Pourquoi être amis avant de sortir ensemble ne fonctionne pas toujours

Avec autant de sceptiques sur les applications et les sites de rencontres, il y a une sorte de rêverie attachée aux relations qui ont commencé comme une amitié.

Considérée par certains comme plus « organique » ou en quelque sorte plus « pure » que de rencontrer quelqu’un par voie numérique, la romance qui s’épanouit à partir d’une amitié préexistante est considérée comme l’objectif ultime.

La culture populaire le soutient. Pensez à combien d’histoires d’amour sont construites à partir du drame de savoir si les deux meilleurs amis qui sont destinés à être ensemble peuvent enfin franchir le pas ?

Logiquement, c’est logique. Être ami avec quelqu’un d’abord est comme un raccourci romantique. Vous en savez déjà beaucoup à leur sujet, vous ne serez pas surpris ou découragé par aucune de leurs bizarreries, vous avez déjà tous les deux décidé que vous vous aimiez en tant que personnes.

Mais est-ce qu’être amis est toujours une bonne chose ? Bien que cela puisse sembler être le moyen idéal pour entreprendre un avenir ensemble, il y a aussi des risques qui y sont attachés. Par exemple, si cela ne fonctionne pas, vous pourriez ruiner le lien que vous avez en tant qu’amis.

James Thomas, expert relationnel chez Condoms.uk, a partagé ses conseils sur les raisons pour lesquelles commencer en tant qu’amis avant de sortir avec quelqu’un n’est pas toujours la recette du succès :

Le sexe peut changer les choses

« Quand vous sortez avec votre meilleur ami, le sexe change la dynamique de votre relation », explique James. « Une fois que vous voyez quelqu’un dans un cadre intime, il sera difficile de le revoir de la même manière. »

Il dit que vous permettre d’être vulnérable avec quelqu’un est toujours un risque, mais s’il est votre meilleur ami, vous aurez plus en jeu.

« De plus, si cela ne fonctionne pas de manière romantique, il peut être difficile de les voir évoluer sexuellement avec quelqu’un d’autre », ajoute-t-il.

Vous ne repérez pas les drapeaux rouges

Nous avons tous nos drapeaux rouges non négociables qui peuvent nous mettre en garde contre les personnes qui nous conviennent – mais pouvez-vous toujours les repérer quand il s’agit d’un ami proche ?

« Lorsque vous commencez à parler à quelqu’un pour la première fois, il peut être plus facile de repérer les signaux d’alarme dès le début. Avec votre ami, il peut être plus difficile de voir ses défauts et vous laisserez passer des choses que vous ne feriez pas normalement », explique James.

« Comme vous connaissez cette personne depuis un certain temps, vous ne la filtrerez pas comme vous le feriez pour votre nouveau premier rendez-vous. Même si vous connaissez peut-être votre ami comme votre poche, sortir avec quelqu’un révélera son autre côté.

« Si vous ne faites pas attention, vous pouvez laisser entrer quelqu’un qui ne partage pas les valeurs que vous désirez chez un partenaire. »

Tu pourrais devenir jaloux

Une certaine jalousie dans n’importe quel type de relation est saine et normale, mais James dit que si vous étiez autrefois amis, ces sentiments peuvent s’intensifier.

« Il y a de fortes chances que vous connaissiez l’histoire romantique de votre ami et que vous soyez même ami avec ses ex », ajoute-t-il. « Vous devez savoir comment gérer l’habitude d’être déclenché par leur passé et vice versa.

« Il en va de même pour tous les nouveaux amis à l’horizon, car c’est la base de votre relation, vous pourriez deviner leurs intentions avec le reste de leur cercle d’amis.

« Être honnête et ouvert est la clé. »

Il peut y avoir de la déception

« Alors que vous commencez à voir votre ami sous un nouveau jour, vous pourriez avoir des attentes différentes de sa part », explique James. « Vous êtes peut-être déjà dans une phase confortable de votre relation, des cheveux en désordre, pas de bonnes manières aux toilettes, ce qui pourrait tuer la période de lune de miel. »

James dit qu’il est vraiment important de ne pas se mettre trop à l’aise, trop rapidement. Il doit toujours y avoir de la romance et de l’excitation, même lorsque vous connaissez déjà bien quelqu’un.

« Vous devez traiter la relation comme une toute nouvelle situation », dit James. « Les rendez-vous amoureux et la chevalerie doivent rester au premier plan. »

L’ennui peut apparaître

Dans une relation, James dit qu’il est toujours important d’en apprendre beaucoup sur l’autre au début. C’est délicat lorsque vous commencez quelque chose de romantique avec un ami proche.

« La phase de rencontre consiste à découvrir vos intérêts communs et à commencer de nouvelles aventures ensemble », explique James. « Cependant, vous avez peut-être déjà des endroits préférés où aller en tant qu’amis et connaissez leurs passe-temps et leurs habitudes.

« Cela pourrait se transformer en ennui au début de la relation, à moins qu’un effort ne soit fait pour essayer quelque chose de nouveau. »

Il s’agit de garder les choses fraîches et de traiter cette nouvelle relation avec la même énergie que vous le feriez avec quelqu’un que vous venez de rencontrer.

