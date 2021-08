Pourquoi Ethereum (ETH) inférieur à 3 000 $ pourrait déclencher une correction plus importante ⋆ Crypto new media

Visitez l’article original*

https://www.newsbtc.com/wp-content/uploads/2021/04/shutterstock_481530088-460×314.jpg

Ethereum a prolongé sa baisse en dessous du support de 3 120 $ contre le dollar américain. Le prix de l’ETH a même atteint un pic en dessous de 3 000 $ et il reste exposé à davantage de baisses.

Ethereum a entamé une baisse importante en dessous des niveaux de support de 3 200 $ et 3 120 $. Le prix se négocie maintenant en dessous de 3 100 $ et de la moyenne mobile simple de 100 heures. Il y a eu une cassure sous un triangle de contraction clé avec un support proche de 3 150 $ sur le graphique horaire ETH/USD (flux de données via Kraken). La paire pourrait continuer à baisser s’il y a une clôture en dessous du support de 3 000 $.

Le prix d’Ethereum étend les pertes

Ethereum n’a pas réussi à rester au-dessus du support de 3 120 $ et a prolongé sa baisse, similaire au bitcoin. Le prix de l’ETH a franchi la zone de support de 3 050 $ et la moyenne mobile simple de 100 heures pour aller plus loin dans une zone baissière.

Il y a également eu une cassure sous un triangle de contraction clé avec un support proche de 3 150 $ sur le graphique horaire de l’ETH/USD. La paire est même passée sous le niveau de 3 000 $ et s’est négociée à 2 950 $. Il corrige maintenant les pertes et se négocie au-dessus du niveau de 3 000 $.

Il y a eu une cassure au-dessus du niveau de retracement Fib de 23,6% de la récente baisse, passant du plus haut de 3 282 $ au plus bas de 2 950 $. À la hausse, une résistance initiale est proche du niveau de 3 075 $.

Source : ETHUSD sur TradingView.com

La première résistance clé se forme maintenant près du niveau de 3 120 $ (la zone de panne récente). Il est proche du niveau de retracement Fib de 50% de la récente baisse, passant du plus haut de 3 282 $ au plus bas de 2 950 $. Une cassure nette et une clôture au-dessus des niveaux de résistance de 3 100 $ et 3 120 $ pourraient amorcer une nouvelle augmentation. La prochaine résistance clé pourrait être proche du niveau de 3 200 $, au-dessus duquel le prix pourrait revoir 3 330 $.

Plus de pertes en ETH ?

Si Ethereum ne parvient pas à dépasser les niveaux de résistance de 3 100 $ et 3 120 $, cela pourrait prolonger son déclin. Un support immédiat à la baisse est proche du niveau de 3 000 $.

Le premier support clé est proche du niveau de 2 950 $. Une cassure à la baisse en dessous de la zone de support de 2 950 $ pourrait amorcer une baisse importante à court terme. Le prochain support majeur pourrait être de 2 875 $, en dessous duquel l’éther pourrait éventuellement baisser vers la zone de support de 2 600 $.

Indicateurs techniques

MACD horaire – Le MACD pour ETH/USD perd lentement du rythme dans la zone baissière.

RSI horaire – Le RSI pour ETH/USD est désormais inférieur au niveau 50.

Niveau de soutien majeur – 3 000 $

Niveau de résistance majeur – 3 120 $