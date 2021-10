Pourquoi est-il important pour les marques de cosmétiques de tirer parti du marketing d’influence

La force du marketing d’influence va au-delà de la mise en place du contact client.

Par Hanisha Kapoor

Les influenceurs ont complètement transformé la façon dont fonctionnaient les marques de cosmétiques et de beauté, apportant des adeptes cultes sur les pages de médias sociaux de l’entreprise, notamment Instagram et YouTube. Pendant les périodes sans précédent de la pandémie de coronavirus, lorsque les marques cherchent à favoriser une relation spéciale, authentique et personnelle avec les consommateurs, le marketing d’influence ne ménage aucun effort pour servir cet objectif. Cependant, la force du marketing d’influence va au-delà de la mise en place du contact client. Ils sont également à l’origine de la communication des valeurs, de l’image et d’autres stratégies de la marque. Les marques captent également le talent et la capacité de ces personnes dans le cadre de leurs campagnes marketing, car cet espace de marketing d’influence arrive à maturité avec un retour sur investissement et un coût par vue évolués.

Besoin de campagnes de marketing d’influence

Avec l’avènement des médias sociaux, la communication est devenue plus rapide et personnelle. Maintenant, les gens aimeraient croire à l’expérience du bout des doigts plutôt qu’à des expériences inspirantes de ce que leur célébrité préférée porte ou utilise. Il est révolu le temps où un consommateur, en particulier celui du millénaire, feuilletait le journal ou le magazine pour repérer des célébrités dans des publicités de maquillage. Ils préfèrent poser instantanément des questions à l’influenceur et obtenir des réponses personnelles aux questions concernant cette marque en particulier.

Ces influenceurs travaillent également très dur pour créer un contenu authentique et pertinent pour leur public. Leur objectif ultime est de construire une relation positive avec leurs abonnés grâce à leur contenu prêt à l’emploi. Il est extrêmement difficile de créer du contenu engageant à chaque fois, mais ils le font avec aplomb. C’est précisément pourquoi les marques s’engagent avec ces influenceurs. Ils ont senti qu’il était plus facile de travailler avec quelqu’un qui est déjà une source de confiance sur les réseaux sociaux et de promouvoir leur marque auprès du public auquel ils s’adressent.

L’augmentation du temps d’écran est la principale raison pour laquelle les marques de maquillage utilisent au mieux les influenceurs des médias sociaux. Grâce à leurs publications, ils créent un engagement du public sur des plateformes telles que Facebook, Instagram et YouTube pour des recettes, des jeux, des tutoriels de maquillage et des bricolages. Les influenceurs sont même devenus des faiseurs d’opinion, qui peuvent facilement faire la marque pour la considération d’un consommateur.

Voici les situations suivantes, lorsqu’une marque peut bénéficier du marketing d’influence :

∙ Pour obtenir une traction maximale lors d’un lancement de nouveau produit

Tirer parti des influenceurs pour partager votre contenu déjà créé ou leur faire créer leur propre contenu pour vos campagnes marketing

∙ Les influenceurs font également un excellent travail de reporting et d’extension de la durée de vie et de l’impact des événements de marque

∙ Si la marque traverse une crise, les influenceurs des médias sociaux pourraient fournir un autre canal pour entrer en contact avec votre base de consommateurs.

Les consommateurs sont influencés par les influenceurs, pas par les publicités de l’entreprise

De nombreuses enquêtes ont montré que lorsqu’il s’agit d’acheter des produits de maquillage, plus de 65% des consommateurs prennent la décision d’acheter un cosmétique en particulier après avoir entendu les avis de l’influenceur sur les réseaux sociaux, suivis par des avis de produits tiers, des professionnels de la beauté, des entreprises. annonces classées et personnalités publiques et célébrités. Instagram est de loin le premier canal de médias sociaux qui influence les habitudes d’achat des consommateurs car il est pratique de publier beaucoup de photos et de courtes vidéos et il atteint immédiatement les abonnés. Les influenceurs peuvent également répondre aux requêtes des consommateurs de manière individuelle dans la section des commentaires. Sur YouTube, les vidéos pratiques sont très populaires car elles enseignent aux consommateurs comment appliquer certains produits. Pour de nombreux consommateurs, les tutoriels de maquillage YouTube sont le lieu d’engagement beauté le plus visité qui influence leur décision. Cependant, dépendre entièrement du marketing d’influence n’est pas un moyen de garantir le succès. Un marketing d’influence réussi nécessite du temps, du dévouement et de la recherche et pour cela, un programme d’influence bien pensé doit être intégré dans le cadre d’une stratégie marketing beaucoup plus large.

L’auteur est COO, ArchiesBeauty.com

