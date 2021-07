Pourquoi est-il préférable d’utiliser une carte de crédit plutôt qu’une carte de débit ? Vie

Utilisez-vous une carte bancaire pour payer en ligne ? Au-delà de leurs différences évidentes, il en existe une autre, moins subtile, mais très importante : la sécurité.

Au cours de la dernière année, les achats en ligne ont augmenté de façon exponentielle et ici, l’argent physique ne fonctionne pas. Il existe des alternatives numériques telles que Bizum ou PayPal, qui vous permettent de transférer directement de l’argent d’un compte à un achat, mais la plupart des gens utilisent des cartes bancaires.

Peut-être que tu sais les différences entre une carte de crédit et une carte de débit. Lorsqu’il est utilisé sur Internet, les conditions changent à certains égards. Par exemple, en sécurité.

Le site Web Business Insider a demandé à l’expert Matt Schulz, qui travaille pour la société de prêt américaine LendingTree, et conseille d’utiliser une carte de crédit sur Internet, au lieu d’une carte de débit. Voyons pourquoi.

Si vous ne souhaitez pas utiliser Bizum ou n’êtes pas d’accord avec l’une de ses conditions, il existe d’autres alternatives tout aussi valables. Ce sont les meilleurs.

Tout d’abord, passons en revue les différences entre une carte de crédit et une carte de débit.

Ongle carte de crédit, Comme son nom l’indique, C’est un crédit (argent emprunté) que la banque vous avance.

Lorsque vous effectuez un paiement avec une carte de crédit, cet argent n’est pas déduit de votre compte bancaire, mais du crédit de la carte.

Au contraire, Une carte de débit n’est pas un prêt de la banque, mais une autre méthode de paiement avec votre compte bancaire.

Lorsque vous payez avec une carte de débit l’argent est immédiatement déduit de votre compte bancaire. S’il ne vous reste plus d’argent sur votre compte, vous ne pourrez pas utiliser la carte. Certaines banques autorisent les petits découverts, ce qui rapporte un peu plus que ce qui reste sur le compte.

Beaucoup de gens préfèrent utiliser une carte de crédit car ils peuvent acheter des choses sans utiliser leur argent et payer en plusieurs fois. D’autres utilisent des cartes de débit parce qu’ils ne travaillent qu’avec leur argent et ne veulent pas s’endetter.

Mais lors du paiement en ligne, il faut prendre autre chose en compte : sécurité.

Comme l’explique l’expert Matt Schulz, si votre carte est volée ou un compte Amazon ou similaire sur Internet et effectuer des paiements frauduleux avec la carte, S’il s’agit d’un crédit, ces paiements sont effectués avec le crédit de votre banque, ils ne touchent pas votre argent.

Il y a également un délai de plusieurs jours jusqu’à ce qu’ils deviennent effectifs, ils peuvent donc être annulés sans problème. Cela ne vous affectera pas financièrement.

En revanche, si les faux paiements sont effectués avec une carte de débit, l’argent est prélevé directement sur votre compte bancaire.

La banque finira par vous le rendre s’il s’avère qu’il s’agit d’un vol, mais cela peut prendre plusieurs jours avant que vous n’ayez plus d’argent. Si, ces jours-là, vous devez payer des factures ou utiliser cet argent, vous pourriez avoir un problème.

C’est pourquoi Matt Schulz conseille utiliser une carte de crédit sur Internet. Mais il reconnaît également que si une personne va se sentir anxieuse d’avoir du crédit et ne va pas résister à l’utiliser, il est préférable de continuer à utiliser le débit.