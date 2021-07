Pourquoi Ethereum (ETH) est vulnérable aux biais supérieurs à moins qu’il ne dépasse 2 000 $

in

Ethereum fait face à une tâche ardue près de la zone des 2 000 $ par rapport au dollar américain. Le prix de l’ETH risque de continuer à baisser en dessous de la zone de support de 1 800 $.

Ethereum a entamé une nouvelle baisse après avoir échoué à dépasser la zone de résistance de 2 000 $. Le prix se négocie toujours bien en dessous de la résistance de 2 000 $ et de la moyenne mobile simple de 100 heures. Une ligne de tendance baissière clé se forme avec une résistance proche de 1 975 $ sur le graphique horaire ETH / USD (flux de données via Kraken). La paire pourrait accélérer à la baisse si elle ne dépasse pas les niveaux de résistance de 1 950 $ et 2 000 $.

Le prix de l’Ethereum devient rouge

Après une tentative infructueuse d’effacer la résistance de 2 000 $, ethereum a entamé une nouvelle baisse, similaire au bitcoin. Le prix de l’ETH a franchi le support de 1 950 $ et s’est installé bien en dessous de la moyenne mobile simple de 100 heures.

Le prix a même baissé en dessous du support de 1 920 $, mais les taureaux défendent la zone de support de 1 850 $. Le plus bas récent s’est formé à près de 1 866 $ et le prix se corrige maintenant à la hausse. Il teste la zone de résistance à 1 900 $.

Le niveau de retracement Fib de 23,6% de la récente baisse du plus haut de 1 993 $ au plus bas de 1 866 $ est également proche de 1 900 $. La prochaine résistance clé est proche du niveau de 1 920 $ et de la moyenne mobile simple de 100 heures.

La résistance de 1 920 $ est proche du niveau de retracement de 50 % de Fib de la récente baisse, passant du plus haut de 1 993 $ au plus bas de 1 866 $. Une ligne de tendance baissière clé se forme également avec une résistance proche de 1 975 $ sur le graphique horaire ETH / USD.

Source : ETHUSD sur TradingView.com

Une cassure appropriée au-dessus de la résistance de la ligne de tendance est indispensable pour un mouvement fort au-dessus de la résistance de 2 000 $. La prochaine résistance majeure est proche de la zone des 2 050 $.

Nouvelle baisse de l’ETH ?

Si Ethereum ne remonte pas au-dessus de 1 920 $ et 1 950 $, il pourrait continuer à baisser. Un support initial à la baisse est proche du niveau de 1 865 $.

Le premier support majeur est proche du niveau de 1 850 $. Si l’éther ne parvient pas à se maintenir au-dessus du support de 1 850 $, il pourrait baisser vers le support de 1 800 $. Toute nouvelle perte pourrait donner le ton à une baisse vers la zone de support de 1 750 $ à court terme.

Indicateurs techniques

MACD par heure : Le MACD pour ETH / USD perd lentement du rythme dans la zone baissière.

RSI par heure : Le RSI pour ETH / USD est maintenant proche du niveau 50.

Niveau de support majeur – 1 850 $

Niveau de résistance majeur – 1 950 $