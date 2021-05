pourquoi Ethereum pourrait atteindre 10000 $ cette année

Compartir

Ethereum n’a cessé de gagner 5% par jour au cours de la semaine dernière et atteint maintenant un nouveau sommet de 2900 dollars.Ethereum se négocie actuellement à un nouveau sommet historique de 2866 dollars, avec une capitalisation boursière de 331 milliards de dollars.

Nouveau mois, nouvel ATH

Pour la première fois de l’histoire, Ethereum a pu atteindre 2850 dollars et est en passe de dépasser les 3000 dollars. Cela aidera la monnaie virtuelle à franchir son prix le plus élevé et à se rapprocher de la capitalisation boursière du Bitcoin. Alors que Bitcoin est toujours la monnaie virtuelle la plus courante, sa part de marché est tombée en dessous de 49% et la part de marché d’Ethereum approche les 15%.

La paire ETH / USD dépasse les 2850 $. Source: TradingView

Selon la plateforme d’analyse de données Skew, la récente flambée des prix des ETH coïncide avec une augmentation des volumes de négociation au comptant depuis la mi-avril.

Les volumes au comptant de l’éther ont considérablement rebondi depuis la mi-avril pic.twitter.com/3WqHlWdsl7 – biais (@skewdotcom) 29 avril 2021

Les analystes sont optimistes quant à la hausse des prix des ETH et prévoient qu’elle se poursuivra dans un proche avenir. La plupart des acteurs du marché s’attendent à ce que le prix de l’Ethereum atteigne 10000 USD ou plus d’ici la fin de l’année.

Le Bitcoin a franchi 58000 dollars au cours des dernières heures et est désormais très proche de 60000 dollars, un niveau psychologique élevé qu’il sera essentiel de surmonter dans les prochains jours.

Bitcoin et Ethereum ne sont pas les seules monnaies virtuelles dont la valeur augmente. Binance Coin (BNB), Dogecoin et Litecoin sont actifs. Binance Coin a augmenté de plus de 2% au cours des dernières 24 heures, le portant à 627 $.

Dogecoin continue d’attirer les acheteurs et se négocie maintenant à 0,36 $, en hausse de 17%. Après avoir dépassé 272 $, Litecoin, l’actif numérique généré par Charlie Lee, est en hausse de 3,14% depuis hier.

Raison d’être de l’ETH pour atteindre 10 000 $

L’analyste de marché “ Spencer Noon ” a fourni les dix principales raisons pour lesquelles Ethereum a le potentiel d’atteindre 10000 dollars d’ici la fin de 2021.

Actuellement, il y a une demande massive pour l’espace de bloc ETH car la blockchain Ethereum surpasse ses pairs avec les frais quotidiens moyens payés autour de 18 milliards de dollars. Les ventes de NFT sur Ethereum ont explosé et ont récemment dépassé 600 millions de dollars. Le réseau Polygon basé sur Ethereum traite actuellement 1 million de dollars de transactions quotidiennes. Il a également intégré certains des plus grands projets DeFi comme Aave. Le réseau de chaînes de blocs Ethereum dispose actuellement de plus de 50 milliards de dollars d’un approvisionnement exceptionnel en pièces stables. À ce jour, le réseau de chaînes de blocs Ethereum établit une valeur de 30,5 milliards de dollars chaque jour, soit le double de celle du réseau de chaînes de blocs Bitcoin.

Les adresses actives quotidiennes d’Ethereum sont en augmentation continue et ont récemment atteint un nouveau record au-dessus de 625K. Ethereum émerge lentement comme une technologie de qualité institutionnelle avec la croissance explosive de l’activité DeFi cette année. Sur les 65 milliards de dollars bloqués dans DeFi, la majorité des projets DeFi sont sur Ethereum.

La communauté Ethereum attend maintenant la sortie de la mise à jour ETH 2.0. En conséquence, ETH pourrait devenir l’un des plus grands réseaux de blockchain au monde. Plusieurs projets sont passés d’Ethereum à Binance Smart Chain (BSC) ces derniers mois, attirant une multitude de nouveaux projets de financement décentralisé (DeFi).

Ethereum peut retrouver sa suprématie sur le marché DeFi avec ETH 2.0. Avec des transactions moins chères et plus rapides, le deuxième plus grand réseau de blockchain au monde pourrait à nouveau devenir le foyer des dApps les plus largement utilisés et les plus puissants, attirant les utilisateurs de Binance Smart Chain qui utilisaient auparavant Ethereum.

