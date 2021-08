Pourquoi Free Guy et Shang-Chi ne seront pas sur Disney Plus Premier Access

Disney a deux films très attendus en salles très bientôt: Free Guy arrive le 13 août et Shang-Chi et la légende des dix anneaux le 3 septembre. Cependant, contrairement à Black Widow et Jungle Cruise, ces deux films ne seront pas disponibles à sortie sur Premier Access de Disney+. Lors d’un appel aux investisseurs, le PDG de Disney a révélé pourquoi.

“[Free Guy] est un titre que nous avons acquis en vertu de l’hypothèse de distribution et d’un ensemble d’accords “, a expliqué Chapek lors de l’appel. “Nous n’avons pas ce degré de liberté sur Free Guy. “

L’action/comédie à venir de Ryan Reynolds, Free Guy, était à l’origine une production de la 20th Century Fox, avant l’acquisition de la société par Disney. En raison d’accords conclus à huis clos, il sortira en salles.

Pour Shang-Chi, les choses sont un peu différentes. “Nous pensons que ce sera une expérience intéressante pour nous sur Shang-Chi”, a expliqué Chapek. “Ce n’est que 45 jours [theatrical] la fenêtre. Pouvoir mettre un titre Marvel au service après être allé au cinéma sera un autre point pour éclairer nos actions à venir sur nos titres… Lorsque nous avons planifié Shang-Chi, il était prévu d’être dans un environnement théâtral beaucoup plus sain. En raison des accords de distribution et du caractère pratique des changements de dernière minute, cela ne serait pas possible.”

La seule façon de voir l’un ou l’autre de ces films le jour de la sortie est de se rendre au cinéma. En raison de cette fenêtre de 45 jours, Shang-Chi devrait arriver sur Disney+ au plus tôt le lundi 18 octobre. La fenêtre théâtrale de Free Guy n’a pas été mentionnée lors de l’appel, mais si elle a une fenêtre de 45 jours, nous pourrions la voir sortir sur un service de streaming le lundi 27 septembre. Cependant, on ne sait pas pour le moment si Disney sortira Free Mec sur Disney+. En raison de son contenu pour adultes, il est plus que probable qu’il obtiendrait une sortie sur Hulu.

Free Guy arrive vendredi, et dans la critique de Free Guy de GameSpot, Chris E. Hayner a déclaré: “Free Guy raconte l’histoire inspirante de quelqu’un qui essaie de comprendre qui il est vraiment dans un monde dont il se sent éloigné. Il se trouve que ce l’histoire est déguisée en un film d’action à succès très divertissant se déroulant dans le monde d’un jeu vidéo. Le casting est fantastique, l’action est meilleure que ce que vous auriez pu espérer, et à la fin, il y a de fortes chances que vous mourriez d’envie de le découvrir quand le prochain épisode sera. Bien que les camées de streamers ressortent comme un pouce endolori, ils ne peuvent pas renverser à quel point ce film est agréable et continueront de l’être lors de la relecture. “