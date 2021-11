Pourquoi et comment utiliser la musique dans les publicités (sans être poursuivi en justice !)

Qui vit dans un ananas sous la mer ?

Si votre cerveau criait immédiatement et intérieurement le nom de ce type jaune et poreux, félicitations ! Vous venez de présenter de solides arguments en faveur de l’utilisation de la musique dans vos propres publicités. Maintenant, nous avons toujours été axés sur la musique dans la publicité télévisée…

… mais c’est sans doute l’une des stratégies les plus sous-utilisées pour la publicité en ligne. Mais vous ne pouvez pas choisir n’importe quelle musique. Il y a un art et une science à cela (et des lois à suivre !). Dans cet article, nous allons donc couvrir tout ce que vous devez savoir pour améliorer vos annonces avec de la musique, notamment :

Comment la musique améliore les performances publicitaires (science !). Conseils pour l’utilisation de la musique dans vos publicités en ligne (émotions !). Récapitulatif en anglais simple des termes des licences musicales (lois !). Avantages et inconvénients d’un service de licence musicale (décisions !) .

Parlons donc de la musique en marketing. Êtes-vous prêts les enfants ?

Les avantages prouvés de l’utilisation de la musique pour la publicité

En 1991, lorsque Britney Spears faisait fureur et que Pepsi sautait sur son succès comme Bob l’éponge sur une assiette de Krabby Patties, nous en avons appris un peu plus sur le cerveau du consommateur lié à la musique. L’Association for Consumer Research a mené une étude sur l’impact de la musique dans les publicités à la télévision et a constaté que la musique dans une publicité améliorait l’efficacité globale des publicités de plusieurs manières, notamment :

Intention d’achat plus élevée.Amélioration de l’attitude envers la marque et l’annonce elle-même.Amélioration de la persuasion du consommateur et du rappel de l’annonce.Préférence accrue pour le produit annoncé.Mémoire d’image mentale améliorée du produit.

Pourquoi la musique dans la publicité a-t-elle un impact si fort ?

L’impact de la musique sur les décisions d’achat est étudié depuis des années, et la réponse réside dans le cerveau. Les neuroscientifiques ont analysé les mécanismes cérébraux liés à la mémoire, constatant que les mots mis en musique sont les plus faciles à retenir. C’est parce que la mémoire musicale est stockée dans quelques parties différentes du cerveau.

Ainsi, la musique peut augmenter la mémorisation des publicités, l’amélioration de l’humeur et la probabilité d’achat. Et étant donné qu’en moyenne, il faut huit points de contact avec votre marque pour qu’un prospect devienne un lead avec la publicité en ligne, c’est énorme.

Mais qu’en est-il de l’utilisation de la musique dans les publicités en ligne ?

Les résultats ci-dessus sont révélateurs, mais l’étude a été réalisée sur des publicités télévisées. Alors, la musique est-elle importante dans la nouvelle ère de la publicité en ligne ? Absolument. Considérez ces statistiques de marketing vidéo :

Les marketeurs qui utilisent la vidéo augmenter les revenus 49% plus rapidement que les non-utilisateurs de vidéo.Parmi les consommateurs, 70% acheté d’une marque après avoir vu une vidéo de marque sur les réseaux sociaux. Les publicités vidéo Instagram reçoivent 3x plus d’engagement que les annonces illustrées. L’ajout d’une vidéo à votre site Web peut doubler le taux de conversion.La vidéo sociale génère 1200% d’actions en plus que le contenu texte et image combinés.

Et pensez à TikTok. Que les utilisateurs dansent sur des morceaux ou effectuent une tâche aléatoire, la musique est le lien commun avec la façon dont les utilisateurs créent un contenu attrayant.

Le fait est que le marketing vidéo est une force avec laquelle il faut compter, et l’utilisation de la musique dans vos vidéos promotionnelles ou vos publicités vidéo les rend encore plus puissantes. Cela crée une excellente opportunité pour les spécialistes du marketing de tous les jours de devancer leurs concurrents en sortant des sentiers battus avec leurs stratégies publicitaires.

Il suffit de savoir comment, où et quand l’utiliser. Et c’est à cela que sert ce guide. Commençons donc par choisir la bonne musique pour vos publicités.

Comment choisir la bonne musique pour les publicités

Il ne suffit pas de choisir au hasard une musique de fond libre de droits pour vos publicités. Nous avons établi que l’utilisation de la bonne chanson a le potentiel d’avoir un impact positif sur la façon dont les consommateurs perçoivent votre marque.

Cependant, l’utilisation d’une mauvaise musique peut entraîner une distraction indésirable de votre message. Voici donc quelques éléments à prendre en compte lors du choix de la musique pour vos annonces :

Marque: Quelle est la personnalité de votre marque ? Comment cette musique reflète-t-elle la voix de votre marque ?Démographique: Il existe probablement une corrélation entre votre marché et le type de musique qu’ils écoutent. Examinez des facteurs tels que l’âge, le sexe et des intérêts similaires.Teneur: Y a-t-il une voix off ou la musique est-elle l’objectif principal ? Voulez-vous que les gens remarquent la musique tout de suite ?Un message: Quelle humeur inspirez-vous ? Que voulez-vous que le consommateur fasse ? Quelles émotions voulez-vous qu’ils ressentent ?

Conseils pour réussir à utiliser la musique dans les publicités

Une fois que vous avez trouvé la bonne musique, vous devez vous assurer que vos publicités touchent un public qui aime la musique. Voici quelques conseils pour y parvenir.

1. Concentrez-vous sur les emplacements où les utilisateurs sont plus susceptibles d’avoir du son sur :

Alors que de nombreux utilisateurs de Facebook parcourent leur flux avec le son désactivé, il existe d’autres plateformes de médias sociaux (et scénarios au sein de Facebook) où le son est préféré, notamment :

2. Cibler des publics axés sur l’audio

Sortez des sentiers battus et trouvez des moyens d’atteindre un public favorable au son. Par exemple,

Marché à un public similaire d’utilisateurs qui ont regardé un pourcentage élevé d’une annonce vidéo précédente qui était axée sur l’audio. Envisagez de vous associer à un musicien indépendant ou à un influenceur qui a un marché axé sur l’audio et demandez-lui de partager votre contenu. Demandez à votre public pour voter sur l’audio de votre prochaine publicité ou vidéo.

3. Rappelez aux utilisateurs d’activer le son

Tout le monde n’a pas le son parce qu’il est en public ou qu’il n’a pas d’écouteurs. Parfois, ils ont juste besoin d’être invités. Saviez-vous que si un utilisateur appuie sur l’autocollant « son activé » placé dans une histoire Instagram, il activera automatiquement son son ?

4. Testez différents sons

Assurez-vous de faire des tests fractionnés pour vous assurer d’obtenir les meilleurs résultats. Tester:

ChansonsEffets sonoresVoix off hommes vs femmes. Cela dépend fortement de votre marché, mais généralement, les voix féminines sont préférées par la plupart des utilisateurs !

5. Utilisez les sous-titres indépendamment

Si le son de votre annonce est une voix off, vous voudrez bien sûr toujours utiliser des sous-titres. C’est une évidence, car les vidéos dans les flux Facebook et Instagram sont en sourdine par défaut. Il s’agit également d’une bonne pratique en matière d’accessibilité et d’inclusivité.

Comment utiliser légalement la musique dans les publicités : qu’est-ce que la licence musicale ?

Si Timmy, 12 ans, met en ligne une vidéo YouTube de son chat avec de la musique de Taylor Swift en arrière-plan, la vidéo peut être signalée et monétisée par le label de T.Swift.

Et si une grande entreprise joue une chanson de Taylor Swift dans une publicité pour vendre son produit, eh bien, elle peut vous poursuivre et écrire une chanson à ce sujet. (En tant que personne qui vit à Nashville, croyez-moi, vous ne voulez pas qu’une chanson de Taylor Swift soit écrite à votre sujet).

Conclusion : vous avez VRAIMENT besoin d’une autorisation légale pour utiliser de la musique dans vos publicités. C’est là qu’intervient la licence musicale.

Les licences musicales sont le moyen par lequel un éditeur, un annonceur ou même un autre musicien obtient l’autorisation légale d’utiliser la musique de quelqu’un d’autre. Cela semble simple, non? Mais il y a bien plus que ça.

Termes et idées fausses à connaître lors de l’utilisation de la musique dans les publicités

Alors, qu’est-ce que la loi sur les licences musicales et comment cela fonctionne-t-il pour les spécialistes du marketing ? Voici cinq termes à connaître :

1. Utilisation équitable

Sens: L’utilisation équitable est « une doctrine juridique selon laquelle des parties de documents protégés par le droit d’auteur peuvent être utilisées sans l’autorisation du propriétaire du droit d’auteur à condition que l’utilisation soit juste et raisonnable, n’altère pas considérablement la valeur des matériaux et ne limite pas les bénéfices raisonnablement attendus par le propriétaire . « Idée fausse: Je veux utiliser cette chanson, ce n’est que justice. Je vais juste l’utiliser.Réalité: Vous ne pouvez jouer la chanson que si vous commentez la piste. (C’est une zone vraiment grise et vous pourriez toujours être poursuivi, alors parlez d’abord à un avocat.)

2. Creative Commons

Sens: Creative Commons est une organisation à but non lucratif qui met les médias numériques à la disposition d’autres personnes pour qu’elles puissent s’appuyer légalement et les partager.Idée fausse: La chanson existe, donc tant que je crédite l’artiste dans mon contenu, je peux l’utiliser.Réalité: Un artiste doit toujours accorder une autorisation pour que Creative Commons soit valide. Même quand même, il y a toujours des petits caractères sur la façon dont vous pouvez utiliser la musique, et parfois des petits caractères sous les petits caractères. (Indice : la publicité n’est généralement pas autorisée !)

3. Domaine public

Sens: La musique du domaine public n’est pas protégée par les lois sur la propriété intellectuelle telles que le droit d’auteur, les marques de commerce ou les brevets.Idée fausse: Cette chanson est ancienne et tombe dans le domaine public, je vais donc utiliser cette piste.Réalité: Bien que la chanson originale puisse appartenir au domaine public, la piste que vous utilisez a été enregistrée par un orchestre qui détient la licence principale. Vous allez toujours être poursuivi – mais pas par l’artiste original (peut-être décédé).

4. Libre de droits

Sens: La musique libre de droits signifie que la musique est soumise au droit d’auteur mais ne vous oblige pas à payer des redevances (paiements continus) ou des frais de licence.Idée fausse: Cette chanson est libre pour moi d’utiliser.Réalité: Vous n’avez pas besoin de payer de redevances à l’utilisation, mais il peut toujours y avoir des frais liés à la licence et à l’utilisation de la musique.

5. Sans droit d’auteur

Sens: Cela signifie que la musique n’est pas protégée par le droit d’auteur.Idée fausse: Cette chanson n’a pas de propriétaire de copyright donc je peux juste l’utiliser.Réalité: Une deuxième partie a acquis le droit d’utiliser l’œuvre OU le droit d’auteur a expiré, mais elle n’est toujours pas « libre » pour toute utilisation. (En fait, la musique gratuite n’existe vraiment pas, car les licences sont un ensemble de règles et de réglementations déroutantes.)

Qu’est-ce qu’un service de licence musicale ?

Comme vous pouvez le voir, trouver de la musique à usage commercial peut être un casse-tête. Si vous utilisez fréquemment de la musique dans votre contenu marketing et publicitaire, vous voudrez peut-être consulter une société de licence musicale.

Ce sont des sociétés telles que Soundstripe, Artlist et Epidemic Sound avec des bibliothèques de chansons que vous pouvez légalement utiliser dans vos publicités. Leurs termes et conditions sont créés spécifiquement pour cela.

Avantages du service de licence musicale :

Vous n’avez pas besoin d’avoir un diplôme en droit pour autoriser la musique. Personne n’est poursuivi. Il est facile de trouver de la bonne musique pour améliorer vos annonces. Le prix est relativement bon marché (aussi bas que 20 $/mois).

Inconvénients du service de licence musicale :

Vous ne pouvez pas autoriser les chansons de Taylor Swift.

Mises en garde du service de licence musicale

Certaines entreprises – mais certainement pas toutes – ont des petits caractères sur la façon dont vous pouvez utiliser leur musique, vous aurez donc peut-être encore besoin d’un avocat pour passer en revue les détails avec vous. De nombreuses entreprises exigent un abonnement pour autoriser la musique, et certaines sont plus chères que autres.

Que rechercher dans un service de licence musicale

Même si les prix sont relativement bon marché, vous payez toujours de l’argent. Il est donc important de s’assurer que la plate-forme dans laquelle vous investissez vous en donnera le plus pour votre argent. Voici quelques éléments à rechercher lors de la vérification des plates-formes de licence musicale :

Contenu additionnel: Certains services proposent également des vidéos de stock et des effets sonores.Musique originale : Certains services, comme Soundstripe, embauchent en fait des musiciens pour écrire de la musique pour les publicités.Qualité de la musique : Certains services ont en fait des artistes et des producteurs primés aux Grammy Awards avec lesquels ils travaillent.Musique testée : Soundstripe, par exemple, teste en fait la musique pour les taux de conversion dans ses propres publicités.Chansons « semblables » : Bien que vous ne puissiez pas autoriser la musique populaire que vous entendez à la radio, il existe des outils de recherche de « chansons similaires » qui vous permettent de trouver des morceaux similaires à celui que vous aviez en tête.Standardisation: Chaque piste est produite selon les mêmes spécifications, vous pouvez donc facilement passer de l’une à l’autre.Fonctionnalités sélectives : Vous pouvez télécharger des stems pour chaque chanson, vous pouvez donc choisir de couper le son du chanteur, de la batterie, de la guitare, etc.

Commencez à utiliser de la musique dans vos annonces vidéo

En fin de compte, avoir de la musique dans votre annonce peut donner des résultats assez significatifs dans vos efforts de marketing. Vous pouvez vous attendre à voir plus de positivité autour de votre marque, un rappel publicitaire plus élevé et encore plus de ventes !

Consultez quelques listes de lecture musicales libres de droits et assurez-vous de consulter certaines des meilleures pratiques de marketing vidéo avant de publier votre prochaine publicité vidéo. Partagez vos résultats marketing avec Soundstripe pour un cri et une chance de gagner une année de musique gratuite !