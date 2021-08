Pourquoi Fantom CBDC pourrait changer la donne

Après le succès des stablecoins, de plus en plus de banques développent leurs solutions natives de monnaie numérique de banque centrale (CBDC). Fantom CBDC est une solution pour mettre à niveau l’infrastructure bancaire existante.

En janvier 2021, la Banque des règlements internationaux (BRI) a interrogé 65 banques centrales différentes représentant environ 91 % de l’économie mondiale. Et devinez quoi, 56 de ces 65 banques centrales recherchaient ou développaient et testaient des solutions CBDC.

Que sont les CBDC et qu’est-ce qui rend Fantom CBDC unique

La monnaie numérique émise par la banque centrale ou CBDC, comme son nom l’indique, est une monnaie numérique contrôlée et émise par les banques centrales. Nous avons déjà des monnaies papier et des pièces et des pièces stables basées sur la blockchain. Alors pourquoi avons-nous besoin de CBDC ?

Les crypto-monnaies et les pièces stables présentent plusieurs avantages par rapport aux espèces fiduciaires, notamment des transactions plus rapides, la décentralisation, une sécurité renforcée et bien plus encore. Les gouvernements du monde entier souhaitent offrir des monnaies numériques avec des avantages similaires aux cryptomonnaies tout en conservant leur contrôle pour assurer la protection des consommateurs et la stabilité financière.

C’est là que la CBDC entre en scène. En bref, les CBDC sont le meilleur des deux mondes – elles offrent les avantages de la blockchain tout en assurant la protection des consommateurs. Plus important encore, les utilisateurs n’ont pas besoin de passer au réseau de cryptage. Les CBDC sont intégrées à l’infrastructure bancaire existante.

Tout ce que vous devez savoir sur Fantom CBDC

Fantom CBDC est extrêmement rapide, sécurisé au niveau bancaire, a des coûts de transaction presque nuls et, plus important encore, il peut gérer un grand volume de transactions. De plus, Fantom achemine les transactions en fonction des préférences des clients.

Cela implique que Fantom peut acheminer les transactions via une chaîne publique ou un réseau privé de nœuds sécurisés. Quant à son modèle CBDC, Fantom a une approche hybride que la Banque d’Angleterre valide. Dans ce modèle hybride, Fantom propose à la fois des solutions CBDC au détail et en gros.

Du côté de gros, les banques commerciales ouvrent des comptes directs auprès des banques nationales. Tandis que dans le secteur de détail, les banques commerciales agissent en tant qu’intermédiaires entre les clients, les autres banques et la Banque centrale. Grâce à cela, Fantom évite la désintermédiation des banques commerciales, offrant une solution avantageuse pour toutes les parties prenantes : clients, banques commerciales et banque centrale.

En bref, le modèle CBDC hybride de Fantom préserve les infrastructures bancaires nécessaires tout en les améliorant avec la technologie blockchain. Fantom CBDC se distingue en offrant des avantages supplémentaires en plus des avantages standards d’une solution CBDC.

Avantages de la CBDC Fantom pour les détaillants – Particuliers et petites entreprises

Coûts de transaction réduits : Fantom n’a presque aucun frais de transaction. Oui, il ne facture qu’une fraction d’un centime par transaction. Ces coûts de transaction inférieurs et l’élimination des intermédiaires permettent aux banques de mettre en œuvre des services de microfinance tels que le microcrédit et le microcrédit à des coûts inférieurs qui seraient autrement trop coûteux.

Règlement immédiat des transactions : Fantom règle les transactions en temps réel et fournit des services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Paiements sans contact et inclusion financière : Les CBDC Fantom sont accessibles via des portefeuilles mobiles, permettant des paiements sans contact. La fonctionnalité de portefeuille mobile permet en outre aux banques de fournir des services financiers aux personnes non bancarisées.

TVA et politiques fiscales intégrées : La taxe et la TVA peuvent être codées sur la blockchain Fantom. Les commerçants n’ont plus à se soucier du travail administratif manuel car Fantom automatise les taxes et les déductions de TVA.

Avantages de Fantom CBDC pour le niveau de gros : banques et grandes entreprises

Les paiements interbancaires se règlent rapidement : Avec Fantom CBDC, les règlements et les règlements sont combinés en un seul processus, permettant aux banques de régler rapidement les transactions.

Distribution rapide des plans de relance : a Contrairement aux méthodes existantes, Fantom CBDC permet aux gouvernements de se lancer facilement et rapidement par hélicoptère (mettant en circulation un nombre important de nouvelles unités monétaires) ou de fournir des paiements de relance.

Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme : Chaque unité CBDC de Fantom est facilement traçable, prenant en charge les lois anti-blanchiment d’argent (AML) et anti-financement du terrorisme (CFT).

Promouvoir la souveraineté économique et protéger la vie privée : Le système Fantom CBDC comprend l’identification numérique, qui limite l’utilisation de devises étrangères par rapport à la monnaie nationale, favorise la souveraineté économique et la protection de la vie privée.

La ligne de fond

Fantom CBDC se distingue des autres solutions CBDC grâce à son modèle hybride et aux capacités technologiques exceptionnelles du réseau sous-jacent. Il offre des avantages aux consommateurs et aux banques. Du traitement rapide des transactions à la distribution rapide de plans de relance, Fantom CBDC les permet tous.

Après que Fantom a soumis avec succès ses solutions CBDC à la Global Digital Currency Initiative de Stanford en mars 2021, Fantom CBDC est maintenant en phase de mise en œuvre. Plus précisément, le réseau Fantom a finalisé un plan de mise en œuvre pour mettre en œuvre ses solutions CBDC dans les banques centrales du monde entier. Pour vous tenir au courant des dernières annonces de Fantom, suivez leur blog et Twitter.