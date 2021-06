Pourquoi étendre les éliminatoires du football universitaire est logique

Le College Football Playoff explore une expansion qui augmenterait le champ à 12 équipes, s’affrontant dans un format de parenthèse menant finalement au match de championnat national.

C’est un mouvement polarisant qui oppose les puristes à ceux qui veulent voir le sport évoluer, un peu comme la proposition originale des éliminatoires elle-même. Cependant, il y a beaucoup plus de raisons pour lesquelles l’élargissement des séries éliminatoires serait bénéfique pour le sport plutôt que de lui nuire. Une réunion prévue la semaine prochaine déterminera si la motion sera adoptée, ce qui pourrait déclencher une expansion pour la saison 2025-2026, à l’expiration de l’accord actuel sur les séries éliminatoires. Le raisonnement derrière la décision était assez clair de ceux qui ont parlé à ESPN.

“Cette proposition en son cœur a été créée pour offrir plus de participation, pour plus de joueurs et plus d’écoles”, a déclaré le directeur exécutif du CFP, Bill Hancock. « En un mot, c’est le message du groupe de travail.

Alors, quel est l’avantage d’élargir le champ?

N° 1 : Plus de « et si »

D’accord, c’est peut-être un peu exagéré. Il y aura toujours des questions sur le terrain dans tout tournoi de style éliminatoire. Cependant, prenez en considération la saison 2020-21. Nous avons terminé l’année avec Coastal Carolina et Cincinnati tous deux invaincus en saison régulière, mais éliminés des séries éliminatoires en raison de leur faible calendrier.

Est-ce que Coastal ou Cincinnati auraient une chance contre Clemson ou Alabama ? Probablement pas. Mais nous n’avons même jamais eu la chance de voir si ces équipes pouvaient s’accrocher à l’élite du sport. Les fans de ces équipes ont plaidé pour l’inclusion de leurs équipes dans les séries éliminatoires, pour tomber dans l’oreille d’un sourd.

Dans une éliminatoire élargie à 12 équipes, nous aurions vu les deux équipes participer, leur donnant l’occasion de contrôler leur propre destin. Il n’y a aucune bonne raison pour que ce ne soit pas mieux pour le sport.

N°2 : ça rend la saison plus excitante

Ceci est basé sur une mise en garde selon laquelle une éliminatoire de football universitaire élargie empièterait sur la saison régulière et la raccourcirait en conséquence. Nous ne savons pas quelle est la structure d’une nouvelle saison de séries éliminatoires, mais le résultat espéré est que moins de matchs de cupcakes sont programmés pour augmenter le score et renforcer une offre en séries éliminatoires, et plus, des matchs de football de qualité réelle seraient laissés .

Sans la pression de terminer dans le top 4, davantage d’équipes peuvent prendre des risques dans la programmation. Il y a toujours la motivation à jouer, mais ce n’est pas aussi prononcé qu’aujourd’hui, ce qui devrait théoriquement conduire à de meilleurs jeux.

N° 3 : Les premiers matchs des séries éliminatoires sont à ne pas manquer à la télévision

Le problème avec le format top 4 tel qu’il se présente est qu’en raison de l’attention accrue de la télévision, ces jeux sont toujours joués sur des sites neutres. C’est bien, mais cela enlève fondamentalement à l’atmosphère enragée du terrain qui rend le football universitaire sans égal.

Dans une éliminatoire à 12 équipes, nous aurions toujours les 4 premiers joués sur ces grands sites neutres, mais les premiers tours seraient probablement basés sur l’avantage du terrain. C’est génial, et c’est vraiment nécessaire. L’idée d’avoir un terrain à domicile est une motivation suffisante pour continuer à faire jouer les équipes dur pendant la saison régulière, et offre une sacrée récompense à l’arrière.

Cela rend le jeu encore meilleur.

Malgré tout ce bien, il y a quelques problèmes …

Il existe une hypothèse de travail selon laquelle la solution de la NCAA pour étendre les séries éliminatoires signifierait simplement ajouter plus de matchs à la saison. Ce n’est pas la bonne façon de gérer les choses, mais c’est profondément dans la timonerie du football universitaire d’imposer davantage aux joueurs sans trop d’arrière-plan.

Forcer les joueurs à participer à un calendrier de 17 matchs n’est pas bon pour leur avenir. C’est aussi simple que ça.

On craint également que l’extension des séries éliminatoires ne déprécie la saison régulière, permettant aux équipes d’avoir trop d’erreurs et de pertes, tout en continuant à faire les séries éliminatoires. Seul le temps nous dira si c’est une vraie peur ou non.

Dans l’ensemble, l’idée d’une éliminatoire à 12 équipes est un net positif qui rendra largement la fin de saison plus excitante et nous donnera de meilleurs matchs. Même les fans occasionnels aimeront l’idée d’un support plus long et cela augmentera l’intérêt au-delà des quatre équipes au sommet, et les fans inconditionnels de la BFC qui veulent voir comment tout cela se termine.

Nous en saurons beaucoup plus sur la structure des éliminatoires potentielles la semaine prochaine, et nous serons là pour vous tenir au courant.