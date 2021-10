Pourquoi est-il important que les enfants fassent du sport ?

28/10/2021 à 10h39 CEST

Il n’est pas nécessaire de se rappeler à quel point il est important pour les enfants d’avoir une activité physique régulière. Cependant, des taux élevés d’obésité infantile et la disponibilité croissante d’activités récréatives sédentaires, nous amène à penser qu’il est peut-être nécessaire de se rappeler pourquoi c’est bon pour les enfants et les adolescents faire de l’exercice physique tous les jours ou au moins faire du sport régulièrement. Une bonne option consiste à utiliser le Activités extrascolaires pour introduire ce type de pratique.

Précisément, l’hôpital universitaire pour enfants Niño Jesús de Madrid, qui organise chaque année la course populaire « Courir pour l’enfant », a préparé un décalogue pour les parents, dans le but de sensibiliser à la importance de l’activité physique sportive chez les enfants et les adolescents.

Depuis le centre hospitalier, ils rappellent qu' »il existe de nombreuses alternatives de loisirs faciles et confortables qui n’impliquent aucun type d’activité physique, de motivation ou de stimulation pour les enfants », et qui sont réalisées exclusivement, et sans alternance avec d’autres activités, « peut faciliter l’apparition de problèmes de santé« Pour cette raison, ils mettent l’accent sur l’idéal d’inclure le sport parmi les activités parascolaires des enfants.

« Pour ne pas tomber dans la tentation d’être sédentaire, il vaut mieux prévoir à l’avance, s’organiser avec un peu de temps et ainsi éviter que la paresse ne débouche sur l’alternative la plus confortable et souvent très malsaine », conseillent-ils.

Raisons pour lesquelles il est important que nos enfants fassent du sport

1. La pratique régulière d’exercices physiques modérés, à travers, par exemple, des activités parascolaires, contribue à la maintien d’un bon état de santé général et aide à être bien, à se sentir en bonne santé et à avoir de la vitalité, facilitant le bon fonctionnement des différents organes et systèmes du corps.

Avec sa pratique habituelle, les systèmes cardiaque, respiratoire, osseux et sanguin sont entraînés et le maintien d’un bon état d’esprit est favorisé, plus fort pour affronter les problèmes et les déboires du quotidien.

2. L’exercice peut être considéré comme un outil de prévention contre l’obésité dans la population, également chez les enfants et les adolescents. De l’hôpital, ils se souviennent qu’il est essentiel éviter la sédentarité et favoriser les courts trajets, marcher ou se promener.

Le sport les aide à exercer leur corps et leur permet d’interagir et de socialiser avec d’autres enfants | Pexels

3. Un exercice physique modéré peut nous aider à nous reposer et à avoir une meilleure qualité de sommeil. Diverses études ont montré que favorise la relaxation et le soulagement du stress et des nerfs qui s’accumulent souvent au cours de la semaine, tant chez les adultes que chez les enfants et les adolescents.

« Le repos ne doit donc pas être uniquement synonyme d’après-midi sur le canapé ; changer d’activité, s’initier à un sport, aide au repos physique et psychologique », rappelle le décalogue.

4. Grâce au sport, les enfants peuvent réaliser la valeur et les récompenses d’un effort et d’un entraînement continus à moyen et à long terme.

5. Ils apprennent que l’atteinte des objectifs nécessite un stade d’apprentissage, de sacrifices et d’efforts, et on les aide à comprendre que tout n’est pas immédiat, ni facile à réaliser.

6. De plus, avec le sport, ils apprennent aussi qu’il y a des batailles qui sont perdues, et il faut être fort pour pouvoir y faire face et ils connaissent de première main le bon goût des triomphes obtenus. « C’est une façon d’aider les enfants qui ont une faible tolérance à la frustration », souligne-t-il.

7. De même, des sports en équipe encourager la socialisation et aider l’enfant à partager les triomphes et les défaites et apprécier les sentiments intrinsèques de faire partie d’une équipe, de gagner et de perdre et de s’entraider en équipe pour atteindre un objectif commun.

L’activité physique en groupe leur permet de comprendre les valeurs du travail d’équipe | Pexels

8. Il est essentiel que l’exercice physique puisse également se faire en famille et entre amis. enseigner aux enfants une façon de s’amuser et de s’amuser, une alternative au large éventail de possibilités de loisirs. De plus, « il offre la possibilité d’initier les enfants aux adolescents dans une alternative de loisirs sains, qu’ils peuvent partager avec leur famille mais aussi avec leurs amis ».

9. Faire du sport en équipe peut être un autre canal pour améliorer l’estime de soi des enfants et des adolescents qu’en raison de leur corps, ils peuvent avoir des problèmes d’intégration, parce qu’ils se sentent trop grands ou petits, ou gros ou minces.

« Ce sont des sensations qui peuvent être mieux portées quand ils se sentent agiles et avec la capacité de contrôler leur corps et quand ils se sentent en sécurité et intégrés dans la pratique d’un sport, de manière normalisée », ajoutent-ils.

10. Le sentiment de bien-être immédiat produit par l’exercice physique est dû à la libération d’endorphines, les hormones chargées de faciliter et de générer un sentiment de bien-être et de vitalité qui aide à faire face aux problèmes avec plus d’énergie. « Cette sensation répond à une explication biochimique qui se produit à chaque fois que le corps effectue un exercice physique », rappelle le décalogue.