Pourquoi Fernando Tatis Jr. des Padres et Manny Machado se détestent

Une scène bizarre s’est déroulée dans la pirogue lors de la cinquième manche de la confrontation des Padres de San Diego contre les Cardinals de St. Louis samedi soir.

L’incident s’est produit après que Fernando Tatis Jr. a claqué son casque à la suite d’un retrait au bâton. À ce moment-là, Manny Machado a commencé à s’en aller. On pouvait l’entendre crier « ce n’est pas à propos de toi » et « tu vas jouer au baseball », au point que ses coéquipiers ont dû sortir et les séparer.

Il s’avère que cette explosion est longue à venir. Apparemment, Machado se méfiait des bouffonneries de Tatis depuis un certain temps maintenant.

– Jomboy (@Jomboy_) 20 septembre 2021

Selon Kevin Acee du San Diego Tribune, cette explosion était le sous-produit de beaucoup de frustration.

“Plusieurs personnes au sein de l’organisation ont déclaré que la situation avec Tatis se développait depuis des semaines, alors que le joueur de 22 ans était de plus en plus frustré par les chances de l’équipe en séries éliminatoires et son incapacité à soulever les Padres sur ses épaules”, a écrit Acee. . “Un joueur vétéran lui a parlé de sa couvaison au moins une fois avant samedi.”

Tatis est un joueur très talentueux. Il atteint 0,285 avec 39 circuits et 92 points produits cette année, des statistiques qui parlent d’elles-mêmes. Mais la pétulance n’est un bon regard sur personne. Ce n’est pas non plus son premier contact avec la controverse, ce qui est révélateur en soi.

– Jeu 7 (@game7__) 20 septembre 2021

Dans l’état actuel des choses, les Padres ont une fiche de 2-8 lors de leurs 10 dernières sorties et sont à 3,5 matchs derrière les Cardinals pour la fente Wild Card. C’est une situation naturellement frustrante – mais les mauvaises attitudes n’aident pas.

Machado a ses propres problèmes. Il est régulièrement appelé par d’autres stars de la MLB pour sa terrible façon de gérer les situations. Dans ce cas, cependant, sa frustration semble assez justifiée.

