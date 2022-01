Pourquoi est-ce une bonne idée de regrouper les onglets dans le navigateur Web | La technologie

Nous ne découvrirons rien si nous parlons du fait que les onglets de tout navigateur sont un élément fondamental, car c’est là que nous pouvons passer d’un site Web à un autre, déjà chargé, sans avoir à saisir à nouveau l’adresse. Mais comme vous le savez bien, nous pouvons les avoir indépendants ou regroupés, ce qui est une meilleure idée de les avoir tous en un. tu sais pourquoi?

Les onglets de notre navigateur peuvent être indépendants, c’est-à-dire que chaque fenêtre que nous ouvrons va à un onglet et à la fin beaucoup d’entre eux s’accumulent en haut.

Au contraire, il peut aussi être groupé, ce qui veut dire qu’on va pouvoir en regrouper plusieurs en groupes et ainsi rester groupés dans un seul onglet.

Ces deux manières de voir le web sont parfaitement utilisables et il y en aura qui aimeront l’une ou l’autre, mais nous allons vous donner notre avis et nous pensons certainement que la manière où l’ordre régnera sera de plus en plus facile à gérer, surtout si vous êtes une personne qui a généralement de nombreuses fenêtres ouvertes, c’est de regrouper les unes avec les autres.

Le système appelé Groupes d’onglets C’est quelque chose qui est déjà intégré dans pratiquement tous les navigateurs du marché à l’heure actuelle, il n’y aura donc aucun problème si vous souhaitez l’utiliser.

Non seulement vous pourrez profiter de cette capacité dans Windows, puisqu’elle est également présente dans les versions pour téléphones portables.

Actuellement, Google Chrome, Microsoft Edge, Safari et Mozilla Firefox intègrent ce système pour regrouper les onglets, de sorte que les principaux navigateurs sont bien résolus sur ce problème.

Index des contenus :

Beaucoup d’informations dans un seul onglet

Hasta que este nuevo sistema se incorporó, la única forma de mantener webs que fueran similares, tratando del mismo tema y que íbamos a necesitar, era la de agruparlas en una misma ventana y, si queríamos información a la vez, mantenerlas medianamente abiertas por toda l’écran.

Cela a fait qu’en fin de compte, vous ne pouviez pas voir clairement aucun d’entre eux, car ils étaient tous hors de leur taille d’origine et il était donc difficile de lire les informations de chacun d’eux.

Avec l’incorporation de groupe d’onglets, nous pouvons avoir les onglets dans une fenêtre, mais en même temps créer des partitions de tout ce dont nous avons besoin comme nous le faisions auparavant. La bonne chose est que maintenant tout est regroupé par couleurs et étiquettes que nous devrons concevoir nous-mêmes.

De plus, nous pouvons également le faire si nous n’avons pas besoin d’un groupe d’onglets à un moment donné, nous pouvons le minimiser et nous ne verrons que le nom et le numéro, mais pas tous les sites Web qui le composent, gagnant beaucoup d’espace .

Visuellement c’est beaucoup plus intuitif

Comme nous vous l’avions déjà anticipé lignes ci-dessus, les couleurs vont être un élément fondamental dans tous ces nouveaux onglets système regroupés dans les différents navigateurs, puisque chaque étiquette que nous mettons ira avec sa propre couleur, car il nous sera plus facile de regarder la couleur des toiles regroupées, que le nom de chaque groupe.

Le fait est que ces couleurs nous aideront, à première vue, à savoir où se trouve chaque groupe et si nous ne nous souvenons pas à quoi correspond chaque ton, alors la solution sera de lire l’étiquette que nous avons créée.

Avec ce système, nous ne nous soucierons pas du nombre de fenêtres ouvertes, car en étant regroupées, nous pouvons les faire économiser et ne pas prendre de place, laissant les autres avoir la taille parfaite pour pouvoir attribuer chacun.

Grâce aux couleurs et aux étiquettes, nous saurons en un coup d’œil ce que sont les toiles ouvertes et si elles traitent de ce que nous utilisons à ce moment-là. Je veux dire, tout est beaucoup plus visuel et par conséquent, Plus rapide pour prendre des décisions sur ce qu’il faut faire avec les sites Web.

Par exemple, si vous cherchiez des informations sur une voiture, mais que maintenant nous en recherchons une autre, d’un coup d’œil nous saurons que le groupe du premier véhicule peut être fermé, car nous n’en avons plus besoin. À l’ancienne, nous devions aller onglet par onglet pour savoir si nous avons vraiment besoin de cette information ou non.

Nous ne connaissons pas les informations

Sauf en de rares occasions, la plupart du temps, l’accumulation d’onglets découle du fait de ne pas savoir si nous aurons besoin de ces informations ou pas plus tard. Pour cette raison, les taches s’accumulent jusqu’à ce qu’elles soient très nombreuses.

Grâce aux groupes, tout cela est minimisé au maximum puisque le les groupes peuvent être réduitsComme nous vous l’avons déjà dit, l’espace précédemment occupé par 20 onglets peut désormais n’être qu’un seul, qui peut tous être revu lorsque nous l’ouvrons.

Avec cette solution, nous pourrions avoir un bon nombre d’onglets à l’écran, mais n’occuper que quelques espaces dans la partie supérieure du navigateur, car ils sont vraiment ouverts, mais ils ne sont pas visibles et c’est pourquoi tout est beaucoup plus visuel.

Tout où il devrait être

Il est clair que ce système rend tout visuellement beaucoup plus attrayant, que tout est beaucoup plus supportable lorsqu’il s’agit d’occuper moins d’espace et que tout est beaucoup plus à portée de main car il a des couleurs et des étiquettes, mais qu’est-ce que vraiment fera une différence est l’organisation.

Désormais, tout sera là où il devrait être, c’est-à-dire que les sites Web qui traitent du même sujet seront réunis et en un seul clic ils apparaîtront tous dans le même groupe, nous n’aurons donc pas à les chercher.

Dans le passé, si nous avions plusieurs onglets ouverts, lorsque nous voulions rechercher quelque chose en particulier, nous devions aller onglet par onglet jusqu’à ce que nous trouvions ce que nous cherchions.

Maintenant, avec les Groupes d’onglets, nous avons dans un groupe bleu les voitures, dans le rouge les avions, dans le vert les plantes et dans le violet la politique. Eh bien, si nous recherchons un site Web que nous savons avoir ouvert sur les voitures, nous devrons aller dans l’onglet bleu et là, ce sera en sécurité.

Comment pourrais-tu lire ce système d’englobant les onglets par couleurs et étiquettes est beaucoup plus simple, plus visuel et plus rapide que ce que nous avions jusqu’à présent, ce qui rend la vie beaucoup plus facile, surtout pour ceux d’entre nous qui travaillent avec de nombreux sites Web ouverts en même temps.

