Pourquoi Francisca n’utilise-t-elle plus le nom de famille Lachapel ?

. La dominicaine Francisca a choisi de ne plus utiliser le nom de famille Lachapel.

Francisca Méndez, connue artistiquement sous le nom de Francisca Lachapel, est aujourd’hui l’un des chefs d’orchestre les plus importants de la télévision de langue espagnole aux États-Unis.

S’il est vrai que la belle dominicaine s’est fait connaître sous le nom de Lachapel, à cette époque elle a choisi de se présenter uniquement par son prénom : Francisca.

Au moment d’auditionner à Nuestra Belleza Latina en 2015, l’interprète de 32 ans s’est présentée devant les juges sous le nom de Francisca Lachapel, en référence au nom de famille de son ex-mari, le dominicain Rocky Lachapel.

Rocky Lachapel et Francisca se sont séparés en février 2016, mais le divorce a été finalisé fin 2017. Bien qu’ils aient été formellement divorcés, la Dominicaine a finalement continué à utiliser le nom de famille de son ex-mari.

Actuellement, Francisca est mariée à l’homme d’affaires italien Francesco Zampogna, avec qui elle a un beau bébé nommé Gennaro, né le 7 juillet de cette année.

Bien que mariée à Zampogna depuis fin 2019, la star de l’émission « Despierta América » ​​​​a préféré ne pas utiliser le nom de famille de son mari actuel.

Ce qui est sûr, c’est que la gagnante de NBL 2015 est actuellement connue sur les réseaux sociaux et dans la programmation d’Univision par son prénom : Francisca.

Francisca a précédemment rompu le silence sur la possibilité d’arrêter d’utiliser le nom de famille Lachapel

Dans une interview révélatrice avec la fashionista espagnole Jomari Goyso pour le podcast « Sin Rodeo », Francisca a annoncé qu’elle cesserait d’utiliser le nom de famille Lachapel dans un avenir pas trop lointain.

« Finalement, je pense que je dois retirer le Lachapel. C’est peut-être aussi par respect, dis-je, pour mon mari. Je pense que la chose la plus juste serait, surtout maintenant que nous allons avoir un bébé, de changer mon nom de famille », a déclaré le présentateur de télévision dans l’interview publiée en mars de cette année.

Goyso a interrogé Francisca sur la possibilité que son mari actuel lui ait demandé d’arrêter d’utiliser le nom de famille Lachapel, ce à quoi elle a répondu : de mon ex-mari, mais cela n’a jamais été quelque chose qui m’a réclamé ».

Interrogée sur le nom de famille qu’elle utiliserait ensuite, Francisca a déclaré : « J’ai des options, j’ai Zampogna, qui est le nom de famille de mon mari, et j’ai Méndez, qui est mon nom de famille. Oui, j’aimerais me donner le Méndez car il y a eu tellement de choses dont Francisca Méndez a rêvé, qu’elle a réalisées et qu’elle vit dans ces moments-là. Je sens que ce serait un cadeau, un cadeau pour cette fille, cette fille qui a rêvé à Azua de vivre ce qu’elle vit, d’être à la télévision et d’avoir tout ce qu’elle a. C’est aussi partie pour le changer et revenir à ce que je suis de naissance, Francisca Méndez serait comme un cadeau, un cadeau pour mon âme ».

