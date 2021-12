Pourquoi Facebook veut vos photos nues et intimes

Meta, la société anciennement connue sous le nom de Facebook, a franchi une nouvelle étape dans sa bataille pour arrêter la diffusion de photos intimes ou nues de personnes sans leur consentement sur les réseaux sociaux. La société s’est associée à la UK Revenge Porn Helpline à but non lucratif la semaine dernière pour lancer StopNCII.org afin d’aider à mettre fin au partage non consensuel d’images intimes (NCII). Le site Web permet aux personnes concernées de partager leurs images sans leur autorisation de les télécharger sur StopNCII.org pour commencer le processus de protection de ces images contre le partage.

Lorsqu’une personne visite StopNCII.org, elle peut créer un dossier, qui demandera ensuite à une personne de télécharger une image la montrant nue, presque nue ou dans une position intime qui, selon elle, pourrait être partagée par quelqu’un d’autre sans son consentement. . StopNCII.org convertit ensuite l’image en une empreinte numérique unique en son genre connue sous le nom de « hachages ». Le hachage est ensuite envoyé aux entreprises participantes, comme Facebook et Instagram, qui utiliseront ensuite ces données pour s’assurer que les photos ne pourront pas être partagées, explique NBC News.

C’est différent d’un précédent programme que Facebook a essayé en Australie en 2017, souligne Mashable. Ce programme était très controversé car il demandait aux utilisateurs d’envoyer des images nues à Facebook, qui demanderait ensuite à des modérateurs humains de les examiner individuellement. Bien sûr, cela a soulevé de nombreuses inquiétudes concernant la confidentialité, mais Facebook a insisté sur le fait que ces images ne seraient enregistrées que pendant une courte période. Ce programme pilote n’a pas duré longtemps et Facebook a lancé un outil d’IA en 2019 pour extraire des images nues du site.

Le nouvel outil StopNCII.org est destiné à donner aux survivants plus de pouvoir dans le processus. Les images ne quitteront jamais réellement l’appareil d’une personne. Au lieu de cela, ce n’est que le hachage de données qui est stocké par les plateformes participantes. Le site a été développé avec 50 partenaires mondiaux qui se concentrent sur les abus basés sur l’image, les droits des femmes et la sécurité en ligne.

« Il est important que Facebook et l’industrie reconnaissent qu’ils ne peuvent pas être à l’avant-garde de cela », a déclaré à NBC News Sophie Mortimer, responsable de UK Revenge Porn Helpline, ajoutant que l’ensemble de l’industrie technologique avait une réputation discutable en matière de confidentialité. « Une banque de hachage doit être détenue de manière indépendante dans un espace neutre, et nous avons beaucoup de confiance du public et des antécédents de longue date pour aider les personnes touchées par le partage d’images intimes sans consentement », a-t-elle déclaré, félicitant Meta pour avoir aidé à financer et développer l’outil puis « s’éloigner ».

Il y aura toujours une certaine implication humaine dans le processus. Mortimer a déclaré à NBC News qu’il existe des modérateurs de contenu humain qui vérifieront que les images non violantes ne seraient pas supprimées afin que les gens ne puissent pas abuser du système. Une fois qu’un dossier a commencé, une personne qui a soumis du matériel peut également retirer sa participation.

Karuna Nain, directrice de la politique de sécurité mondiale de Meta, a également noté qu’il y avait une faille dans le système. Si quelqu’un modifie une image, cela pourrait créer une toute nouvelle empreinte numérique et échapperait à la détection. « Il y a beaucoup de choses que nous devrons regarder », a déclaré Nain à NBC News. « Comment pouvons-nous rendre le système encore plus centré sur les victimes ? Notre travail ne s’arrête pas là. »