Pourquoi FuboTV est toujours en vente après avoir affiché une forte croissance des abonnements

Lorsque fuboTV (NYSE:FUBO) est rapidement sortie de sa fourchette de négociation en novembre 2020, les investisseurs auraient dû savoir qu’il ne fallait pas la chasser. En effet, après le Nasdaq tombé en panne début février, l’action FUBO est également entrée dans une tendance baissière.

Source: monticello / Shutterstock.com

L’action FUBO affichant un flottant court de près de 15% et un rapport prix-ventes non soutenable de 13 fois, les perspectives des actions sont positives après le solide rapport sur les résultats du premier trimestre de la société

L’action FUBO rebondie sur les résultats du premier trimestre

Pour le premier trimestre, fuboTV a enregistré un chiffre d’affaires record et une forte croissance du nombre d’abonnés. Il a également relevé ses prévisions pour l’année 2021. Au premier trimestre, les revenus de la société ont bondi de 135% d’une année sur l’autre à 119,7 millions de dollars. Les revenus publicitaires de Fubo ont grimpé de 206% en glissement annuel à 12,6 millions de dollars.

Dans ses diapositives de résultats, fuboTV a souligné la croissance rapide de ses revenus publicitaires et de ses revenus moyens par utilisateur. Les augmentations des deux paramètres étaient en effet respectables. Pourtant, sa perte nette de 70,2 millions de dollars était décevante. Mais la croissance de ses souscriptions conduira à terme à des bénéfices trimestriels, créant une opportunité pour les investisseurs de croissance.

Le co-fondateur et PDG David Gandler a souligné l’accent mis par l’entreprise sur la personnalisation de son produit pour les clients. L’équipe marketing a ciblé des abonnés de meilleure qualité, ce qui a conduit à de meilleurs taux de fidélisation de la clientèle.

Pour l’avenir, la coupe de cordon et les paris sportifs, que la société prévoit d’offrir directement via son service de streaming, seront des catalyseurs positifs pour l’action FUBO. fuboTV est un petit poisson dans un grand océan. Ses concurrents comprennent Disney (NYSE:DIS), Amazon (NASDAQ:AMZN), et Roku (NASDAQ:ROKU), qui ont tous des noms de marque beaucoup plus forts et des capitalisations boursières beaucoup plus importantes que Fubo.

fuboTV est sur le marché des distributeurs de programmation vidéo multicanaux virtuels. Avec vMVPD, les entreprises fournissent de nombreuses chaînes de télévision via Internet. Fubo détient environ 5% du marché du vMVPD.

Opportunités et risques

L’acquisition par Fubo de Vigtory, «un opérateur de paris sportifs», permettra à Fubo de lancer plus rapidement son propre bookmaker.

Pendant ce temps, Fubo est sur le point de déployer des jeux gratuits en version bêta, mais cela ne générera pas de revenus immédiats au cours des prochains trimestres. Les investisseurs doivent donc décider si les taux de croissance des abonnés de l’entreprise justifient une capitalisation boursière de près de 3 milliards de dollars.

Les investisseurs de momentum, cependant, devront prendre une passe sur l’action FUBO. Alors que les marchés s’inquiètent déjà des valorisations insoutenables, les actions, qui manquent d’élan positif, ne reviendront probablement pas à leur sommet de 52 semaines. Il y a de fortes chances que tout rallye mène à la vente, car les investisseurs cherchent à atteindre le seuil de rentabilité.

Après que la croissance des abonnements de la chaîne de streaming de Disney ait perdu de son élan, fuboTV fait face à des risques similaires.

Il est peu probable que les revenus publicitaires de Fubo ralentissent car de nombreux consommateurs continuent d’adopter la plate-forme de fuboTV. Mais les ventes publicitaires sont encore un très petit contributeur aux revenus totaux de Fubo.

Prévisions fortes

fuboTV s’attend à avoir 840 000 abonnés à la fin de 2021, contre 540 000 à la fin de l’année dernière.

Après le rapport sur les résultats de Fubo, tous les analystes, sauf un, qui couvrent l’action avaient des objectifs de prix compris entre 25 et 60 dollars. Leur objectif de prix moyen est de 38,86 $, selon les tipranks. Le modèle de sortie de l’EBITDA des flux de trésorerie actualisés sur 5 ans ci-dessous utilise un multiple de sortie d’EBITDA pour calculer la valeur terminale de l’action sur cinq ans.

Métrique

Varier

Conclusion

Taux d’actualisation 10,0% – 7,0% 9,00% BAIIA terminal Multiple 20,0x – 22,6x 21,6x Juste valeur 23,41 $ – 25,36 $ 24,03 $

Modèle avec l’aimable autorisation de finbox

Dans le graphique ci-dessus, vous pouvez modifier les multiples et découvrir comment ces changements modifient la juste valeur de l’action.

The Bottom Line sur FUBO Stock

Les marchés ont augmenté les actions de fuboTV en raison de l’enthousiasme des investisseurs pour les paris sportifs, de la croissance des abonnements à la télévision en continu et de la forte demande pour les actions de haute technologie. Cet achat frénétique, cependant, semble avoir été de courte durée. Et malgré sa baisse, la valorisation de l’action FUBO reste peu attractive.

Les spéculateurs doivent peser les risques liés à l’achat des actions de fuboTV sans aucune couverture. Il y a une chance que l’entrée de la société dans le jeu sportif puisse relancer le stock. Un tel rallye donnerait aux investisseurs qui perdent maintenant de l’argent sur le titre une opportunité d’atteindre le seuil de rentabilité. Ceux qui n’ont pas acheté les actions à des prix plus élevés devraient envisager de les acheter maintenant, car les perspectives de fuboTV pour 2021 semblent très encourageantes.

A la date de publication, Chris Lau ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.