Pourquoi Ethereum est loin d’être “ l’argent des ultrasons ”

Les mèmes sont extrêmement importants sur le marché de la crypto-monnaie. Dogecoin (DOGE) est peut-être la meilleure illustration récente du pouvoir des mèmes dans un marché entraîné par une combinaison de rareté et de demande des utilisateurs (note: certains mèmes sont plus durables que d’autres), mais chaque crypto-monnaie a ses propres mèmes qui prolifèrent. Crypto. Twitter et autres points chauds de discussion sur les crypto-monnaies sur Internet. Et bien sûr, Bitcoin (BTC) a le mème crypto-monnaie original sous la forme d ‘«or numérique».

Récemment, un mème populaire qui est apparu dans les cercles d’Ethereum (ETH) est le concept de l’ETH en tant qu ‘«argent des ultrasons». En raison d’un changement à venir de la politique monétaire des ETH, certains détenteurs d’ETH estiment que l’actif cryptographique pourrait être encore meilleur que le bitcoin en termes d’argent.

Jetons un coup d’œil à ce mème Ethereum et voyons s’il a un fondement dans la réalité.

Quelle est la base du mème de l’argent échographique?

Le mème de l’argent des ultrasons autour de l’ETH est né en réaction à un changement à venir dans le réseau Ethereum, connu sous le nom d’EIP-1559. Une partie de cette modification de la mécanique des frais du réseau Ethereum implique la politique monétaire de l’actif ETH sous-jacent. Une fois que EIP-1559 est activé sur le réseau, une partie de l’ETH qui est utilisée pour payer les frais de transaction sera brûlée, supprimant effectivement cet ETH de la circulation pour toujours.

Le montant total d’ETH qui serait brûlé régulièrement à partir des frais de transaction est un peu difficile à quantifier car les frais de base pour les transactions Ethereum qui seront brûlés après l’activation d’EIP-1559 s’ajusteront automatiquement en fonction de la demande. En outre, le nombre de transactions incluses dans un nouveau bloc (et les besoins en ressources de ces transactions) peuvent varier considérablement. Cela dit, un calcul en octobre de l’année dernière a révélé que près d’un million d’ETH auraient été brûlés au cours d’une année d’octobre 2019 à octobre 2020 si EIP-1559 était déjà actif.

Si EIP-1559 avait été mis en œuvre, au cours des 365 derniers jours, un montant estimé à 970k $ ETH (360 millions de dollars) aurait été brûlé. – Spencer Noon 🕛 (@spencernoon)

Sur la base de cette estimation, l’ETH restera inflationniste même après la mise en œuvre de l’EIP-1559, car actuellement environ 5 millions de nouveaux ETH sont créés dans de nouveaux blocs sur une base annuelle (un taux d’inflation annuel d’environ 4,5%).

Bien sûr, EIP-1559 n’est pas le seul changement à venir pour Ethereum. Le réseau devrait également changer son mécanisme de consensus, passant de la preuve de travail (PoW) à la preuve d’enjeu (PoS). Le taux d’inflation annuel devrait passer de 4,5% à entre 0,5% et 1% à la suite de ce passage au PoS. Lorsque EIP-1559 est combiné avec le passage au PoS, on estime que l’offre d’ETH diminue chaque année, bien que le taux exact de réduction de l’offre soit, encore une fois, difficile à estimer en raison de la quantité variable d’ETH qui pourrait être brûlée de manière significative. transactions effectuées sur le réseau.

Cette possibilité d’une politique monétaire qui diminue progressivement l’offre d’ETH est la source ultime du mème monétaire des ultrasons. Le taux d’inflation actuel de Bitcoin est d’environ 1,5% (et diminue de moitié environ tous les quatre ans), donc l’idée est que si Bitcoin est censé être de l’argent solide, l’ETH devrait être considéré comme une échographie monétaire car il aura un taux d’émission inférieur.

Crédibilité affaiblie

Alors, les changements à venir de la politique monétaire de l’ETH signifient-ils que l’actif cryptographique sera transformé en monnaie échographique? Non. Bien sûr, toutes choses étant égales par ailleurs et en comparant simplement l’ETH à lui-même, ces changements de politique monétaire peuvent être considérés comme un mouvement positif pour la crypto-monnaie. Cependant, l’ETH n’existe pas isolément.

La principale raison pour laquelle Bitcoin a de plus en plus confiance en tant que réserve de valeur mondiale et apolitique au fil des ans n’est pas nécessairement le taux d’inflation spécifique sur le réseau de crypto-monnaie, mais plutôt la crédibilité de cette politique monétaire.

Les utilisateurs de Bitcoin sont convaincus que la politique monétaire a été «gravée dans la pierre» et ne changera pour aucune raison à l’avenir. L’incapacité des parties derrière l’Accord de New York à faire pression pour un changement difficile des règles de consensus de Bitcoin est souvent citée comme une source clé de cette crédibilité.

Avec le changement de politique monétaire de l’ETH une fois de plus, la crédibilité selon laquelle la politique ne changera pas à l’avenir est affaiblie.

En termes de crédibilité et d’effet Lindy, l’ETH aura effectivement 12 ans de retard sur Bitcoin lorsque EIP-1559 sera en ligne. De plus, la crédibilité de la politique monétaire de l’ETH sera remise à zéro lors du passage au PoS.

L’absurdité de l’argument selon lequel un simple taux d’inflation inférieur est tout ce qui est nécessaire pour devenir de la monnaie ultrasonique peut être facilement réfutée en imaginant la création d’une nouvelle monnaie numérique qui réduit l’offre de 5% par an et est contrôlée par un seul émetteur dans un Feuille de calcul Google.

De toute évidence, la solidité de la devise ne se résume pas au nouveau taux d’émission de base de la devise. Pour un exemple plus concret, regardez le jeton sous-jacent de Binance Smart Chain, BNB. La BNB a déjà une politique monétaire déflationniste dans laquelle toutes les pièces qui existeront un jour ont déjà été créées et les pièces sont brûlées régulièrement. Est-ce que cela rapporte de l’argent à BNB pour l’échographie? Non bien sûr que non.

Les détracteurs de ce point de vue diront que le contrat social de la politique monétaire des ETH consiste à réduire les émissions au taux le plus bas possible tout en maintenant un niveau de sécurité suffisant. Mais même si vous prenez ce contrepoint au pied de la lettre, c’est un aveu que l’offre d’ETH pourrait augmenter si l’on découvrait plus tard que plus d’émissions sont nécessaires que prévu avec les changements à venir pour maintenir la sécurité. Les partisans de l’ETH disent également que les modifications du taux d’émission d’actifs cryptographiques ont toujours eu pour objectif de réduire le taux de création de nouvelles pièces, mais ce n’est tout simplement pas vrai (comme indiqué dans le graphique ci-dessous).

La volatilité de la plate-forme Ethereum dans son ensemble fuit également dans l’ETH en tant qu’actif, affaiblissant l’utilité de l’ETH en tant que monnaie.

L’argent est censé être un moyen ennuyeux de garder l’épargne en sécurité, et la philosophie «bouger vite et casser les choses» adoptée par Ethereum contrairement à Bitcoin est le contraire de la stabilité.

Tout ce qui concerne l’économie d’Ethereum aujourd’hui est basé sur des cas d’utilisation spéculatifs, non durables et privilégiés dans le temps qui pourraient disparaître demain. Qu’il s’agisse de pièces stables centralisées qui pourraient être interdites d’un simple coup de stylo ou d’initiatives agricoles génératrices qui augmentent les retours des utilisateurs dans les applications de finance décentralisée (DeFi) à court terme en émettant de nouveaux jetons cryptographiques avec des propositions. dans Ethereum est destiné à pomper des jetons ETH et ERC-20 à court terme et ne pas s’inquiéter de l’effet secondaire de la construction d’un château de cartes au lieu d’une économie durable et décentralisée pour Internet.

Un exemple spécifique de l’engouement pour la pompe à l’ETH concernant les changements à venir dans votre politique monétaire peut être vu dans les incitations à parier sur l’ETH dans le but de participer au nouveau mécanisme de consensus PoS du réseau Ethereum. Comme David Hoffman de Bankless l’a fait valoir dans un article le mois dernier, plus de frais de transaction payés dans Ethereum devraient entraîner le blocage de plus d’ETH pour gagner des frais via le jalonnement, ce qui enlève plus d’ETH du marché et réduit efficacement l’offre d’ETH à vendre. . Cependant, l’inverse est également vrai!

S’il y a une baisse massive de l’activité sur Ethereum en raison d’une répression réglementaire sur les projets «DeFi» hautement centralisés, d’une concurrence accrue de la part d’offres plus centralisées et efficaces comme Binance Smart Chain, ou pour toute autre raison, l’ETH mis en jeu devrait être laissé sans jouer (et peut-être vendu). Le mécanisme PoS lui-même apporte une volatilité supplémentaire à l’actif ETH, le rendant moins utile en tant que monnaie.

Lorsque vous vivez pour la pompe, vous mourez aussi pour la pompe. Ce n’est tout simplement pas une base solide pour la monnaie numérique émergente et, à bien des égards, Ethereum apporte la même réflexion problématique à court terme que celle de la norme actuelle de monnaie fiduciaire gérée par les bureaucrates dans l’arène de la cryptographie.

En d’autres termes, Ethereum réintroduit les mêmes problèmes que l’adoption d’un standard Bitcoin vise à résoudre.

En parallèle, l’émission de nombreux types d’actifs sur Ethereum, y compris des formes de monnaie concurrentes, nuit à l’utilité de l’ETH en tant que moyen d’échange décentralisé. Par exemple, la grande quantité d’activité de stablecoins centralisée sur la plate-forme fait grimper les frais pour ceux qui essaient simplement d’utiliser l’ETH.

Il y a quelques autres raisons potentielles pour lesquelles l’argument de l’argent des ultrasons en faveur de l’ETH lui-même n’est pas solide, mais ces bases éclairent à elles seules les problèmes fondamentaux du récit. John Light est entré plus en détail dans une réponse directe à l’article susmentionné de Hoffman, qui vaut la peine d’être lu si vous souhaitez approfondir ce sujet.

En bref, il est fort possible que les changements apportés à la politique monétaire des ETH conduisent à une flambée à court terme du prix de l’ETH, peut-être même lorsqu’il est libellé en bitcoins. Mais ces changements s’inscrivent également dans le prolongement des mêmes types de politiques qui rendent l’ETH moins utile en tant qu’argent solide à long terme. Si l’ETH surpasse vraiment Bitcoin alors que ce marché haussier se poursuit, vous pouvez être sûr qu’il sous-performera également largement le BTC sur le marché baissier résultant, comme la dernière fois.

