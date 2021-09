Pourquoi Farrah Abraham aurait été renvoyé de la série

Cela fait un certain temps que Farrah Abraham est apparue sur Teen Mom OG. La star de télé-réalité faisait partie du casting lors de la première de la série en 2009. Cependant, des années plus tard, elle a été licenciée de la série. Quant à la raison pour laquelle elle a été licenciée, Abraham a affirmé que MTV l’aurait laissée partir en raison de son implication dans l’industrie du divertissement pour adultes.

Abraham a quitté Teen Mom OG en 2018. Des mois avant sa sortie, elle a affirmé en octobre 2017 qu’elle avait été licenciée du programme pour avoir travaillé dans l’industrie du divertissement pour adultes. Elle a ensuite poursuivi MTV en justice, les accusant de l’avoir « humiliée sexuellement ». Après son départ de la série, Abraham a écrit un long message sur les réseaux sociaux à propos de son parcours. Non seulement elle a reconnu son temps dans la série, mais elle a également partagé quelques mots intéressants sur la production de Teen Mom OG.

“La vie est belle et je suis reconnaissant d’avoir été la (1) mère adolescente sur 10 à surmonter statistiquement les défis et les luttes de la parentalité adolescente”, écrivait-il à l’époque. “Je veux ajouter que les luttes d’être un parent adolescent n’étaient que la moitié des luttes que je ressentais, mais les autres luttes de la production, la perte du père de Sophia, la dépression, la célébrité, ma mère, des amis jaloux, être un leader, politiquement immature sh-, les voyages de contrôle et de pouvoir de la société ont vraiment ajouté plus et je dois dire que je me suis levé contre tout le mal et toute la haine en me concentrant sur moi-même, en aimant, en grandissant et en développant ce qui nous attend pour améliorer notre monde pour les générations futures.” Début 2020, Abraham a de nouveau abordé la situation sur TikTok en synchronisant les lèvres d’une scène de la série dans laquelle le producteur Morgan J. Freeman l’a confrontée. Elle a affirmé dans la légende de la vidéo qu’elle avait été « à tort » licenciée par le réseau.

“Limogé à tort par un homme sur Teen Mom… C’est ainsi qu’une femme [sic] sont licenciés à tort tous les jours”, a-t-elle écrit. Abraham a également accusé le producteur de “mensonges, mensonges, mensonges”, en référence au moment où il lui a dit qu’elle avait “très peu d’empathie ou de compassion pour les autres”. , Teen Mom OG a embauché Bristol Palin et Cheyenne Floyd. Alors que Palin n’est apparu dans la série que pendant une saison, Floyd est toujours membre de la distribution. Teen Mom OG a ensuite embauché Mackenzie McKee, qui est apparu sur l’éphémère Teen Mom 3. Le nouveau La saison de Teen Mom OG, qui met en vedette Floyd, McKee, Maci Bookout, Catelynn Lowell et Amber Portwood, sera diffusée mardi soir à 20 h HE sur MTV. Divulgation : PopCulture appartient à ViacomCBS Streaming, une division de ViacomCBS.