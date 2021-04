Pourquoi est-il bon de prendre des pauses café pour profiter des effets de la caféine | Vie

Prendre régulièrement des pauses café est le meilleur moyen de retrouver les effets de la caféine sur le corps.

Cela vous est sûrement arrivé ou vous connaissez des gens qui prétendent que le café ne fonctionne plus. Comme pour les autres types de substances, le corps s’habitue à la caféine et à la fin si vous buvez une ou quatre tasses de café cela n’a pas d’importance, cela n’a aucun effet. Cette situation peut être désespérée dans certains cas.

Nous associons le succès de la caféine à une productivité plus élevée et à être aide quand c’est le plus nécessaire, que ce soit avec des pics de travail ou des examens. Par conséquent, vous devez évaluer quand cela n’est pas nécessaire ou si vous buvez trop, et mettre de côté ou réduire considérablement votre consommation. Au moins si vous voulez profiter des moments spécifiques énumérés.

Selon ABC, une consommation excessive de café «peut nuire au sommeil ou retarder la somnolence chez les personnes plus sensibles à la caféine». Mais dans le cas de ceux qui boivent trop, cela ne se produit pas parce que le cerveau crée plus de récepteurs d’adénosine.

Depuis le 15ème siècle, nous consommons du café torréfié et moulu. Si vous voulez rester fidèle à la tradition, rien de mieux que de le préparer vous-même chez vous. Machines à café goutte à goutte ou machines à café à capsules modernes, laquelle préférez-vous?

Avoir plus de récepteurs d’adénosine nécessite un plus de caféine pour obtenir des résultats chez la personne. Cela signifie que même l’augmentation de la dose n’a pas l’effet escompté.

C’est pourquoi il faut prendre les pauses café ou optez pour le décaféiné a l’heure. Il est vrai que vous pouvez remarquer le manque de cette impulsion quotidienne, mais c’est aussi bien que le corps est capable de réguler par lui-même l’énergie dont il a besoin et réduisez votre tolérance au café.

En bref, à la fin, le la gestion du corps, ses besoins et l’aide que le café peut apporter il est essentiel de contrôler la dose de caféine. Mais ça ne fait jamais de mal de faire une pause pour profiter au maximum de ce délicieux plat d’accompagnement.