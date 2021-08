Pourquoi Errol Spence Jr ne combat-il pas Manny Pacquiao ce week-end ? L’Américain est sorti et doit “se faire opérer dès que possible”

Manny Pacquiao espère qu’un changement d’adversaire tardif n’entravera pas ses espoirs de prolonger son record exceptionnel samedi soir.

Il était prévu qu’Errol Spence Jr serait l’adversaire du boxeur vétéran à la T-Mobile Arena de Las Vegas.

Manny Pacquiao et Errol Spence Jr devaient s’affronter ce mois-ci

Cependant, une vilaine blessure à l’œil a obligé l’Américain invaincu à se retirer du combat.

‘The Truth’ a subi une déchirure de la rétine à l’œil gauche et a maintenant été remplacé par Yordenis Ugas.

Dans une déclaration des promoteurs de Spence Jr, PBC a déclaré : « Je suis très déçu de ne pas pouvoir combattre Manny Pacquiao le 21 août.

«J’étais excité par le combat et l’événement. Malheureusement, les médecins ont trouvé une déchirure dans mon œil gauche et ont dit que je devais me faire opérer dès que possible et qu’il n’y avait aucun moyen que je puisse me battre avec mon œil dans cet état.

« Je voudrais m’excuser auprès de tout le monde. Vous savez que je serai de retour dès que possible. Nous sommes revenus du pire.”

.

Pacquiao est un vrai grand boxeur

Ugas a été promu de l’undercard pour affronter Pacquiao et mettra son titre WBA (Super) des poids welters en jeu.

Discutant de son nouvel adversaire, Pacquiao a ajouté : « Tout d’abord, je demande à tout le monde de se joindre à moi pour prier pour un rétablissement complet et complet d’Errol Spence Jr.

« Dieu merci, son examen physique a découvert son problème oculaire avant qu’il ne subisse d’autres dommages.

“J’ai accepté de combattre Yordenis Ugas le 21 août pour le super championnat WBA des poids welters. La bonne façon et la seule façon de gagner un titre mondial est à l’intérieur du ring.

Le record de Pacquiao dans le sport est assez remarquable, ayant remporté la victoire à 62 reprises en 71 combats, dont le dernier contre Keith Furman en juillet 2019 alors que le joueur de 42 ans est sorti victorieux.

Il espère maintenant pouvoir étendre ce record contre le nouvel adversaire Ugas samedi soir.

Spence Jr espère toujours affronter Pacquiao à l’avenir, mais PacMan a laissé entendre que l’affrontement de ce week-end pourrait être son dernier.