.

Quand agir contre le coronavirus ?

Dans chaque pays, la décision est très différente. Et bien que les scientifiques aient leurs chiffres, qu’ils utilisent depuis de nombreuses années, les politiques les interprètent à leur manière et les différences entre les pays sont énormes.

En Australie, les autorités ont signalé :

– 112 nouveaux cas lundi.

– 2,2 infectés pour 100 000 habitants à Sydney.

– Un peu plus de 700 cas depuis la première apparition de la variante Delta à la mi-juin.

– Et hier dimanche, ils ont compté le premier décès jusqu’à présent cette année.

En Espagne, cependant, ce n’est que dans les dernières 24 heures que nous avons :

– 21 879 nouvelles infections.

– 6 morts.

– 316 cas pour 100 000 habitants en 14 jours.

– 891 cas dans la tranche d’âge 12-19 ans.

– 1 097 dans la tranche d’âge des 20 à 29 ans.

Et bien que vous soyez « scandaleux & rdquor; les chiffres sont considérés comme « à risque extrême & rdquor ; Dans notre pays, ils ne semblent pas suffisants pour prendre des mesures sérieuses, ou faire des publicités télévisées angoissantes.

Il est possible que l’alarme dans ces régions ne survienne que lorsque le taux de croissance des infections se déplace vers les hôpitaux, les UCIS ou les salons funéraires. Mais les experts considèrent que l’exacerbation n’est qu’une question de temps.

Les résultats des deux stratégies

Les résultats obtenus par les pratiques commerciales australiennes et espagnoles, en termes de nombre d’infectés et de morts, sont sans comparaison :

– L’Australie, avec 25,5 millions d’habitants, compte 30 400 contaminés depuis le début de la pandémie, pour près de 4 millions en Espagne.

– Ses moins de mille morts (911) ne peuvent être comparés au chiffre espagnol, qui reste inconnu mais qui dépasse sûrement, et pas de peu, les cent mille morts.

Que disent les scientifiques ?

La science en sait beaucoup sur le contrôle des épidémies chez les animaux.

Mais les animaux ne font pas tout leur possible, et c’est une différence importante & mldr; en faveur des animaux en matière de normes de prévention.

De plus, comme les animaux ne votent pas non plus (ni en général ni dans les communautés autonomes), il est plus facile de prendre les mesures nécessaires et de prêter attention aux études visant à maîtriser les infections.

Oui les études épidémiologiques qui sont habituellement menées assurent qu’à partir de 5 cas pour 100 000 habitants on entre dans une phase d’inquiétude et nous risquons de voir une épidémie devenir incontrôlable.

Un chiffre qui semble assez bien correspondre à ce qu’ils font en Australie, mais qui est loin des données que nous utilisons ici.

La dure réalité de la publicité télévisée

La réalité jusqu’à aujourd’hui est que tandis que sur les télévisions espagnoles nous n’avons pas vu un hôpital saturé, ni un cercueil, ni une larme pour Covid-19, maintenant à Sydney ils ont lancé une publicité télévisée qui frise sûrement l’angoisse, mais dans laquelle les autorités avoir beaucoup de confiance.

A tel point que le directeur de la santé du pays, Paul Kelly, assure qu’ils espèrent que cela prendra effet, car il est conçu pour cela. Et c’est très évident car il essaie de faire passer à la maison un message dramatique sur la nécessité de rester à la maison, de faire tous les tests nécessaires et de se faire vacciner.

– “Nous ne faisons que ce que nous jugeons bon en raison de la situation que nous avons à Sydney.”

L’annonce du gouvernement, qui n’est diffusée qu’à Sydney pour le moment, montre une jeune femme dans un lit d’hôpital qui, bien qu’étant connectée à un ventilateur, se noie parce qu’elle essaie de prendre de l’air & mldr; mais il ne parvient pas à atteindre les poumons.

Le texte se lit comme suit : « Covid-19 peut affecter n’importe qui & mldr; Réservez votre vaccin.

Il a suscité de nombreuses critiques

L’annonce est assez dure et beaucoup en Australie ont vivement réagi et critiqué l’image d’une jeune femme atteinte du Covid-19 et dans un état grave.

Mais la cause des pires critiques est qu’il s’agit d’un jeune, alors que la réalité du pays est que les moins de 40 ans ne pourront accéder aux vaccins qu’à la fin de l’année.

Peut-être surtout à cause de cela, bien que le lancement de la publicité fasse partie d’une campagne de vaccination lancée dimanche et intitulée « Arm Yourself », la discussion est vive.

Sommes-nous confrontés à un léger rebond du coronavirus ?

Si le rebond est léger, il est trop tôt pour le dire. Nous ne le savons pas, bien que les scientifiques craignent que ce soit plus grave que nous ne le pensons tous en ce moment.

Le premier parce qu’une fois de plus nous entrons dans le risque de plus d’infections, plus de mutations, et plus de risque de trouver une variante de fuite qui ruinera tout ce qui a été fait jusqu’à présent.

Nous ne pouvons pas ignorer que la variante Delta est une mutation survenue dans un pays où ils croyaient que le coronavirus était déjà de l’histoire ancienne et n’avait rien à craindre, comme nous le pensions ici il y a quelques semaines.

Et maintenant, cette variante infecte 60% de plus et affecte même les personnes avec le calendrier de vaccination complet. Pas toujours grave, mais certains cas sont déjà connus qui étaient tout récemment impensables.

La deuxième chose est qu’il ne faut pas oublier que le fait que les hospitalisations n’augmentent pas aujourd’hui ne veut pas dire grand-chose. Le coronavirus n’est pas d’action immédiate, et il faut des jours pour aller à l’hôpital et des semaines pour entrer en soins intensifs.

Alors mieux vaut être prudent, regarder l’annonce australienne et demander à nos dirigeants de nous protéger.