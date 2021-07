Pourquoi Ethereum (ETH) pourrait tomber en dessous de 2 000 $, garde le contrôle

in

Ethereum est en baisse de 5% et a du mal à rester au-dessus de 2 000 $ par rapport au dollar américain. Le prix de l’ETH pourrait chuter considérablement s’il y a une cassure et qu’il clôture en dessous de 2 000 $.

Ethereum montre des signes baissiers en dessous des niveaux de 2 050 $ et 2 100 $. Le prix se négocie maintenant bien en dessous de la résistance de 2 100 $ et de la moyenne mobile simple de 100 heures. Il y a eu une cassure sous un triangle commercial clé avec un support proche de 2 110 $ sur le graphique horaire ETH / USD (flux de données via Kraken). La paire doit rester au-dessus du support de 2 000 $ pour éviter une baisse importante à court terme.

Le prix de l’Ethereum reste menacé

Il y a eu une nouvelle baisse de l’ethereum par rapport à la zone de résistance de 2 175 $, similaire au bitcoin. L’ETH a cassé de nombreux supports près de 2 100 $ et la moyenne mobile simple de 100 heures pour entrer dans une zone baissière.

Il y a également eu une cassure sous un triangle commercial clé avec un support proche de 2 110 $ sur le graphique horaire ETH / USD. La paire s’est échangée en dessous du support de 2 050 $ et a testé le support de 2 000 $. Un plus bas se forme près de 2 009 $ et le prix consolide maintenant les pertes.

Une résistance immédiate à la hausse est proche de la zone des 2 050 $. Il est proche du niveau de retracement Fib de 23,6% de la récente baisse du plus haut de 2 175 $ au plus bas de 2 009 $.

Source : ETHUSD sur TradingView.com

La première résistance clé est proche des niveaux de 2 090 $ et 2 100 $. Le niveau de retracement de 50 % de Fib de la récente baisse du plus haut de 2 175 $ au plus bas de 2 009 $ est également proche de 2 090 $. Une clôture au-dessus de 2 100 $ pourrait déclencher une vague de reprise décente à court terme. La prochaine résistance majeure est proche du niveau de 2 175 $.

Plus de pertes en ETH ?

Si Ethereum ne monte pas au-dessus de 2 050 $ ou 2 100 $, il pourrait continuer à baisser. Un premier support à la baisse est proche du niveau de 2 010 $.

Le premier support majeur est proche du niveau de 2 000 $. Si les taureaux de l’éther ne parviennent pas à défendre les niveaux de support de 2 010 $ et 2 000 $, il y a des chances d’une forte baisse. Dans le cas indiqué, les ours en éther pourraient viser un test du niveau de support de 1 850 $. Un support intermédiaire pourrait avoisiner les 1 920 $.

Indicateurs techniques

MACD par heure : Le MACD pour ETH / USD gagne lentement du terrain dans la zone baissière.

RSI par heure : Le RSI pour ETH / USD est bien en dessous du niveau 50.

Niveau de support majeur – 2 000 $

Niveau de résistance majeur – 2 100 $