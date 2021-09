Pourquoi Franck Kessie porte-t-il le maillot 79 ? Brillante raison pour laquelle la star de l’AC Milan a refusé un nouveau numéro alors qu’il se prépare à affronter Liverpool en Ligue des champions

in

Franck Kessie est le dernier joueur de l’AC Milan à éviter de porter l’un des numéros traditionnels du football au dos de son maillot.

Les Rossoneri sont réputés pour avoir permis à leurs stars de la première équipe de porter un numéro d’équipe inhabituel au fil des ans.

Le n°79 de l’AC Milan Franck Kessie est devenu l’un des meilleurs milieux de terrain européens

Ronaldinho, Mathieu Flamini et Andriy Shevchenko ont tous fait la une des journaux en remportant respectivement les numéros 80, 84 et 76 en hommage à l’année de leur naissance après avoir signé pour Milan en 2008.

La saison avant Ronaldo portait le n ° 99 parce que Filippo Inzaghi avait son n ° 9 préféré à l’époque, donc l’icône du Brésil a opté pour un double 9.

Maintenant, Kessie – qui a suscité l’intérêt d’Arsenal et des Spurs en Premier League – s’est fait un nom dans le n°79.

L’Ivoirien a commencé sa carrière avec les ménés du Stella Club, avant d’être repris par l’Atalanta de Serie A en 2015.

Il a reçu le maillot n ° 98 avant de recevoir le n ° 19 de La Dea après avoir impressionné le club de Serie B en prêt de Cesena.

Ronaldinho portait le numéro 80 à Milan

Kessie a conservé le maillot 19 lorsqu’il a rejoint l’AC Milan en juin 2017 pour permettre à Leonardo Bonucci de le prendre à son arrivée un mois plus tard.

Le milieu de terrain s’est vu offrir son ancien kit une saison plus tard lorsque Bonucci est revenu à la Juventus dans le cadre d’un échange avec Mattia Caldara.

Mais Kessie a refusé, déclarant : « La nouvelle direction m’a demandé si je voulais le numéro 19.

“Je l’ai refusé parce que je me sens bien avec le 79 et je ne voulais pas que les fans qui ont déjà acheté ma chemise dépensent à nouveau de l’argent.”

Kessie alignera ce soir contre Liverpool dans le n ° 79 dans un affrontement qui rappelle la finale de la Ligue des champions 2005 où les Reds sont incroyablement revenus de 3-0 pour battre Milan aux tirs au but.

Contre toute attente, Liverpool est devenu champion d’Europe en 2005

Les Italiens menaient 3-0 à la mi-temps à Istanbul et le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, qui en était à son premier poste de direction à Mayence à l’époque, a admis qu’il avait presque interrompu le match.

“À cette époque, je n’étais ni un supporter de l’AC Milan ni de Liverpool en train de regarder la finale de la Ligue des champions et après 3-0, avec tout ce qui a été dit auparavant à propos de Milan étant le favori, il semblait que le match était décidé”, a déclaré Klopp.

«Je pensais ne pas regarder la seconde mi-temps parce que tout le monde, à l’exception des quelques personnes dans le vestiaire de Liverpool, pensait que ce match pourrait être décidé.

“Et puis c’est devenu l’une des plus grandes sensations de football de tous les temps et j’étais vraiment heureux de ne pas avoir éteint la télé et j’ai regardé tout le match.”