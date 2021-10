Pourquoi Ferrell a refusé 29 millions de dollars pour jouer dans Elf Sequel

ferrellLe souvenir de la suite d’Elf qui ne s’est jamais vraiment produit est peu susceptible de faire chanter joyeusement les fans à la voix de tous.

Lors d’une couverture pour le numéro de comédie de The Hollywood Reporter, l’acteur de 54 ans a discuté de sa décision de dire non à une suite au réalisateur Jon Favreaule film de vacances bien-aimé de 2003 qui a également joué James Caan et Zooey Deschanel.

Selon THR, un script avait été écrit pour le prochain épisode, et Will s’est vu offrir 29 millions de dollars pour reprendre son rôle de Buddy l’elfe de Noël. Cependant, la star a finalement décidé qu’il ne se sentirait pas fier de faire le deuxième film, car il lui semblait qu’il ne faisait que ressasser la magie originale.

« J’aurais dû promouvoir le film à partir d’un endroit honnête, qui aurait été du genre ‘Oh non, ce n’est pas bon. Je ne pouvais tout simplement pas refuser autant d’argent' », a-t-il déclaré franchement. « Et je me suis dit : ‘Puis-je vraiment dire ces mots ? Je ne pense pas que je puisse le faire, alors je suppose que je ne peux pas faire le film.' »