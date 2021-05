Pourquoi Ethereum a une chance d’exploser encore plus et peut même Trump Bitcoin

Le dernier ATH de l’ETH s’élevait à 4175 $, en hausse de 194% par rapport au sommet de 2017 et à près de 0,07150 BTC.

Ether refuse tout simplement de prendre une pause alors que le prix dépasse 4000 dollars pour atteindre un autre sommet historique à 4175 dollars sur Coinbase.

L’échange de crypto-monnaie basé aux États-Unis Coinbase enregistre une prime sur les prix de l’ETH depuis décembre 2020, lorsque la course parabolique de l’ETH a commencé à avoir lieu et a atteint un ATH de 110 $ la semaine dernière. Cela suggère que ce sont les investisseurs institutionnels américains derrière ce rallye ETH, déclare Ki Young Ju de CryptoQuant.

«Chaque investisseur à qui j’ai parlé transfère l’allocation à l’ETH sur BTC. Tous nos amis communs et ce cercle financier milliardaire », a déclaré Raoul Pal, fondateur et PDG de Global Macro Investor et de Real Vision Group.

Le même intérêt peut être observé avec plusieurs véhicules Ethereum arrivant dans les institutions du marché. Comme nous l’avons signalé, VanEck a déposé le premier FNB Ether aux États-Unis, alors que bon nombre d’entre eux se négocient déjà à la TSX.

Avec cette dernière décision, environ 56% des traders sont désormais à court d’ETH, selon les données Bybt. Alors que le financement a commencé à augmenter trop enfin, le futur perpétuel Ether le plus élevé n’est toujours que de 0,15% sur BitMEX.

Le volume de recherche d’Ethereum sur Google a également atteint de nouveaux sommets, montrant un intérêt croissant des détaillants pour la crypto-monnaie à tel point que Binance a «temporairement suspendu» les retraits.

La balance des échanges d’ETH continue de diminuer, atteignant un creux de deux ans en faveur du déplacement des pièces en chambre froide ou de leur mise en service – 10,2 millions d’ETH sont actuellement verrouillés dans DeFi et près de 4,43 millions d’ETH sont dans des contrats de dépôt ETH 2.0 .

Plus gros que Bitcoin?

Alors qu’en termes USD, il y a un espace libre ci-dessus pour courir pour Ether, en termes de BTC, atteignant 0,07150 BTC, l’ETH se rapproche de la résistance dans la plage 0,07 et 0,085, nous pourrions donc voir un recul ici.

L’ETH peut rencontrer une certaine résistance autour des niveaux actuels, mais le marché devient de plus en plus optimiste sur l’actif numérique et pense qu’il peut s’avérer plus bénéfique pour les masses que Bitcoin et inverser BTC pendant qu’il y est.

«En tant que lignée de liquidité alimentant d’autres actifs cryptographiques, l’ETH est ce que BTC était autrefois», a déclaré Chris Burniske de Placeholder VC. «Grâce à la théorie des produits de base de la lentille monétaire, l’ETH est numéro 1», a-t-il ajouté.

Il note qu’au début, les crypto-actifs étaient échangés en termes de BTC, mais avec la montée en puissance des pièces stables et des échanges plus réglementés, BTC a perdu sa part dans ce cas d’utilisation. Maintenant, c’est Ethereum qui alimente les économies financières et créatives, réglant deux fois la valeur quotidienne en BTC.

«La raison principale: c’est là que les transitions se produisent, et donc c’est l’atout dans lequel d’autres choses sont dénommées. C’est un côté de presque tous les échanges de paires. C’est ce que vous utilisez pour acheter des NFT. C’est l’atout qui est le carburant verrouillé pour les applications Defi », reconnaît Patrick O’Shaughnessy.

# 2: Ethereum règle une valeur de 30,5 milliards de dollars par jour, bien plus que Bitcoin et toutes les autres chaînes de blocs – pour mettre cela en contexte, PayPal règle ~ 2,5 milliards de dollars par jour. pic.twitter.com/DO1ODeTMLz – Spencer Noon 🕛 (@spencernoon) 30 avril 2021

À son évaluation actuelle d’environ 472 milliards de dollars, Ethereum a atteint le niveau que Bitcoin a vu au sommet de la course haussière de 2017. Actuellement, avec 690 milliards de dollars d’actifs totaux stockés sur Ethereum, il a atteint 60% du chemin pour dépasser Bitcoin.

«La raison pour laquelle eth a une chance d’exploser encore plus est que nous n’avons pas encore vraiment vu d’applications commerciales construites sur les contrats intelligents eth. Quand ils le feront, chaque entreprise sera sensibilisée à l’éthique, ce qui changera la donne. Mais les L2 auront aussi un rôle important à jouer », est l’opinion de Mark Cuban sur le fait qu’Ethereum devienne beaucoup plus grand.

