Pourquoi est-il si difficile de rendre le skin CGI réel

Une peau d’apparence réaliste n’est pas si différente du lait écrémé d’apparence réaliste.

Dans la vidéo ci-dessus, nous examinons pourquoi la peau CGI réaliste est si difficile à maîtriser pour les artistes des effets visuels. Nick Epstein de la société d’effets visuels Weta Digital et Henrik Wann Jensen de Luxion servent de guides pour les paramètres qui séparent la peau d’apparence réaliste du CGI cireux et faux du passé : albédo, déplacements, diffusion souterraine et changements dynamiques.

Il y a eu des progrès extraordinaires entre les personnages CGI de pointe de Final Fantasy: The Spirits Within en 2001 et Alita: Battle Angel en 2019. Regardez la vidéo pour en savoir un peu plus sur la façon dont cela s’est produit.

