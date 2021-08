Pourquoi engager une agence de contenu ?

Lorsque vous êtes prêt à obtenir de l’aide pour tout ou partie de votre rédaction de contenu entre les lancements, vous avez le choix. Lequel est bon pour toi?

Parce que je vis et respire ce monde de contenu, j’ai tendance à recevoir beaucoup d’annonces ciblées sur moi pour nos concurrents. Voici ce que je vois le plus souvent :

Listes de sujets ou modèles

Ce sont ces produits de 37 $ à 97 $ que vous voyez souvent dans votre flux de médias sociaux. Ils commencent généralement par sympathiser avec le fait que vous ne savez pas sur quoi écrire ou que vos e-mails ne sont pas convertis – et finissent par affirmer que tout ce dont vous avez besoin, ce sont leurs modèles ou leurs invites et vous roulerez dans la pâte. .

Et hé, je comprends. Parfois, un modèle, un fichier de balayage ou une invite est exactement ce dont vous avez besoin pour donner libre cours à votre créativité. Et si tel est le cas, j’ai 201 idées de sujets que vous pouvez saisir ici et mon modèle de publication de blog «parfait» – gratuitement.

Ces publicités incluent généralement également la manière dont le créateur a réalisé un montant de XX $ de ventes avec un seul e-mail. Je comprends aussi – avoir généré une fois 300 000 $ en financement providentiel pour une entreprise avec un seul e-mail.

Mais voici l’affaire : je pourrais vous montrer cet e-mail, vous dire exactement ce que j’ai écrit et pourquoi, et cela ne vous ferait presque certainement aucun bien… la demande.

Alors, oui : si des invites et des modèles vous aident à démarrer, optez pour l’un de ces produits (ou récupérez le mien gratuitement), mais ce sera toujours VOUS qui ferez le travail chaque semaine.

Rédaction assistée par IA

Il semble que plusieurs plates-formes de rédaction d’IA sortent ces jours-ci. Personnellement, je trouve cela intéressant parce que je suis un rédacteur publicitaire et un nerd, mais j’en ai testé quelques-uns par moi-même… Eh bien, disons simplement que je ne suis pas encore trop inquiet pour mon travail.

Il s’agit d’une solution similaire aux invites et aux modèles ci-dessus, qui va un demi-pas plus loin. Vous branchez un sujet de phrase (peut-être glané dans l’une de ces listes de sujets que vous avez achetées !) et l’IA crache une copie ou des morceaux de copie que vous pouvez utiliser pour créer un produit fini.

Comme je l’ai mentionné dans mon précédent examen de ce type de technologie, cela semble génial à première vue, et en effet, il pourrait être utile de faire couler le jus créatif. Mais la nature même de l’IA signifie que l’algorithme a supprimé les phrases qu’il vous renvoie de milliers d’autres pages de copie – il copie littéralement ce que d’autres ont fait et le modifie juste assez pour que ce ne soit pas du plagiat.

Cela pourrait convenir à certains types de personnes / entreprises / produits, mais le vrai problème ici est que la copie qu’il produit n’est toujours pas un produit fini. Quelqu’un doit encore comprendre où placer les paragraphes, pourquoi choisir cette version plutôt que cette version, comment tout lier ensemble dans une histoire cohérente, etc.

Comme les invites et les modèles, ce sera toujours VOUS qui ferez une grande partie de l’écriture – ou, peut-être, dans ce cas, l’édition pour que cela sonne comme une personne et non un robot l’a écrit. En tant que rédacteur expert, commencer par une IA ne m’a pas fait gagner du temps lorsque je l’ai essayé – et je ne peux que supposer que cela pourrait en fait prendre plus de temps à un rédacteur plus novice à intégrer.

Agences de contenu volumineux (fermes de contenu)

Lorsque vous commencez à faire évoluer un service de contenu afin qu’il puisse servir des centaines ou des milliers de clients, certaines choses doivent se produire. Tout d’abord, vous devez avoir des centaines d’écrivains prêts à écrire à vos prix « échelle ». Plusieurs fois, cela signifie que les écrivains écrivent sur des « spécifications » – cela signifie que l’écrivain écrit l’article (ou autre) avant d’être payé pour cela, sans aucune garantie qu’il sera payé pour cela.

En général, cela fonctionne comme ceci : le client paie un coût mensuel fixe, généralement assez bas et inférieur à celui pour lequel il pourrait engager un pigiste (sinon, pourquoi embaucher la ferme ?). Ensuite, ils soumettent un sujet. Plusieurs écrivains acceptent le boulot et écrivent leur version du devoir. Le client choisit celui qu’il préfère et cet écrivain est payé. Les autres écrivains n’obtiennent rien.

La deuxième option est que la plate-forme fasse plus de travail pour faire correspondre et attribuer les rédacteurs aux clients, mais le rédacteur reçoit toujours des frais modiques (ce que certains sont prêts à accepter car ils n’ont pas à faire le travail de prospection). et vendre par eux-mêmes).

Il existe actuellement une plate-forme qui prétend avoir les meilleurs rédacteurs de contenu du secteur avec un taux d’acceptation de “moins de 1%” des rédacteurs qui s’appliquent à la plate-forme.

Mais voici la vérité : lorsque vous faites le calcul, cette ferme de contenu facture 0,075 $ par mot. Sept cents et demi par mot. Mais selon une enquête de 2018, les rédacteurs facturant entre 0,01 $ et 0,10 $ par mot étaient en grande majorité des rédacteurs débutants. Les rédacteurs experts facturaient généralement 0,75 $ à 1,00 $ par mot. Il y a donc déjà une certaine déconnexion ici ; la plupart des rédacteurs vraiment « experts » que je connais n’accepteraient jamais si peu pour un projet.

Maintenant, peut-être que cette entreprise recrute des rédacteurs talentueux débutants – c’est absolument une possibilité, d’autant plus qu’ils s’occupent de choses comme la prospection et la vente que beaucoup de pigistes n’aiment pas faire. Mais pensez à ceci : ces 0,075 $ par mot doivent non seulement payer le rédacteur publicitaire, mais également couvrir les coûts d’exploitation de l’agence et les marges bénéficiaires éventuelles. Ainsi, l’écrivain n’obtient qu’une fraction de ce taux déjà assez fractionnaire.

La FAQ dit qu’une fois que vous soumettez votre mémoire (encore une fois, VOUS devez proposer les sujets et donner des directives), ils attribuent un rédacteur. Mais rien n’indique si vous obtiendrez le même écrivain à chaque fois. Il est beaucoup plus probable qu’ils choisissent celui qui est disponible et disposé à écrire l’article à ce moment-là, ce qui signifie que vous vous retrouverez probablement avec un écrivain différent pour chaque article que vous demandez.

Et, ayant été écrivain pour ce type de contenu à mes débuts, voici l’autre problème que vous allez rencontrer : le plus rapidement possible afin que je puisse prendre plus de missions pour obtenir le salaire dont j’ai besoin pour vivre pendant le mois.

Vous avez probablement entendu l’adage selon lequel les choses peuvent être bon marché, rapides et bonnes, mais vous ne pouvez en choisir que deux pour un projet donné :

Malheureusement, ce service est bon marché et rapide, non pas à cause du délai d’exécution (qui, selon eux, est de 10 jours ouvrables pour un article de 1 000 mots), mais à cause du temps que l’écrivain va probablement y consacrer.

(Juste pour faire le calcul : à 0,075 $ par mot, un article de blog de 1 000 mots va vous coûter, à vous, le client, 75 $. Supposons que l’auteur en reçoive 30 % (ce qui pourrait être généreux, je n’en ai aucune idée). C’est 22,50 $. . S’il leur faut 3 heures pour rédiger votre article de blog, ils gagnent 7,50 $ de l’heure, soit moins que le salaire minimum. C’est pourquoi ils sont incités à l’écrire le plus rapidement possible. S’ils peuvent produire quelque chose en une heure , ils gagnent 22,50 $ de l’heure. Vous voyez où je veux en venir ?)

Qu’est-ce que ça fait de travailler avec une petite agence?

Eh bien, bien sûr, toutes les agences seront un peu différentes, mais voici ce que c’est que de travailler avec notre agence.

Premièrement, nous établissons un prix forfaitaire, pas à l’heure ou au mot. Cela présente quelques avantages :

L’écrivain sait exactement combien elle va être payée pour chaque projet. Cela l’aide à planifier et à équilibrer son temps en conséquence. Le client sait également exactement quel sera son coût chaque mois. Plus de factures surprises. Un tarif forfaitaire donne à l’écrivain la possibilité de prendre son temps avec un article, mais l’incite également à faire le travail à une vitesse raisonnable. (La même équation mathématique s’applique que ci-dessus, mais nos rédacteurs obtiennent un taux horaire bien meilleur.) Nous payons assez bien pour les articles de blog, nous pouvons donc attirer de véritables rédacteurs experts qui apprécient de ne pas avoir à prospecter ou à vendre. Nous maintenons le long terme relations avec nos écrivains, de sorte que les clients travaillent souvent avec le même écrivain pendant des années. Cela signifie que l’écrivain apprend à connaître intimement l’entreprise, les clients idéaux et les produits.

Deuxièmement, le client n’a pas à proposer quoi que ce soit – rien – pour que l’article soit écrit, s’il choisit de ne pas le faire. Parce que nous incluons la stratégie dans chaque package, nous élaborons la stratégie, nous choisissons les sujets et nous pouvons même rechercher et rechercher le contenu entièrement par nous-mêmes si c’est ce que le client désire.

Bien sûr, certains clients craignent à juste titre que le contenu de nurture ait toujours leur voix, leur leadership éclairé, leurs idées. Dans ce cas, nous interviewons le client afin d’obtenir ces pièces que nous ne pouvons pas Google. (C’est impossible à faire avec une liste d’invites ou une IA ; et c’est plus de travail pour le client d’écrire dans un brief super détaillé.)

Parce que vous travaillez avec un seul écrivain, l’écrivain apprend à connaître l’entreprise et la voix extrêmement bien au cours de la relation. Elle devient une mini-experte dans votre domaine.

Mais, parce qu’elle fait partie d’une équipe, vous n’êtes jamais laissé pour compte si quelque chose se passe. Si un écrivain démissionne ou doit prendre un congé (ou même simplement partir en vacances !), nous avons une équipe d’autres écrivains talentueux qui peuvent immédiatement intervenir et prendre la relève.

Nous nous rapprochons du côté Bon et Rapide du diagramme ; nous produisons jusqu’à 1 500 mots pour nos clients chaque semaine, et ces mots seront de haute qualité car a) nous avons beaucoup réfléchi et mis en place une stratégie pour choisir ce qu’il faut écrire et b) l’écrivain a amplement le temps de bien travailler parce qu’elle est bien payée.

Et bien que nous ne soyons pas bon marché, nous sommes souvent moins chers que d’embaucher ce pigiste expert seul ou d’embaucher un rédacteur publicitaire équivalent à temps plein.

Embaucher un pigiste ou un rédacteur de contenu à temps plein ou à temps partiel

L’autre option est d’embaucher en interne. D’après mon expérience, cela devient une bonne idée lorsqu’une entreprise atteint une certaine taille ou a une certaine quantité de copie qui doit être écrite. Nous avons travaillé avec un client et lorsqu’il en est arrivé à un chiffre d’affaires d’environ 5 millions de dollars par an, nous avons tous les deux convenu qu’il était temps pour lui d’embaucher quelqu’un en interne.

La première question à poser est de savoir combien de travail vous avez pour un rédacteur de contenu (et quel budget vous devez payer pour cela). Un pigiste peut être un bon choix, mais vous devez faire tout le recrutement et la vérification vous-même (comment repérer un bon rédacteur de contenu ?). Bien sûr, en tant qu’entrepreneur, ils fixeront leurs propres heures et prix et auront d’autres clients.

Vous pouvez faire appel à un rédacteur publicitaire à temps partiel ou même à temps plein, mais cela nécessite plus de budget et plus de travail disponible pour les garder occupés et productifs. À un moment donné, embaucher en interne vous fera économiser de l’argent par rapport à une agence ou même à un pigiste, mais il faudra plus de gestion de votre côté. À qui l’écrivain rendra-t-il compte ? Seront-ils également en charge de la stratégie ? Qui vérifiera son travail ?

Avoir une agence avec un chef de projet et un stratège élimine beaucoup de ces questions.

Auteur : Lacy Boggs

Suivez @blogspiration42

Lacy Boggs est une blogueuse fantôme professionnelle qui raconte des histoires depuis qu’elle a appris à parler pour la première fois. Après avoir utilisé ses compétences folles en narration et en journalisme pour développer son blog personnel de plus de 800 % en une seule année, Lacy a réalisé qu’elle pouvait aider d’autres propriétaires de petites entreprises à faire le… Voir le profil complet ›