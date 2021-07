Pourquoi est-il préférable de nommer les équipes sportives après les Européens ? 10z viral

Les joueurs des Indians de Cleveland Franmil Reyes et le voltigeur de centre Oscar Mercado hi-five au Progressive Field de Cleveland, en juillet 2021. (David Richard/USA Today Sports via .)

Nos arrière-petits-enfants sont susceptibles de reconnaître notre chauvinisme et notre émerveillement.

« Cleveland Guardians » ce sera. La nouvelle est arrivée le vendredi 23 juillet, au lendemain du 225e anniversaire de la fondation de la ville par un équipage de WASP du Connecticut, qui, après avoir jeté l’ancre sur la rive sud du lac Érié, n’a pas donné grand-chose aux autochtones du quartier dans le question. Fan depuis l’enfance, je redoutais ce moment depuis que le front office a confirmé, en décembre, que la franchise de la Major League Baseball à Cleveland perdrait son surnom de longue date, Indians, après la saison 2021.

À ce stade, vous êtes susceptible de supposer que je passe le reste de cet essai à serrer le poing contre les guerriers de la justice sociale de gauche. C’est tentant. Soyez assuré que j’ai également des mots pour les guerriers de la culture de droite qui ont accepté de se joindre à la bataille pour la plus ancienne tradition sportive dans cette ville fière et incomprise sur les rives de la rivière Cuyahoga. À ceux qui ont commencé à porter les anciennes couleurs et à afficher les symboles retirés non pas par amour de l’équipe mais pour posséder les libs, je dis : « C’est à ce moment-là que j’ai su que le jeu était terminé ». Restez à l’écoute pour en savoir plus.

Tout d’abord, quelques observations sur « les Indiens ». Il était élégant, grand et élancé, le seul des 30 surnoms de la ligue à commencer par le plus fin des majuscules, I. L’assonance avec « Cleveland » vous a touché, que vous en soyez conscient ou non : —et Ind—.

Les raisons les plus souvent citées pour s’opposer aux « Indiens » ne se sont jamais additionnées, comme vous l’avez remarqué si vous calculiez avec un œil attentif et un esprit ouvert. Examinons rapidement les deux principales raisons.

Nommer une équipe sportive d’après une ethnie, c’est rabaisser cette ethnie. À moins que, apparemment, nous parlions des Européens du nord-ouest – Vikings, Celtics, Yankees, Fighting Irish.

Si vous dites qu’il n’est pas raciste de nommer une équipe d’après certaines ethnies européennes, je ne suis pas en désaccord. Si vous maintenez ensuite qu’il est raciste de nommer une équipe du nom d’un peuple que les colons-colonisateurs européens ont déplacé, veuillez expliquer.

Regardez : Sur le terrain, dans les tribunes, à la maison devant l’écran, les associations anthropologiques évoquées par des noms d’équipe tels que « Vikings » et « Indians » sont assez minces. Quand on parle de la franchise NBA à Boston, on ne pense pas plus aux peuples indo-européens désignés par le terme « celtique » qu’aux prêtres franciscains lorsqu’on parle de la franchise MLB à San Diego.

La guerre des cultures, bien sûr, exige que nous prétendions le contraire, au moins dans certains cas. Au fil des ans, en vain, j’ai demandé à des amis et à des ennemis d’expliciter la logique qui les amène à affirmer que « Indians » est un nom d’équipe raciste mais que « Yankees », par exemple, ne l’est pas. Ils m’ont laissé faire le travail à leur place. Voici:

Puisque notre postulat est qu’il est avilissant pour un peuple d’attacher son nom à une équipe sportive, le faire alors que les personnes en question ne sont pas au bas d’une hiérarchie de statut présumé a un effet égalisateur : la distance entre elles et celles réputées ont subi une plus grande humiliation historique est réduite. Le principe d’égalité est ainsi servi.

Mais suivez la logique jusqu’à l’autre bout. Ne devrions-nous pas vouloir des équipes appelées « les protestants blancs anglo-saxons », pour abattre les colonisateurs ? Que diriez-vous de « les Conquistadors » ?

Ce serait beaucoup de poids à mettre sur notre prémisse. Nous n’essayons même pas, puisque nous avons l’intuition que la prémisse s’effondrerait sous le fardeau. Nous allons seulement jusqu’à embrasser des équipes nommées d’après certaines sous-catégories de Blancs et à insister pour que toute équipe nommée d’après un peuple non blanc vaincu et subjugué entreprenne une cure de jouvence, comme les immigrants du sud et de l’est de l’Europe qui ont anglicisé leurs noms de famille après quelques années en Amérique. à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Laissez-moi vous parler de mes parents nommés Franks.

« Tu te souviens quand les équipes portaient le nom d’Indiens d’Amérique ? »

“Euh. Comment grincer des dents. Allez Vikings !

Je soupçonne que nos arrière-petits-enfants reconnaîtront le chauvinisme et l’émerveillement.

Les Amérindiens s’y opposent : c’est leur nom, et nous leur manquons de respect en nous l’appropriant. La plupart des Indiens d’Amérique ne s’y opposent pas, à en juger par la plupart, mais pas tous, des sondages sur des questions connexes. Je ne suis pas au courant d’un sondage qui a été fait directement sur le nom des Indiens de Cleveland. En 2016, dans un sondage du Washington Post, il a été rapporté que 90% des Indiens d’Amérique ne s’opposaient pas au nom des Washington Redskins. Le résultat correspond à celui d’un sondage mené par le Annenberg Public Policy Center en 2004.

En 2020, cependant, des chercheurs de Berkeley et d’Ann Arbor ont publié des résultats en contradiction flagrante avec tout cela : les deux tiers des Indiens d’Amérique dont l’engagement dans la culture tribale était très prononcé considéraient le nom de « Peaux-Rouges » comme offensant ; même parmi ceux dont l’engagement avec elle était léger, 40 pour cent ont été offensés, quatre fois le chiffre donné par les sondages de quatre et 16 ans plus tôt. L’un des auteurs du sondage 2020 a fait valoir que le leur était plus rigoureusement construit et donc plus fiable que celui du Post, mais un intervieweur du Washingtonian a évoqué, au passage, une possibilité plus piquante : que l’opinion des Indiens d’Amérique ait changé. , en tandem avec celui du grand public, vers la position que de nombreux chefs et militants tribaux défendaient depuis longtemps, même lorsque la majeure partie de leurs électeurs semblait ne pas les avoir suivis sur cette question.

La première expression publique de l’opposition des Indiens d’Amérique au nom et à l’image de marque de la franchise Cleveland MLB est venue de Russell Means, un militant, au début des années 1970. Pendant de nombreuses années, la cause a été largement perçue comme marginale – Means était passionné mais non poli. Il pourrait apparaître comme un souffleur. Ceux qui célèbrent sa victoire à titre posthume (il est décédé en 2012) peuvent être enclins à supposer qu’il l’a emporté parce que nous, le public, avons finalement rattrapé une vérité qu’il nous a fait voir. Cette vérité, cependant, n’est pas correcte. Ce n’est pas non plus incorrect. Il appartient à la catégorie de l’interprétation, pas du fait. Means a regardé le nom “Indians” sur les uniformes du club de baseball de Cleveland et a vu une laideur. Au début de ses efforts, la plupart des autres ne l’ont pas fait. Il a insisté. Il a persisté. Une masse critique s’est lentement imposée à son point de vue.

Vous avez vu le vase de Rubin, l’illustration ambiguë qui ressemble à un calice et également à deux visages de profil face à face, nez à nez. La plupart d’entre nous ne voient d’abord qu’une seule des deux représentations. Nous voyons l’autre lorsqu’il nous est signalé. On peut alors basculer rapidement, voyant un instant le calice et, l’instant suivant, les visages de profil.

Means et ses pairs nous ont appris à voir le nom « Indiens » sous un jour nouveau et peu flatteur. Ceux d’entre nous qui admettent que nous continuons à voir le nom dans l’ancienne lumière dorée et à apprécier son halo sont réprimandés et moqués. Nous pouvons mentir et dire que nous ne remarquons pas ce que nous remarquons. Ou nous pouvons refuser de l’affirmer ou de le nier, en choisissant plutôt, comme l’a fait le front office de Cleveland, de détourner l’attention de la censure de l’escouade de sensibilité raciale de la police des mœurs : « Hé, qu’en est-il de ces gardiens ! »

***

Avec le recul, nous pouvons voir que la campagne anti-indiens a pris de l’ampleur plus tôt que nous ne le pensions à l’époque, lorsque les fans ont commencé à être acculés à faire l’un des deux mouvements insatisfaisants possibles. La première était de lâcher prise – une rose sous un autre nom, après tout. Le deuxième mouvement possible était de se battre pour le nom, comme un chien pour un os, succombant à la distraction. Nous aimerions prendre et garder les yeux sur le prix, qui est de gagner les World Series. Vous vous souvenez du base-ball ?

Aux amis guerriers de la culture à droite qui pensent que j’ai capitulé en reconnaissant que l’équipe contre laquelle nous sommes a gagné et a gagné il y a un certain temps, j’offre cette sagesse familière de TS Eliot :