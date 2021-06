Pourquoi F9 est si important pour l’avenir des salles de cinéma

Les chaînes de cinéma l’ont souvent dit pendant la pandémie: “Tiens bon jusqu’à ce que les films reviennent.” Eh bien, les films sont de retour, mais les foules ne suivent pas. Il y a des raisons. Les films actuellement proposés comme appâts pour le grand public ne sont pas considérés comme incontournables. Warner Bros. a parié gros sur le nom de Lin-Manuel Miranda attirant certaines personnes à In The Heights, mais il n’a pas atteint de grands sommets. Et Guy Ritchie n’a pas été un énorme tirage au box-office à moins qu’il ne dirige un remake en direct pour Disney, il n’est donc pas surprenant que Wrath of Man ait calé à moins de 30 millions de dollars. De plus, la moitié des films actuellement disponibles dans les salles peuvent également être visionnés à la maison, ce qui doit encourager les gens à se retirer d’un voyage au théâtre.