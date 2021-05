Pourquoi Flexi Wing est une source de préoccupation pour la FIA

Le dernier titre en date dans le monde de la Formule 1 est la confrontation entre les équipes de course et la FIA au sujet de conceptions innovantes d’ailes flexibles visant à augmenter la vitesse en ligne droite.

D’une part, vous pouvez voir les équipes de F1 tester en permanence à quel point la réglementation peut être flexible. D’un autre côté, vous verrez la FIA faire de son mieux pour gouverner les choses et veiller à ce que les équipes n’exploitent pas trop les failles des règles.

Récemment, la FIA a pris l’initiative et a décidé de rendre les règles plus strictes pour traiter avec les équipes qui ont apporté des modifications de conception intelligentes.

Action de la FIA

La FIA a envoyé une note aux équipes dans laquelle elle a exprimé ses inquiétudes sur le fait que si les conceptions ont réussi les tests statiques, des déformations excessives ont été observées lorsque les voitures sont en mouvement. La FIA estime que de telles déformations peuvent avoir un impact significatif sur les performances aérodynamiques des voitures.

L’histoire montre que puisqu’il ne peut y avoir de politique de tolérance zéro, la question de la conception des ailes flexibles a été difficile à surveiller. Les lois de la physique disent que pour les empêcher de se briser au moment où la charge est appliquée, les pièces doivent se plier.

Une telle aéroélasticité offre aux équipes la possibilité d’obtenir des avantages aérodynamiques. Il n’est donc pas surprenant que cette zone ambiguë ait été à l’origine du conflit entre la FIA et les équipes.

L’histoire de Flexi Wing

En 1999 et avant cette année-là, la Formule 1 a connu des accidents majeurs. L’analyse a révélé que les équipes essayaient de faire basculer les ailes arrière vers l’arrière sous charge, ce qui lui donnerait l’appui nécessaire à basse vitesse et la traînée avec une augmentation de la vitesse.

La FIA a dû réagir, et elle l’a fait en introduisant un test de charge rigoureux sur l’aile arrière destiné à détecter une flexion arrière défavorable de l’aile. Encore une fois, au cours des saisons 2005 et 2006, la FIA a réalisé que les équipes profitaient de l’aéroélasticité lorsque les vitesses linéaires augmentaient à nouveau.

L’avion de l’aile arrière a été conçu. Il a comblé l’écart entre le rabat supérieur et le plan principal. Comme la circulation habituelle de l’air autour de l’aile arrière a été empêchée, elle a calé l’aile. Cela a aidé à réduire la force d’appui et la traînée tout en augmentant la vitesse linéaire.

Le groupe de travail technique sur la F1 a proposé une réponse, qui devait être mise en œuvre en 2007. Cependant, on craignait que les choses ne deviennent ingérables pendant la saison 2006 elle-même après que de telles pratiques se soient multipliées. Par conséquent, le séparateur d’écart de fente a été introduit pour le Grand Prix du Canada. On pensait que ces séparateurs empêcheraient facilement la fermeture de l’espace lorsque plus de charge serait appliquée.

Red Bull et la prochaine controverse sur la carrosserie flexible

L’équipe basée à Milton-Keynes se retrouverait toujours à la réception. Il semblait qu’ils avaient la meilleure technique pour utiliser les effets d’aéroélasticité sur l’aile avant tout en réussissant à contourner les tests de charge de la FIA. Le but de chaque équipe était de faire plier les extrémités des ailes avant vers le sol pour améliorer l’appui au-dessus de la voiture. Cela a forcé la FIA à continuer à changer les règles au cours des prochaines années.

En 2017, F1 a complètement abandonné le design de pointe droit et a opté pour le design en pointe de flèche. Red Bull est resté intrépide car il a trouvé une autre tactique pour contourner les règles. Désormais, les plaques de leurs ailes tournaient à une vitesse différente, ce qui modifiait l’effet sur le tourbillon.

Le résultat final

Les ailes avant simplifiées intervenues après le changement de règles de 2019 ont vu la fin des manipulations avec une carrosserie flexible. Cependant, Lewis Hamilton a encore une fois souligné comment Red Bull dirigeait une aile souple. Reste à savoir si les durs tests du GP de France mettent fin une fois pour toutes au problème.

Conclusion

La bataille entre les autorités de la F1 et les équipes concernant la conception des ailes Flexi a été longue. Alors que les autorités de la F1 ont rendu les règles plus strictes, les équipes ont trouvé des moyens d’exploiter leurs lacunes. Alors que les discussions s’intensifient, les fans pourraient avoir de nombreuses opinions sur ce sujet controversé.

