Pourquoi Family Guy et les Simpson sont importants pour l’avenir de Fox, selon le président du réseau

Avec chaque année qui passe et avec chaque décision de programmation de gauche que prennent les dirigeants de Fox – The Masked Mask-Maker, ça vous dit ? – le public craint que ce soit l’année où le réseau choisit de débrancher ses films d’animation de longue date Les Simpsons, Family Guy et/ou Bob’s Burgers. Avec ces émissions entrant respectivement dans leur 33e saison, 20e saison et 12e saison, il faut se demander combien de temps la domination de l’animation peut continuer. Heureusement pour les fans, Fox semble plus désireux d’utiliser les fandoms des émissions que de les décevoir.