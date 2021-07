Pourquoi Flavour Flav a rejeté Tiffany ‘New York’ Pollard pour la deuxième fois sur ‘Flavor of Love’

Tiffany “New York” Pollard était la vedette de Flavour of Love. Elle est apparue à l’origine dans la première saison du programme, qui a débuté en janvier 2006. Pollard allait ensuite apparaître dans la deuxième saison de l’émission, qui a été diffusée plus tard la même année, dans le but de séduire à nouveau Flavour Flav. Mais, pour la deuxième saison consécutive, elle a été finaliste. Maintenant, plus d’une décennie plus tard, vous pouvez revivre la scène dramatique avec la sortie emblématique de Pollard et tout.

Pollard et Chandra “Deelishis” Davis étaient les deux derniers pour la deuxième saison de Flavour of Love. Avant l’élimination finale, Pollard était convaincu que Flav la choisirait. Bien sûr, Davis était également impatient de commencer une vie avec le rappeur. “Juste sous mes yeux en ce moment, j’ai deux centimes. Deux diamants. Des diamants”, a commencé Flav, livrant sa décision finale. “N’oubliez pas qu’il faut de la pression pour fabriquer un diamant. Le diamant est le meilleur ami d’une fille.” Après s’être mis en poésie sur les diamants, le rappeur a annoncé la nouvelle aux deux femmes. Il a d’abord félicité Davis, lui disant qu’il admirait son honnêteté et le fait qu’elle soit une mère. Il a également dit que Davis était “en bas pour” lui. Quant à Pollard, Flav a déclaré : « Moi et vous, nous avons une histoire, G. Une histoire passionnée aussi, New York. Mais, vous avez toujours été amoureux de moi aussi, New York. »

Avant de partager sa décision finale, Flav a dit à Pollard qu’il l’aimait, ce qui a amené Davis à croire que son temps était écoulé. Cependant, il a ensuite déclaré qu’il avait vu un côté de Pollard qu’il n’aimait pas, affirmant qu’elle avait des “manières jalouses”. Il lui a alors dit que son “temps était écoulé” (terme de Flavour of Love pour une élimination). Pollard, naturellement, n’était pas ravi de cette tournure des événements et n’a pas perdu de temps pour en informer Flav. Elle lui a demandé pourquoi il l’avait ramenée en premier lieu pour la deuxième saison de l’émission, à laquelle il n’a pas partagé de réponse.

Après que les deux aient échangé des mots durs, Pollard s’est éloigné en disant à Flav: “f—vous.” Elle a ensuite prononcé la ligne emblématique alors qu’elle s’éloignait: “Je ne m’en fous pas. Est-ce que j’ai l’air de donner un…? Parce que je ne le fais pas.” Une fois dans la voiture sur le chemin du retour, elle a continué à dire à la caméra ce qu’elle ressentait. Elle a admis qu’elle “aimait” Davis et Flav ensemble. Pourtant, dans le même souffle, elle a également dit qu’elle les détestait. Plus précisément, elle a dit qu’elle détestait Flav pour “ce qu’il m’a fait”. La saison s’est terminée avec Flav et Davis dans une étreinte amoureuse. Flavour of Love reviendrait pour une saison de plus en 2008, et le rappeur a poursuivi son voyage amoureux (et rempli de drames).