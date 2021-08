Pourquoi Fantastic Beasts 4 pourrait ne pas se produire pendant un bon bout de temps

in

On ne sait pas exactement pourquoi le studio a décidé de faire une pause entre les deux prochains films. Il peut s’agir simplement d’un désir d’améliorer les prochains films. Fantastic Beasts 3 a vu un retard après que le deuxième film n’ait pas été un énorme succès auprès du public, dans l’espoir que si le nouveau film prenait son temps, il se passerait simplement mieux. Le public ne saura pas avant l’été prochain si ce plan a réellement fonctionné, mais si le premier regard de WB sur le film donne au studio l’impression de prendre plus de temps, alors il peut simplement prévoir de prendre plus de temps avec chaque film dans le reste de la franchise .