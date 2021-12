Pourquoi est-il plus sain de manger pendant la journée si vous travaillez la nuit ?

12/07/2021 à 17:11 CET

PE

Un petit essai clinique soutenu par les National Institutes of Health (NIH) des États-Unis a révélé que manger toute la nuit, comme le font de nombreux travailleurs postés, peut augmenter les niveaux de glucose, alors que manger uniquement pendant la journée pourrait empêcher les niveaux de glucose plus élevés qui sont maintenant associés à une vie de travail de nuit.

Selon les auteurs de l’étude, les résultats pourraient conduire à de nouvelles interventions comportementales visant à améliorer la santé des travailleurs postés (réapprovisionneurs de nourriture, employés d’hôtel, chauffeurs de camion, premiers intervenants et autres), qui, selon des études antérieures, présentent un risque accru de diabète, de maladie cardiaque et d’obésité.

La nouvelle étude, qui selon les chercheurs est la première à démontrer l’effet bénéfique de ce type d’intervention sur le moment des repas chez l’homme, a été publiée en ligne dans la revue Science Advances et financée principalement par le National Institute of the Heart, Lungs and Blood. (NHLBI), qui fait partie du NIH.

« Il s’agit de une étude de laboratoire rigoureuse et hautement contrôlée cela démontre une intervention possible pour les effets métaboliques indésirables associés au travail posté, qui est un problème de santé publique connu », explique le Dr Marishka Brown, directrice du National Center for Sleep Disorders Research du NHLBI. Nous attendons avec impatience d’autres études qui confirment les résultats et commencent à élucider la justification biologique de ces résultats. »

Pour l’étude, les chercheurs ont recruté 19 jeunes participants en bonne santé (sept femmes et 12 hommes). Après une routine de préconditionnement, les participants ont été assignés au hasard à un protocole de laboratoire contrôlé de 14 jours qui comprenait des conditions de travail de nuit simulées avec l’une des deux heures de repas. Un groupe a mangé la nuit pour imiter l’horaire de repas typique des travailleurs de nuit, et un autre groupe a mangé pendant la journée.

Ils ont ensuite évalué les effets de ces heures de repas sur vos rythmes circadiens internes. C’est le processus interne qui régule non seulement le cycle veille-sommeil, mais aussi le cycle de 24 heures de pratiquement tous les aspects des fonctions corporelles, y compris le métabolisme.

Augmentation du taux de glucose

Ils ont découvert que les repas tard le soir augmentaient les niveaux de glucose –un facteur de risque de diabète– tout en limitant les repas par jour a évité cet effet. Plus précisément, les niveaux de glucose moyens de ceux qui mangeaient la nuit ont augmenté de 6,4 % pendant le travail de nuit simulé, tandis que ceux qui mangeaient pendant la journée n’ont pas montré d’augmentation significative.

« C’est la première étude humaine à montrer l’utilisation des heures de repas comme mesure pour contrer les effets négatifs effets combinés d’une altération de la tolérance au glucose et d’une altération des rythmes circadiens résultant d’un travail de nuit fictif », explique le directeur de l’étude, le Dr Frank AJL Scheer, professeur de médecine à la Harvard Medical School et directeur de la chronobiologie médicale du Brigham & Women’s Hospital de Boston.

Les chercheurs notent que les mécanismes sous-jacents aux effets observés sont complexes. Ils pensent que les effets des repas du soir sur les niveaux de glucose pendant le travail de nuit simulé sont dus à une inadéquation circadienne.

Horloge circadienne’

Cela correspond au décalage entre l’« horloge » circadienne centrale (situé dans l’hypothalamus du cerveau) et les cycles comportementaux sommeil/éveil, lumière/obscurité et restauration rapide/alimentation, qui peuvent influencer les « horloges » périphériques de tout le corps.

L’étude montre que, en particulier, le décalage de l’horloge circadienne centrale avec les cycles fast/food joue un rôle clé dans l’augmentation de la glycémie. Les travaux suggèrent en outre que les effets bénéfiques de l’alimentation diurne sur les niveaux de glucose pendant le travail de nuit simulé peuvent être dus à un meilleur alignement entre ces « horloges » centrales et périphériques.

« Cette étude renforce l’idée que le timing est important pour déterminer les résultats pour la santé, tels que les niveaux de sucre dans le sang, qui sont pertinents pour les travailleurs de nuit, car ils ont tendance à manger la nuit pendant leur quart de travail », explique la co-directrice de l’étude, le Dr Sarah L. Chellappa, chercheuse au département de médecine nucléaire de l’Université de Cologne, Allemagne).

Pour traduire ces résultats en interventions pratiques et efficaces sur l’heure des repas, les chercheurs préviennent que davantage d’études sont nécessaires, même avec des travailleurs postés réels dans leur environnement de travail typique.