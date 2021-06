Pourquoi est-ce maintenant le meilleur moment pour acheter l’iPhone 12 Pro : bas pour la première fois de 1 000 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Vous attendiez le meilleur moment pour acheter l’iPhone 12 Pro ? Eh bien, il est déjà arrivé : il vient de passer sous les 1 000 euros pour la première fois et ce sont les raisons pour lesquelles vous ne devriez pas manquer cette opportunité.

Bien qu’il soit sur le marché depuis quelques mois, l’iPhone 12 Pro continue d’être l’un des mobiles les plus recherchés aujourd’hui. Et c’est que les détails du terminal ont captivé de nombreux utilisateurs, qui soupirent pour ses finitions haut de gamme ou la polyvalence et la qualité de ses caméras.

Comme toujours quand on parle d’un mobile haut de gamme, l’un des principaux freins est le prix. Mais nous avons de bonnes nouvelles pour vous : est réduit sur Amazon à son prix historiquement bas et pour la première fois vous pouvez l’acheter pour seulement 989 euros.

Comme nous avons pu le voir dans notre analyse de l’iPhone 12 Pro, c’est un mobile aux multiples vertus, et ensuite nous allons vous dire pourquoi vous devriez profiter de cette opportunité si vous souhaitez l’acheter moins cher.

Le nouvel iPhone 12 Pro dispose de 3 appareils photo de 12 mégapixels, d’un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces, d’une connexion 5G et du nouveau processeur A14 Bionic.

C’est le prix le plus bas que vous ayez jamais eu

Jusqu’au moment, l’iPhone 12 Pro n’était jamais tombé en dessous de 1 000 euros, c’est donc une excellente occasion de l’acheter moins cher. De plus, gardez à l’esprit qu’Apple ne baisse généralement pas le prix de ses produits, il vous est donc difficile de le trouver moins cher à court terme.

Il dispose de 128 Go de stockage pour vos photos et vidéos

Cet iPhone 12 Pro dispose de 128 Go de stockage, vous aurez donc suffisamment d’espace pour vos photos et vidéos. En comparaison, l’iPhone 12 standard le moins cher ne vous offre que 64 Go de stockage interne, ce qui manquera rapidement d’espace.

C’est d’Amazon, avec toutes les garanties que cela implique

Cette offre d’achat de l’iPhone 12 Pro le moins cher vient d’Amazon, donc vous bénéficiez de toutes les garanties offertes par le géant du e-commerce.

Parmi eux, le paiement sécurisé, la garantie retour et remboursement, la livraison gratuite, et même la possibilité de le financer à 0% en quatre fois avec le service Pay in 4. Et si vous voulez plus d’avantages, vous pouvez profiter de la gratuité mois d’essai d’Amazon Prime.

Il vous sera sûrement plus facile de récupérer l’investissement en le vendant à l’avenir

Étant l’iPhone 12 Pro, À l’avenir, il vous sera plus facile de récupérer votre investissement si vous le vendez d’occasion. Ce terminal se dévalorise à un rythme très lent et au bout de quelques mois vous pourrez obtenir suffisamment d’argent si vous le vendez.

Il coûte à peu près le même prix que l’iPhone 12 128 Go dans l’Apple Store

À l’heure actuelle, l’iPhone 12 standard de 128 Go coûte 959 euros sur l’Apple Store. Donc, Pour seulement 30 euros de plus, vous pouvez prendre le modèle avancé avec une finition mate de qualité supérieure et un meilleur équipement photographique.

C’est l’un des meilleurs mobiles que vous pouvez acheter pour ce prix

En ce moment, L’iPhone 12 Pro est l’un des meilleurs mobiles que vous puissiez acheter dans une fourchette de prix allant de 900 à 1 000 euros. Si vous possédez également d’autres appareils de l’écosystème Apple, le choix de ce modèle par rapport aux téléphones Android est encore plus clair.

Le nouvel iPhone 12 Pro dispose de 3 appareils photo de 12 mégapixels, d’un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces, d’une connexion 5G et du nouveau processeur A14 Bionic.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.