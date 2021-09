Pourquoi est-il important d’enseigner les crypto-monnaies dans les écoles ?

in

La transformation de l’économie ces dernières années à partir de la technologie a créé une curiosité extrême pour les crypto-monnaies. Par conséquent, les crypto-monnaies sont, sans aucun doute, l’argent du futur. Compte tenu de ce qui nous attend, est-il important de donner des cours dans des écoles liées à la matière ?

En particulier, enseigner les crypto-monnaies tôt dans les écoles augmentera l’enthousiasme des élèves. En particulier, en s’interrogeant sur l’avenir des investissements.

Il est évident que nous entrons dans une phase où il est vraiment important que les écoles se concentrent sur l’enseignement du courant à leurs élèves. Gardez à l’esprit que les crypto-monnaies révolutionnent le secteur financier dans l’économie mondiale. Vous devez les connaître. Pour profiter de tous ses avantages.

Pourquoi ne pas insuffler aux plus jeunes des connaissances sur les crypto-monnaies dans les écoles ?

L’idée est que les étudiants reçoivent des informations sur les crypto-monnaies, dès le début de leurs études. Après tout, l’écosystème dans lequel nous vivons est dans une économie en évolution.

Plus précisément, certaines des raisons seraient:

C’est une excellente opportunité. Capter l’attention des entrepreneurs Encourager l’étude de nouveaux systèmes financiers Capacité à résoudre les conflits. Avec des outils numériques.

Face à cela, plusieurs collèges et universités dans le monde ont ajouté des matières liées à l’économie numérique (crypto-monnaies, Blockchain). Pour s’adapter aux besoins du contexte.

De plus, ils offrent des cours spécialisés. Aider les étudiants à mieux comprendre l’écosystème technologique Blockchain. Par exemple, l’Université de Californie, Berkeley et l’Université du Wyoming, entre autres.

Soit dit en passant, Jocelyn Weber, directeur de Berkeley Blockchain Xcelerator, a déclaré : « Cela fournit à nos étudiants les outils dont ils ont besoin pour entrer sur le marché du travail. Avec les connaissances les plus pertinentes ».

Etudiants en Australie et leur programme “School on the Blockchain”

En particulier, les élèves de l’école primaire Wooranna Park, située en Australie, ont participé à un programme. Ils y ont annexé un répertoire de domaines sur Blockchain.

Keiran Nolan, le spécialiste des réseaux informatiques qui gère le programme, a déclaré : « Nos gars sont à la pointe des tendances innovantes. Parce que la technologie Blockchain le leur permet. Et cela jouera un rôle très important dans leur avenir.

UCAB intègre Blockchain et crypto-monnaies dans son pensum

De la même manière, l’Université catholique Andrés Bello (UCAB) à Caracas / Venezuela. Il est destiné à donner une approche pratique aux étudiants. Qui vise à intégrer des concepts clés sur ces deux technologies.

De cette façon, des chaises telles que Blockchain et des actifs cryptographiques. De plus, les crypto-monnaies, entre autres, feront partie des matières qui seront enseignées de manière obligatoire. En particulier pour les étudiants en administration des affaires et en comptabilité publique.

En effet, à partir du mois d’octobre, la formation des experts-comptables à @NegociosUCAB inclura des matières telles que “Blockchain et crypto-actifs”, “Cryptomonnaies” et “Fintech” pour continuer à former des professionnels en phase avec les tendances mondiales. https://t.co/kRS4jBKirF – Miguel Gonçalves F (@mgoncalv) 23 août 2021

À cet égard, Miguel Gonçalves, directeur de l’École d’administration et de comptabilité de l’UCAB a indiqué : « Nous avons commencé à enquêter un peu avec les élèves des derniers niveaux de l’Enseignement secondaire général. Sur les sujets les plus intéressants à étudier à l’université. Et l’une des choses qui nous a surpris, c’est l’accent mis sur la crypto-monnaie. »

Pour sa part, Jesús Ríos, étudiant en génie industriel à l’UCAB, a déclaré : « Les crypto-monnaies sont aujourd’hui le moyen d’échange numérique le plus sûr. Par conséquent, ils sont devenus une opportunité d’investissement.

En outre, il a ajouté : « De cette façon, l’importance des crypto-monnaies augmente sur le marché mondial. Grâce à ses nombreux avantages. Cela dit, je pense qu’il est excellent que l’UCAB, à partir du semestre d’octobre 2021, intègre la blockchain et les crypto-monnaies dans son programme académique, en tant que matières obligatoires.

En conclusion, Miguel Gonçalves a déclaré : « Ignorez un processus qui peut impacter les organisations dans l’immédiat. Et arrêter de l’étudier serait une méconnaissance totale de l’essence de la race ».

Alors pourquoi pas ? Dans les écoles, les jeunes devraient en apprendre davantage sur Bitcoin et les crypto-monnaies. Laissez votre avis dans la zone de commentaire.

Je termine avec cette citation de Steven Lupien : « Il est de la responsabilité des responsables pédagogiques de préparer les élèves. Pour qu’ils deviennent des membres productifs de la communauté de travail.

