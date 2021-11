Pourquoi Eve fait une pause dans le Queens d’ABC

Veille va faire une petite pause.

Le jeudi 4 novembre, Deadline a annoncé que la star d’ABC’s Queens commencerait son congé de maternité avant la fin du tournage de l’émission cette année. Selon la publication, la rappeuse devenue actrice attend son premier enfant en février 2022.

La chanteuse à succès, qui incarne le personnage de Brianna dans la série, a annoncé sa grossesse sur les réseaux sociaux le 15 octobre. Elle avait écrit sur Instagram à l’époque : « Pouvez-vous le croire @ mrgumball3000, nous pouvons enfin le dire à tout le monde !!!!! Vous savez tous depuis combien de temps nous attendons cette bénédiction. Nous allons rencontrer notre p’tit humain en février 2022. «

L’interprète de « Let Me Blow Ya Mind » est mariée au producteur et réalisateur Maximillion tonnelier. Cette joyeuse nouvelle sera une très douce Saint-Valentin pour eux dans la nouvelle année. Le nouveau bébé rejoindra les frères et sœurs plus âgés de la relation précédente du mari d’Eve—Lotus, 19, Jagger, 17, Espèces, 15 et Mini, 13.