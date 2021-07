Pourquoi Facebook, Google, Twitter quitteraient Hong Kong ?

Les géants de la technologie pourraient quitter Hong Kong 1:17

Hong Kong (CNN Business) – Les modifications apportées aux lois sur la protection des données de Hong Kong pourraient obliger certaines entreprises à cesser de fournir des services dans la ville, selon un groupe industriel représentant certaines des plus grandes entreprises technologiques du monde.

La perspective d’un retrait de Hong Kong a été évoquée dans une lettre publiée cette semaine par l’Asia Internet Coalition (AIC), une association basée à Singapour dont Facebook, Twitter et Google sont membres.

La note, datée du 25 juin et envoyée par le groupe à la commissaire à la protection de la vie privée de Hong Kong pour les données personnelles, Ada Chung Lai-ling, rejette un projet de loi récemment présenté qui vise à sévir contre le «doxxing».

La pratique fait référence au partage d’informations privées d’individus en ligne, généralement pour les cibler pour harcèlement.

Le gouvernement de Hong Kong affirme qu’il s’agit d’un problème particulièrement répandu depuis 2019, lorsque la ville a eu des manifestations massives. Les autorités affirment que cela peut conduire à la divulgation des photos, des informations de carte d’identité et des adresses des personnes sans leur consentement.

Entre juin 2019 et mai 2021, le bureau du commissaire à la protection des données personnelles de Hong Kong a traité plus de 5 700 affaires liées au « doxxing ». Mais le nombre d’incidents a diminué depuis 2019, selon l’organisme de surveillance de la vie privée. L’agence a déclaré avoir reçu 1 036 plaintes de «doxxing» en 2020, soit une baisse de 76% par rapport à l’année précédente.

Dans son mémorandum, l’AIC s’est déclarée préoccupée par diverses parties du projet de loi, notamment une disposition qui, selon elle, suggérait que le gouvernement pourrait poursuivre “le personnel local des plateformes étrangères en cas de non-respect des demandes d’expulsion des autorités”.

Le projet de loi propose que « toute personne qui fournit des services à Hong Kong à des résidents de Hong Kong » puisse recevoir un avis enjoignant à une plate-forme en ligne de « rectifier » ce qu’elle appelle le « contenu « doxxing » ». Il propose également que le commissaire à la protection de la vie privée puisse poursuivre le non-respect de ces demandes.

La législation, qui a été introduite en mai par le Bureau des affaires constitutionnelles et continentales de Hong Kong, propose également que les contrevenants encourent une amende pouvant aller jusqu’à 1 million de dollars HK (environ 128 700 dollars) et une peine de prison pouvant aller jusqu’à cinq ans après sa condamnation.

« Si c’est toujours l’intention [del gobierno] tenir les employés de filiales ou d’entités locales responsables de la doxification du contenu, nous demandons des éclaircissements sur la base légale pour le faire », écrit l’AIC dans son document.

“Le seul moyen d’éviter ces sanctions pour les entreprises technologiques serait de s’abstenir d’investir et d’offrir leurs services à Hong Kong, privant ainsi les entreprises et les consommateurs de Hong Kong, tout en créant de nouvelles barrières au commerce. Par conséquent, la possibilité de poursuivre les employés des filiales créera incertitudes pour les entreprises et affectent le développement de Hong Kong en tant que plaque tournante de l’innovation et de la technologie. »

Facebook, Twitter et Google ont référé CNN Business à l’AIC lorsqu’on lui a demandé de commenter.

La coalition a souligné que la lettre représentait les points de vue de plus de 15 membres, et non d’une seule entreprise. Il a déclaré qu’il était inexact d’affirmer que certaines entreprises avaient déjà l’intention de quitter Hong Kong et a exprimé son désir de travailler avec le gouvernement sur la législation.

“Nous souhaitons souligner que le ‘doxxing’ est un sujet de grande préoccupation”, a déclaré l’AIC dans sa note, demandant une réunion virtuelle avec Chung. Il a ajouté que le projet de loi pourrait entraîner “des risques pour la liberté d’expression et de communication”.

Le Wall Street Journal a été le premier à rapporter la nouvelle de la lettre.

Problèmes de protection des données

Le bureau du commissaire à la protection des données personnelles (PCPD) de Hong Kong a déclaré lundi que le “doxxing” était devenu “rampant” et “testait les limites de la moralité et de la loi”.

L’agence a également répondu aux suggestions selon lesquelles les changements auraient “une certaine incidence sur la liberté d’expression”.

“Les amendements ne font référence qu’aux actes illégaux de ‘doxxing'”, a-t-il déclaré. “La portée du crime de ‘doxxing’ sera clairement indiquée dans les amendements.”

Le PCPD a ajouté qu’il « réfute fermement toute suggestion selon laquelle les modifications pourraient affecter de quelque manière que ce soit les investissements étrangers à Hong Kong ».

Hong Kong a été confrontée à des questions sur son avenir en tant que centre d’affaires mondial alors que l’ancienne colonie britannique est aux prises avec une crise politique historique.

La ville est depuis des décennies une plaque tournante pour les entreprises étrangères cherchant à interagir avec la Chine. Alors que Pékin réglemente en grande partie la façon dont les entreprises étrangères font des affaires sur le continent, Hong Kong leur a traditionnellement offert la possibilité d’opérer sans lourdes restrictions sur les investissements et autres opérations.

Contrairement à la Chine continentale, les citadins peuvent également accéder plus librement à Internet, grâce à l’utilisation de plateformes occidentales telles que Facebook, Twitter et Google.

Mais ces derniers mois, ces entreprises ont exprimé des réserves sur les changements législatifs à Hong Kong.

En juillet dernier, Facebook, Google et Twitter ont annoncé qu’ils suspendraient l’examen des demandes de données des utilisateurs du gouvernement municipal après l’introduction d’une loi sur la sécurité nationale imposée par la Chine. La loi interdit toute activité que Pékin considère comme constituant de la sédition, de la sécession et de la subversion, et autorise la sécurité de l’État chinois à opérer sur le territoire.

Les entreprises ont confirmé le mois dernier qu’il n’y avait eu aucun changement dans leur position.

Le PCPD a déclaré à CNN Business qu’il cherchait à présenter le projet de loi anti-doxxing pour examen par les législateurs de la ville au cours de cette session législative, qui se termine en octobre.

La dirigeante de Hong Kong, Carrie Lam, a reconnu les dernières arrestations lors d’une conférence de presse mardi, affirmant qu'”il existe un large soutien pour que la législation contre le ‘doxxing’ soit adoptée”.

“Toutes les lois… susciteront des inquiétudes”, a-t-il déclaré. “Si les entreprises en ligne expriment des préoccupations, je suis sûr que le commissaire à la protection de la vie privée sera plus qu’heureux de les rencontrer et d’entendre leurs préoccupations.”

Dans son communiqué de lundi, le bureau du commissaire a confirmé qu’il rencontrerait prochainement des représentants de la coalition “pour mieux comprendre leur point de vue”.

– Sarah Faidell, Joshua Berlinger et Simran Vaswani ont contribué à ce rapport.