Pourquoi faut-il éviter les restrictions disproportionnées sur les jeux en ligne

Pour satisfaire au principe de proportionnalité, une réglementation moins intrusive et plus significative de l’industrie des jeux en ligne est nécessaire.

Par Shahana Chatterji, Puneeth Nagaraj et Shaileja Verma

L’aphorisme de Lord Diplock – « vous ne devez pas utiliser un marteau à vapeur pour casser une noix si un casse-noix ferait l’affaire » capture l’essence du principe de proportionnalité, qui exige que toute action de l’État soit proportionnée aux objectifs qu’il entend atteindre.

Cependant, avec l’augmentation rapide de la popularité des jeux en ligne, plusieurs États indiens ont commencé à promulguer des réglementations qui réglementent de manière disproportionnée les jeux en ligne, y compris les jeux d’adresse, en les intégrant au « jeu ». Cela transgresse la jurisprudence établie qui reconnaît que les jeux d’adresse sont distincts des activités de jeu, et a une incidence sur le droit fondamental à la liberté de commerce des personnes engagées dans le commerce des jeux en ligne. En conséquence, la politique de l’État devrait plutôt se concentrer sur l’introduction d’une réglementation significative, qui établit un équilibre entre la promotion de l’industrie des jeux en ligne et une réglementation raisonnable des jeux en ligne, dans l’intérêt du grand public.

Tendances récentes de la réglementation des jeux en ligne

En vertu de la Constitution indienne, les « paris et jeux de hasard » relèvent de la réglementation de l’État. Plusieurs États, comme le Karnataka, se sont appuyés sur ce pouvoir législatif pour imposer des restrictions aux jeux en ligne. Le Karnataka Police (Amendment) Act, 2021 (Karnataka Gaming Amendment), qui a modifié le Karnataka Police Act, 1963, a élargi la définition du « jeu » pour inclure les jeux en ligne impliquant toutes les formes de paris ou de paris. Il impose des sanctions pénales plus sévères à toute personne qui possède ou utilise un appareil électronique ou une application mobile à des fins de jeu, y compris le fait de risquer de l’argent ou d’autres enjeux sur le résultat inconnu d’un jeu, même un jeu d’adresse.

L’amendement du Karnataka sur les jeux est analogue à l’ancienne loi de 2021 sur les jeux et la police du Tamil Nadu (amendement) (amendement TN sur les jeux) qui interdisait les paris ou les paris sur tous les jeux, y compris les jeux d’adresse en ligne. L’amendement TN Gaming a été contesté avec succès devant la Haute Cour de Madras pour être déraisonnable et disproportionné et enfreindre l’article 19 (1) (g) de la Constitution. Le Karnataka Gaming Amendment, dont la constitutionnalité est maintenant contestée devant la Haute Cour du Karnataka, connaîtra probablement le même sort que celui du TN Gaming Amendment puisqu’il impose un embargo indu sur le fonctionnement des jeux d’adresse en ligne, si des enjeux sont en cause. . Cela affecte de manière disproportionnée le droit fondamental d’exercer des activités commerciales en rapport avec les jeux d’adresse. Ainsi, l’un des points focaux d’une contestation de l’amendement du Karnataka sur les jeux peut reposer sur l’argument selon lequel il viole le principe de proportionnalité.

Tester les limites de la proportionnalité

Le principe de proportionnalité, dans le contexte de l’article 19(1)(g) de la Constitution, a été systématiquement appliqué par les tribunaux pour tester le caractère raisonnable de l’action de l’État. Selon ce principe, une limitation d’un droit fondamental ou constitutionnel est admissible si l’État démontre, entre autres, que les mesures qu’il entend prendre sont nécessaires aux objectifs qu’il cherche à atteindre, et qu’il n’y a pas d’alternative et moins intrusive mesures disponibles pour y parvenir (le test de la « mesure la moins intrusive »). Récemment, le principe de proportionnalité a été appliqué par la Cour suprême en jugeant qu’une circulaire émise par la Banque de réserve de l’Inde interdisant aux entités réglementées de négocier ou de faciliter les transactions de crypto-monnaie enfreint l’article 19, paragraphe 1, point g), en tant que mesures moins intrusives ou alternatives. n’ont pas été pris en considération avant l’émission de la présente circulaire. De même, la Haute Cour de Madras, dans sa décision sur l’amendement TN Gaming, a appliqué le principe de proportionnalité pour conclure qu’il a violé l’article 19(1)(g).

Le principe de proportionnalité envisage la mise en balance d’intérêts conflictuels – qui, dans le cas des jeux d’argent, se situe entre l’objectif d’un État de réglementer les jeux d’argent (en ligne) pour protéger les intérêts de la société contre la dépendance, et le droit d’une personne d’exercer une activité légitime dans le domaine des jeux d’argent en ligne. jeu. En appliquant le principe de proportionnalité au Karnataka Gaming Amendment, il apparaît que les restrictions qu’il impose ne sont pas les mesures les moins intrusives disponibles pour réguler l’industrie du jeu en ligne.

Ouvrir la voie à une réglementation significative

Pour satisfaire au principe de proportionnalité, une réglementation moins intrusive et plus significative de l’industrie des jeux en ligne est nécessaire. Cela peut être réalisé, par exemple, en introduisant des systèmes de licence pour réglementer la conduite des jeux en ligne, tels que ceux mis en œuvre dans les États du Nagaland, du Sikkim et du Meghalaya. L’octroi de licences est également une norme mondiale, mise en œuvre dans des pays tels que le Royaume-Uni et Singapour, où même la conduite de jeux d’argent en ligne est autorisée après l’obtention d’une licence ou d’une exemption du gouvernement.

L’octroi de licences, en tant que forme de réglementation, bénéficiera au Trésor public car il assurera un flux constant de revenus grâce aux droits de licence. Les États seront également en mesure de surveiller les opérations illégales d’entités sans licence et d’introduire des garanties pour décourager les jeux en ligne excessifs, par exemple en imposant des délais. Dans l’ensemble, un système de licence améliorera la facilité de faire des affaires, permettra une plus grande responsabilité et favorisera les activités de jeu en ligne au-dessus du bord.

En conséquence, les États doivent envisager de mettre en œuvre de tels modèles de réglementation viables pour soutenir la croissance d’un secteur en phase de démarrage. Les États ont beaucoup à gagner s’ils suivent la sagesse de Lord Diplock – qu’il ne faut pas utiliser un marteau à vapeur pour casser une noix, si un casse-noix fait l’affaire – puisque la réglementation de l’industrie du jeu en ligne ne nécessite vraiment qu’un casse-noisette.

Cet article est rédigé par Shahana Chatterji, associée, Puneeth Nagaraj, associée principale et Shaileja Verma, associée chez Shardul Amarchand Mangaldas and Co. Les opinions exprimées dans cet article sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles du cabinet.

