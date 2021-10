Pourquoi Eric Clapton finance ce groupe d’anti-vaccins

On l’a compris : Eric Clapton est anti-vaccin.

Mais au cas où quelqu’un l’aurait oublié, le chanteur et guitariste vétéran a de nouveau fait la une des journaux ce week-end pour avoir financé un groupe britannique d’anti-vaxxers, qui se plaignent également des blocages et des vaccins COVID-19 dans leurs chansons.

Dans une récente interview avec le magazine Rolling Stone, le fondateur de Jam for Freedom a confirmé que le rockeur anglais de 76 ans est devenu le bienfaiteur le plus important de l’acte musical en découvrant la page GoFundMe du groupe cherchant de l’argent pour le transport, l’essence et les frais juridiques.

Au début, le batteur et chanteur Campel McLaughlin pensait que le don de 1 000 $ de Clapton était faux – jusqu’à ce qu’il reçoive un SMS du hitmaker « Wonderful Tonight » lui-même l’encourageant, lui et ses camarades de groupe, à continuer à diffuser de la désinformation sur les vaccins à travers leur musique.

Le texte de Clapton « était quelque chose d’élogieux, du genre ‘Hé, c’est Eric, tu fais du bon travail' », se souvient McLaughlin.

Après leur correspondance initiale, Clapton a même laissé Jam for Freedom emprunter la camionnette blanche VW Transporter de sa famille pour six personnes pour parcourir le Royaume-Uni en prêchant l’évangile anti-vaccin.

Et ce n’est pas tout : le guitar hero a également offert au groupe de l’argent supplémentaire pour acheter ses propres nouvelles roues et a envisagé la possibilité d’une collaboration avec le groupe, qui s’identifie comme un « choix pro-médical » tout en débitant des paroles provocantes telles que « Vous pouvez colle ton vaccin empoisonné dans le cul.

Le site Web de Jam for Freedom répertorie désormais fièrement Clapton et sa collègue légende du rock niant la science, Van Morrison, parmi ses partisans.

Le dernier développement de la croisade anti-vaccin de Clapton intervient des mois après que le lauréat d’un Grammy a déclaré qu’il ne se produirait dans aucun lieu avec des exigences de vaccin en place pour les participants.

Malgré ses grognements fréquents, Clapton est en fait immunisé contre COVID-19 en mai, lorsqu’il a affirmé avoir subi des effets secondaires «catastrophiques» du vaccin AstraZeneca/Oxford.

Pour être clair, les experts médicaux recommandent la vaccination comme méthode de protection la plus sûre et la plus efficace contre les maladies graves causées par le coronavirus.

Au cours de l’été, Clapton s’est associé à Morrison pour un single intitulé «This Has Gotta Stop» – leur deuxième collaboration pour protester contre les vaccins «BS» et les réglementations de sécurité en cas de pandémie.