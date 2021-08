Pourquoi et ce que cela pourrait signifier ⋆ Crypto nouveaux médias

Source : Adobe/Barry Sherbeck

Stablecoins, stablecoins, stablecoins. Le cryptoverse ne semble pas pouvoir s’en débarrasser, leur importance pour le marché s’étant confirmée plus tôt cet été, lorsque Binance USD (BUSD) s’est classé parmi les dix premiers cryptoactifs par capitalisation boursière. Il est entré et sorti du club depuis et est aujourd’hui classé 11e.

Dans les deux cas, l’entrée de BUSD dans le top dix signifiait que ce dernier comprenait trois pièces stables, Tether (USDT) et USD Coin (USDC) étant les deux autres. Au moment de la rédaction, ces trois jetons ont actuellement une valeur combinée de 101,9 milliards de dollars, tandis que leurs volumes combinés sur 24 heures dépassent systématiquement les volumes combinés du reste des dix principaux actifs cryptographiques.

Cela pourrait poser certains risques pour le marché, les analystes s’adressant à Cryptonews.com convenant que les prix chuteraient dans tous les cas si quelque chose (par exemple une réglementation, une action en justice) devait arriver à un ou plusieurs des trois grands stablecoins. Cependant, la plupart prétendent également que le marché se remettrait de tout crash induit par les pièces stables et que de nouvelles pièces stables émergeraient probablement pour remplacer celles qui ont échoué.

La croissance des pièces stables

Pour mettre les choses en perspective, l’USDT, l’USDC et la BUSD valaient ensemble 26 milliards de dollars au 1er janvier. Cela indique que leur capitalisation combinée a augmenté de 292% depuis le début de l’année, de la même manière que le pourcentage (270 %) par lequel le bitcoin Le prix de (BTC) a augmenté au cours des 12 derniers mois.

Mais pourquoi émettre des pièces stables indexées sur le dollar américain en premier lieu ?

«Ils existent parce qu’ils sont plus flexibles que les monnaies fiduciaires et peuvent se déplacer sur la blockchain, offrant un règlement presque instantané pour les dépôts, les retraits et les transactions. En revanche, le transfert de fiat n’est pas aussi transparent et les traders devraient utiliser des services bancaires pour chaque dépôt et retrait », a déclaré Hunain Naseer, rédacteur en chef chez Informations OKEx.

D’autres au sein de l’industrie sont d’accord avec ce compte, avec CoinShares‘ Christopher Bendiksen a déclaré à Cryptonews.com que les trois gros stablecoins ont grandi pour plusieurs raisons différentes.

«Tout d’abord, ils sont immensément supérieurs à la monnaie fiduciaire pour l’arbitrage inter-échange, ce qui les rend très populaires auprès des pupitres de négociation qui nécessitent un règlement rapide. Je soupçonne que c’est leur cas d’utilisation principal : les pièces stables peuvent être réglées en quelques heures alors que le fiat régulier prend au mieux des jours », a-t-il déclaré.

Comme deuxième raison, Bendiksen a suggéré que les pièces stables aident les habitants des pays autoritaires à accéder aux dollars, la Chine et la Turquie étant peut-être les exemples les plus notables.

“Troisièmement, ils permettent aux échanges cryptographiques de fonctionner sans le même besoin de relations bancaires risquées et coûteuses qu’il est normalement nécessaire”, a-t-il ajouté.

En d’autres termes, étant donné qu’une grande partie du marché et de l’écosystème de la cryptographie n’est pas réglementée, il y a eu un besoin croissant de pièces stables à mesure que l’industrie elle-même s’est développée.

Plus précisément, certains commentateurs créditent les principaux échanges cryptographiques Binance en favorisant la montée stratosphérique des pièces stables.

« La plupart des échanges de crypto dans le monde sont effectués sur Binance, en utilisant le tether comme devise de base pour entrer et sortir de différents cryptos. Tether, bien sûr, est largement connu pour être un actif extrêmement dangereux pour garer de l’argent, mais cela n’a pas empêché des millions de personnes de l’utiliser, y compris – parfois – moi-même », a déclaré Glen Goodman, analyste et auteur du best-seller livre Le Crypto Trader.

Goodman a noté que la plupart des paires de devises liquides et largement négociées sont des paires USDT. “Il est assez difficile d’éviter de l’utiliser si vous souhaitez utiliser les marchés de crypto les plus liquides au monde.”

Riques potentiels

Pendant ce temps, les crypto-sceptiques, tels que l’auteur David Gerard, continuent de soutenir que la manipulation du marché est la raison de cette expansion rapide des pièces stables, rappelant le débat sans fin sur le soutien de ces jetons. (Apprendre encore plus: Les acteurs de l’industrie de la crypto rejettent les rapports de rallye Bitcoin manipulé)

« Le « papier commercial » de Tether ne peut pas être du papier commercial américain, sinon tout le monde sur le marché américain du papier commercial aurait su que Tether était sur le marché. Ils ne révéleront pas ce que c’est, suggérant fortement que la confiance serait affectée si les gens le savaient », a déclaré Gerard, ajoutant que deux autres gros stablecoins ont également des problèmes similaires.

Cependant, Goodman dit également que “Tether est peut-être le plus grand risque pour la santé du marché de la cryptographie, car il est largement soutenu par des investissements volatils”.

“Si les marchés boursiers et cryptographiques s’effondraient simultanément (comme ils l’ont fait en mars 2020) et qu’il y avait une course sur l’USDT où de nombreuses personnes ont essayé d’encaisser leur USDT contre des dollars simultanément, il est fort possible qu’il n’y en ait pas assez adossé à des actifs pour payer aux gens 1 dollar pour chaque attache », a-t-il déclaré.

En supposant que l’USDT n’était pas suffisamment soutenu, Goodman suggère que cela provoquerait une panique et que la valeur de l’USDT s’effondrerait. À son tour, cela précipiterait une chute des prix de presque tous les principaux crypto-actifs.

« Avec la plus grande capitalisation boursière, l’USDT a un impact majeur sur le marché et les défis réglementaires présentent des risques. En cas d’effondrement, nous pourrions voir les prix s’effondrer tout autour », a déclaré Hunain Naseer.

Pour Christopher Bendiksen, l’effet d’un effondrement ou d’un défi réglementaire/juridique fatal serait assez aigu, mais il ne serait pas nécessairement durable.

« Je suis sûr que l’ensemble du marché souffrirait si un ou plusieurs d’entre eux s’effondraient, mais ce serait un revers temporaire. Bitcoin n’a pas besoin de pièces stables pour fonctionner, et même si la perte de liquidité serait négative, je doute fortement que cela poserait des problèmes existentiels pour l’industrie dans son ensemble », a-t-il déclaré.

L’avenir, les alternatives et la réglementation

Bendiksen a ajouté que des alternatives décentralisées finiraient par émerger pour remplacer tout stablecoin éteint. A l’inverse, David Gerard a soutenu qu’ils doivent plus ou moins émerger, si le marché veut continuer à croître.

“De nouvelles pièces stables apparaîtront car les anciennes doivent s’arrêter pour une raison quelconque. L’émission de Tether s’est arrêtée en mai, pour des raisons inconnues, donc les émissions de l’USDC et de la BUSD ont augmenté comme une fusée », a-t-il déclaré.

Pourtant, pour les observateurs plus sympathiques, les pièces stables peuvent éventuellement nettoyer leur acte, en supposant qu’une réglementation arrive qui réprime leurs pires effets tout en permettant de véritables cas d’utilisation.

“En tant que tendance générale, je pense qu’une réglementation accrue agit comme une pression sélective évolutive sur les crypto-actifs, favorisant des solutions de plus en plus robustes et antifragiles pour tout produit souhaité par le marché”, a déclaré Christopher Bendiksen.

De même, Glen Goodman a noté que l’appel récent de la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, appelant les régulateurs à «agir rapidement» sur les pièces stables pourrait finir par être positif pour le secteur dans son ensemble.

Il a conclu : « Si cela est fait de manière sensée, cela pourrait en fait encourager leur utilisation. Les régulateurs doivent affiner leur réponse, pour réguler sans étouffer l’innovation.

