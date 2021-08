Pourquoi est-il nocif de respirer des poussières en suspension dans l’air ?

16/08/2021 à 9h07 CEST

Chaque année, des millions de tonnes de poussière du Sahara volent dans l’air dans toutes les directions. Au nord, ils atteignent la péninsule ibérique et les îles Baléares (et au-delà), tandis qu’à l’ouest, ils atteignent les îles Canaries et, traversant l’océan Atlantique, ils atteignent le continent américain. C’est un phénomène naturel que nous connaissons bien. Maintenant, quels risques comporte la brume et pourquoi peut-elle être nocive pour la santé ?

La poussière en suspension de la brume il est généralement composé d’aluminosilicates (oxyde d’aluminium et silice), d’argile, de gypse, de calcite et d’autres minéraux. Il contient également des particules microscopiques d’autres bactéries, champignons, pollen et autres éléments pas si naturels.

Ce sont donc de minuscules particules qui mesurent moins de dix microns et pénètrent dans notre corps par les voies respiratoires, atteignant les poumons et, par conséquent, l’approvisionnement en sang.

L’Organisation mondiale de la santé indique que le Le niveau maximum auquel on doit être exposé à cet air est de 50 mg par mètre cube. Et pourtant, l’année dernière à Gran Canaria, près de 2 000 microgrammes par mètre cube ont été atteints, c’est-à-dire 40 fois plus élevé que recommandé.

Des chercheurs canariens ont découvert que l’exposition à la brume est directement associée à un risque accru de décès par accident cardiovasculaire. L’étude place le risque accru de décès dû à ces causes à 2%.

L’étude en question a été réalisée par une équipe multidisciplinaire de cardiologues, biochimistes et physiciens de l’atmosphère, dirigée par le service de cardiologie de l’hôpital universitaire de Canarias, dirigé par Alberto Domínguez, et avec la participation du Conseil supérieur de la recherche scientifique , le Central Hôpital universitaire des Asturies et Université de La Laguna, entre autres institutions.

Plus précisément, les responsables de la découverte avertissent que il existe une association claire entre l’exposition à la poussière du désert et la mortalité cardiovasculaire, de sorte qu’une augmentation de 10 microgrammes par mètre cube d’air de la concentration de poussière du désert dans l’air ambiant est associée à ce pourcentage de mortalité par maladie cardiovasculaire.

Le Dr Isabel Urrutia, pneumologue et coordinatrice du domaine Environnement de la Société espagnole de pneumologie et de chirurgie thoracique (Separ), a expliqué au portail Hypertexte : « Si la brume est importante, elle peut causer des problèmes à tout le monde, car elle produit une irritation du système respiratoire supérieur (gorge et nez), les yeux peuvent également piquer & mldr; Ce sont des symptômes moins graves & rdquor ;.

Mais il ajoute : « Par contre, les gens qui ont l’asthme ou souffrent de maladies respiratoires chroniques peuvent provoquer ce qu’on appelle un bronchospasme. Les bronches ont une prédisposition à se fermer et à produire des symptômes de votre maladie & rdquor ;.

Isotopes radioactifs dans la brume

Cependant, la poussière en suspension dans l’air en provenance d’Afrique ne contient pas que des minéraux, car elle transporte souvent avec elle des polluants qu’elle « collecte » des installations industrielles par lesquelles elle passe, lorsque le vent souffle.

Le biologiste et expert en radioprotection Pierre Barbey, professeur à l’Université de Caen (France) et consultant scientifique de l’association Acro, a détecté que les épisodes de poussières en suspension dans l’air (et les pluies de boue) si fréquents en Espagne peuvent contenir du césium 137, un isotope radioactif.

Ce dangereux isotope radioactif, qui ne se trouve pas spontanément dans la nature, provient, selon le chercheur de l’université de Caen, des essais nucléaires français réalisés dans les années 1960 dans le sud algérien.

La concentration estimée après ce phénomène était de 80 000 becquerels par kilomètre carré. Selon le biologiste, sont des quantités « trop faibles & rdquor; craindre les effets néfastes sur la santé des personnes. Pourtant, « cela en dit long sur la persistance de la pollution radioactive & rdquor; et des conséquences beaucoup plus graves que les populations de la zone saharienne dans laquelle ces essais atomiques ont été effectués, ont dû et pourraient encore subir.

D’autre part, une équipe scientifique espagnole a étudié la Calima de Canarias. Un groupe de recherche dirigé par l’expert en sciences atmosphériques du Conseil supérieur de la recherche scientifique (CSIC), Sergio Rodríguez, a déterminé que, Selon l’orientation des alizés, en l’occurrence vers les îles Canaries, la composition des poussières en suspension peut contenir des substances plus ou moins toxiques. Plus précisément, la recherche met en évidence quatre « appellations d’origine » pour la brume qui se déplace vers notre continent.

Ainsi, lorsque la poussière parcourt des centaines de kilomètres, en passant par le nord-est de l’Algérie, sa composition est riche en calcium, strontium, soufre, potassium et magnésium ; tandis que si vous tournez quelques mètres jusqu’à ce que vous soyez au nord-ouest de l’Algérie, la brume sera plus riche en sodium et en chlore. Si, au contraire, la poussière vient du sud-est du Sahara et du Mali, elle est plus riche en silicium, fer et manganèse.

Cependant, (et c’est là que Rodríguez met l’accent) d’autres fois le vent chargé de poussière trouve sur son passage les particules émises par l’activité industrielle des centrales thermiques, où l’on brûle du charbon, ou des raffineries de pétrole situées en Tunisie, en Algérie ou au Maroc. .

Pourtant, Lorsque la brume provient d’une des principales industries d’Afrique du Nord, elle contient des traces de brome, chrome, nickel, zinc et zirconium. “Le chrome et le nickel sont connus pour être nocifs pour la santé”, explique Rodríguez.

De son côté, le météorologue Mario Picazo a expliqué que l’Espagne a déjà connu six épisodes de poussières en suspension d’une certaine importance en 2021. Et il souligne que la raison de ces événements répétés doit être étudiée.

Le changement climatique a-t-il quelque chose à voir avec cette intensification des épisodes de brume ? Picazo souligne que « compte tenu de la tendance de notre climat actuel, qui est clairement influencé par l’activité humaine et le réchauffement qui en résulte, nous pouvons nous attendre à voir davantage de tempêtes de sable dans les zones désertiques. Combien finiront par affecter l’Espagne dépendra de la circulation de l’air pendant un ou plusieurs jours & rdquor ;.

Dans tous les cas, rappelons que des scientifiques de l’Université Harvard (USA) ont mené une étude basée sur de longues périodes de l’histoire de la Terre et ont trouvé une relation entre les tempêtes de sable, les périodes de sécheresse, les éruptions volcaniques et le réchauffement de la Méditerranée, de l’Europe et de l’Asie.

La recherche a montré que pendant les périodes les plus chaudes du passé de la Terre, la fréquence des tempêtes de sable était plus élevée.

