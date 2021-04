Pourquoi Falcon And The Winter Soldier’s John Walker Ending Twist est une si grosse affaire

Bien sûr, ce qui définit un homme bon n’est pas quelque chose à laquelle on peut facilement répondre, et même les hommes et les femmes bons peuvent tomber en disgrâce. Dans le cas de John Walker, il a été clairement établi qu’il n’était pas Steve Rogers, mais peu de gens peuvent être à la hauteur de son héritage. Sam et Bucky ont lutté avec cela à leur manière, et même Zemo a reconnu que Steve était une exception à sa théorie selon laquelle on ne peut pas être un surhumain sans être aussi un suprémaciste. Mais ne vous y trompez pas, les vraies couleurs de John Walker ont été montrées. Il est compréhensible qu’il soit bouleversé par la mort de son meilleur ami / partenaire de terrain, mais les représailles en nature contre le Flag-Smasher qui n’ont même pas mis fin à la vie de Lemar sont allées un peu trop loin.