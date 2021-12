Pourquoi en Australie ils mettent des panneaux sur la route pour jouer à des jeux-questionnaires | Moteur

Nous pouvons trouver de nombreuses affiches et panneaux étranges sur les routes du monde entier. En Australie, ils les utilisent pour jouer à des jeux-questionnaires. Mais il a une explication.

Lorsque vous conduisez sur une route espagnole, il est courant de trouver toutes sortes de panneaux de signalisation, des panneaux d’information et de nombreuses publicités.

Dans Australie, la route Route nationale 1 montre sur votre chemin affiches avec un jeu-questionnaire avec questions et réponses liés aux lieux et curiosités de la région.

Ils peuvent sembler étranges, mais cela a une explication assez logique. Vous le devinerez sûrement vous-même en regardant une image de Google Maps, qui montre cette route :

La La route nationale 1 d’Australie a une longueur de 5.305 Kilomètres, et longe toute la côte ouest du pays.

Dans la partie de la ville de Caiguna, il y a une ligne droite sans fin de plus de 500 kilomètres située en plein désert. Il y a eu de nombreux accidents mortels là-bas, car les conducteurs … s’endorment en conduisant.

Comme on le voit sur la photo, c’est l’un des scénarios les plus monotones au monde à conduire. Situé au milieu du désert, sur les bords de la route, complètement rectiligne, il n’y a que de la terre et quelques buissons.

Un paysage inaltérable qui se répète sur plus de 500 kilomètres.

Et aussi tu dois souffrir températures élevées pendant la majeure partie de l’année, qui dépassent 40 degrés Celsius.

La monotonie, la chaleur et l’attention zéro qu’exige la conduite, rendent de nombreux conducteurs s’endorment au volant, provoquant plusieurs accidents mortels chaque année.

C’est pourquoi les agents de la circulation ont placé affiches pour jouer à des jeux-questionnaires en conduisant. De temps en temps, une question apparaît, et quelques kilomètres plus tard, une autre affiche avec la réponse.

L’objectif est que les conducteurs sont distraits par le jeu, ce qui les empêche de s’endormir.

La mauvaise chose est que si vous avez fait l’itinéraire plus d’une fois, vous connaissez déjà les réponses… Dans les réseaux sociaux, ils vous demandent d’utiliser des affiches avec des écrans numériques alimentés par des panneaux solaires, pour modifier les questions et les réponses.

Une curieuse utilisation des panneaux de signalisation. Cela nous rappelle l’anecdote des panneaux Mile 419,9 qu’ils ont placés aux États-Unis, car ils ont volé ceux qui disaient Mile 420, un code utilisé par les fumeurs de marijuana.