Pourquoi est-ce une très mauvaise idée d’installer la version divulguée de Windows 11 | La technologie

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous ne devriez pas installer la version divulguée de Windows 11.

Tout le monde attend la présentation imminente de Windows 11, qui pourrait arriver ce même 24 juin, où ceux de Redmond montreront le système d’exploitation sur lequel ils parieront pour les prochaines années, prenant le relais d’un Windows 10 qui en a encore beaucoup. à gauche, plus précisément jusqu’en 2025.

Mais au cours des dernières heures, une version préliminaire de Windows 11 a été divulguée dont de nombreux utilisateurs profitent pour s’installer, et ainsi avoir une première expérience avec le nouveau système d’exploitation de Microsoft, une compilation inachevée qu’à moins que vous ne soyez un professionnel et que vous sachiez vraiment ce que vous faites, cela pourrait vous causer de gros problèmes.

La curiosité que ce nouveau système d’exploitation Windows 11 a suscitée est telle que de nombreux utilisateurs l’installent, une version filtrée qui ne semble pas tout à fait sûre, étant donné qu’elle est assez courante car même les mises à jour officielles de Windows 10 peuvent nous causer beaucoup de problèmes .

Si installer les mises à jour de Windows 10 avant tout le monde est un grand risque pour la santé de notre ordinateur, si nous parlons d’une version inachevée de Windows 11 le risque est multiplié par 10.

Et le fait est que la fuite de Windows 11 n’est pas officielle, elle n’est pas terminée et, si quelque chose ne va pas et finit par détruire votre ordinateur, la garantie ne le couvrira pas car ce n’est pas un logiciel officiel.

voici un premier aperçu de Windows 11. Il y a un nouveau menu Démarrer, des coins arrondis, un nouveau son de démarrage, et plus encore https://t.co/VDS08QPsl5 pic.twitter.com/OkCyX3TtmI – Tom Warren (@tomwarren) 15 juin 2021

Le fait que vous ne puissiez pas non plus installer cette version divulguée de Windows 11 via les canaux officiels de Microsoft, implique que vous devez miser sur le télécharger dans des liens de crédibilité douteuse, dont les cybercriminels pourraient profiter pour introduire des logiciels malveillants sur votre ordinateur.

Bien que les journalistes, les ingénieurs et les utilisateurs avancés sachent sûrement quoi faire lors de l’installation de ce type de versions inachevées, la vérité est que l’utilisateur normal ne devrait pas risquer son ordinateur avec ce type de produits inachevés, et d’autant plus que Microsoft présentera Windows 11 dans quelques jours et sûrement beaucoup pourront télécharger officiellement une version préliminaire à partir des canaux bêta.

Il est également probable que le Windows 11 inachevé qui est actuellement divulgué ne représente pas la qualité finale et encore moins les nouvelles fonctionnalités que nous voyons dans ce système d’exploitation, avec laquelle vous allez non seulement exposer votre ordinateur, mais aussi tester une version qui risque de ressembler un peu à la finale que nous verrons dans quelques jours.